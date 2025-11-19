Buktikan Konsistensi, Frank & co. Raih ‘Brand of the Year’ 2025–2026 untuk Kelima Kalinya di WBA

TRIBUNNEWS.COM - Frank & co., luxury jewellery brand ternama di Indonesia, kembali mencatatkan sejarah gemilang di kancah internasional dengan dianugerahi gelar ‘Brand of the Year’ dalam kategori Perhiasan di ajang bergengsi 2025-2026 World Branding Awards.

Acara penghargaan kali ini diselenggarakan di Osaka City Museum of Fine Arts, Osaka, Jepang. Dengan kemenangan ini, Frank & co. resmi meraih gelar bergengsi ini sebanyak lima kali, melanjutkan kemenangan pada tahun 2019-2020, 2020-2021, 2023-2024, dan 2024-2025.

World Branding Awards merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada merek global dan nasional yang dipilih langsung oleh konsumen melalui proses voting internasional. Penghargaan ini diorganisir oleh World Branding Forum (WBF), yang bermarkas di London, Inggris, dan telah memasuki penyelenggaraan edisi ke-20.

Lebih dari 1000 merek dari 66 negara berpartisipasi dalam proses nominasi. Hanya satu pemenang yang terpilih di setiap kategori per negara dan pada tahun ini terdapat 91.000 konsumen memberikan suara pada brand kepercayaannya, menjadikan kemenangan ini sebagai bukti nyata kepercayaan konsumen global terhadap kualitas dan reputasi Frank & co. yang telah membuktikan kepiawaiannya dalam industri perhiasan, sejajar dengan nama-nama besar lain seperti Van Cleef & Arpels, Cartier, Chow Tai Fook, serta Pandora yang juga pernah menyabet penghargaan bergengsi ini.

Memasuki usia 30 tahun perjalanan berkarya di industri perhiasan mewah, Frank & co. telah menjadi pelopor luxury jewellery di Indonesia yang menjadikan quality, craftsmanship, dan trust sebagai DNA utamanya, serta telah menetapkan standar di pasar perhiasan mewah Indonesia. Frank & co. terus menempatkan diri sebagai brand yang menghasilkan perhiasan berlian alami yang bernilai lintas generasi.

Sejak didirikannya di tahun 1996, Frank & co. telah menjadi bagian penting dalam berbagai kisah cinta dan milestone kehidupan para pencinta perhiasan di Indonesia, mulai dari lamaran, pernikahan, ulang tahun, hingga selebrasi kecil penuh makna.

Dengan 52 gerai yang hadir di seluruh Indonesia, Frank & co. terus memperluas jangkauan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan melalui gerai yang elegan dan nyaman, personalisasi layanan, dan koleksi perhiasan berlian yang memiliki makna mendalam.

Rolly Soesanto, General Manager Frank & co., menyatakan kebahagiaannya atas pencapaian ini. "Meraih penghargaan ‘Brand of the Year’ untuk kelima kalinya adalah pengakuan nyata atas konsistensi Frank & co. dalam menghadirkan natural diamond berkualitas tinggi dan layanan yang terintegrasi. Sebagai The Residence of F Colour and VVS Clarity Diamond Jewellery, Frank & co. menjamin kualitas yang tinggi, dengan model bisnis vertikal terintegrasi di bawah Central Mega Kencana (CMK), didukung oleh CMK Studio dengan 1.200 perajin yang menggabungkan tradisi dan teknologi untuk menghasilkan perhiasan yang otentik, serta dengan berlian alami dan material berkualitas tinggi," ujarnya.

Richard Rowles, Global Chairman, World Branding Forum menyatakan, “Menjadi ‘Brand of the Year’, terlebih dengan 70 persen suara berasal dari konsumen, bukan hanya sebuah pencapaian besar; ini adalah bentuk kepercayaan publik. Ketika konsumen memilih sebuah brand, itu bukan sekadar pengakuan, tetapi sebuah validasi. Public voting adalah bentuk tertinggi dari afirmasi sebuah brand: mengubah persepsi menjadi bukti, marketing menjadi makna, dan kehadiran menjadi kepercayaan. World Branding Awards bukan hanya merayakan kesuksesan; kami menyoroti usaha, visi, dan resonansi emosional di baliknya. Setiap brand dihormati dalam panggung global, diakui bukan hanya karena apa yang dijual, tetapi apa yang diperjuangkan.”

Danny Pek, Executive Director, World Branding Forum menjelaskan, “Gelar ‘Brand of the Year’ dipandang sebagai standar emas dalam industri, simbol prestise yang diraih melalui kinerja luar biasa, tujuan yang jelas, dan kepercayaan publik. Penghargaan ini diberikan kepada brand yang tidak hanya mengikuti tren, tetapi membentuknya. Ini mencerminkan kemampuan brand untuk tetap relevan, membangun kepercayaan, dan mendefinisikan standar industri, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan.”

Frank & co. berkomitmen untuk terus berinovasi melalui ide-ide yang fresh, desain yang inovatif, dan kolaborasi bermakna dengan para talenta kreatif lintas disiplin, baik lokal maupun internasional. Kemenangan Frank & co. di 2025-2026 World Branding Awards ini memotivasi Frank & co. untuk terus menetapkan standar keunggulan, menjadikan Indonesia sebagai pemimpin bergengsi di pasar luxury global.

Di tahun 2025 ini, Frank & co. melanjutkan perjalanan legacy-nya dengan memperkenalkan kampanye "A Timeless Love, Diamonds Born From the Earth". Kampanye ini menekankan perjalanan panjang natural diamond selama miliaran tahun, menjadikannya simbol cinta abadi, heritage, dan nilai yang bertahan lintas generasi. Pesan ini juga diperkuat oleh Brand Ambassador Frank & co., Maudy Ayunda yang menyuarakan empowerment juga berkolaborasi dalam koleksi perhiasan sustainable, serta Maxime Bouttier yang memberikan suara cerdas, modern, dan aspiratif.

Sebagai merek yang terus berevolusi, Frank & co. tidak hanya berfokus pada desain dan kualitas perhiasan, tetapi juga pada kontribusi positif. Melalui program CSR (Corporate Social Responsibility), inisiatif komunitas, dan edukasi berkelanjutan, Frank & co. memastikan bahwa kemewahan sejati juga membawa tanggung jawab untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan di masyarakat.

Signature Collections Frank & co. untuk Setiap Kisah Abadi

Frank & co. menghadirkan koleksi-koleksi ikonik yang kaya akan cerita dan makna, yakni Frank Fire, See the Light Collection, dan Love Poetry. Frank Fire merupakan signature natural diamond dari Frank & co., termasuk dalam 1?rlian terbaik di dunia, yang memenuhi standar Triple Excellent, dilengkapi dengan double certification dari dua lembaga internasional terkemuka, yaitu GIA (Gemological Institute of America) dan Sarine Technologies, dan telah melalui proses kurasi mendalam berdasarkan 12 Degrees of Rarity, menjadikannya cerminan dari keabadian dan memiliki craftsmanship tingkat tinggi.

See The Light Collection, merupakan hasil kolaborasi bersama Brand Ambassador Maudy Ayunda, dirancang dengan craftsmanship tinggi yang menggunakan sustainable gold 18K. Koleksi ini merupakan simbol perjalanan seseorang untuk menemukan dan memancarkan cahaya terbaik dalam dirinya.

Lalu, Love Poetry Collection, merupakan koleksi perhiasan dengan berlian dan precious stones berupa promise rings dan couple rings yang terinspirasi dari romantisme dalam puisi, mengenai kekuatan cinta dan keindahan koneksi emosional manusia. Hasil kolaborasi dengan desainer ternama Monica Ivena, deretan koleksi perhiasan ini menghadirkan interpretasi cinta yang elegan, penuh perasaan, dan abadi, layaknya untaian kata dalam puisi. Setiap kreasi dari Frank & co. ini mencerminkan dedikasi brand pada inovasi, artistry, craftsmanship, dan koneksi emosional.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Frank & co., kunjungi website resmi Frank & co. Follow juga Instagram kami di @franknco_id untuk mendapat update terbaru seputar koleksi perhiasan lain dari Frank & co.

