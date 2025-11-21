Mangkuluhur ARTOTEL Suites Hidupkan Kemeriahan “Semarak Akhir Tahun” dari Artotel Wanderlust

TRIBUNNEWS.COM - Artotel Wanderlust menyambut penghujung tahun 2025 dengan menghadirkan program spesial “Semarak Akhir Tahun”, rangkaian acara yang merayakan keanekaragaman budaya Indonesia dalam kemasan yang fun, playful, edgy, dan artistik. Program ini digelar untuk memeriahkan akhir tahun 2025 dan dapat dinikmati para tamu di Mangkuluhur ARTOTEL Suites melalui empat rangkaian utama yang menawarkan pengalaman istimewa.

Sebagai pembuka, Mangkuluhur ARTOTEL Suites menghadirkan paket menginap Snooze & Stay sebagai penawaran spesial menyambut pergantian tahun. Paket ini sudah termasuk Festive Feast (program F&B dengan konsep unik) untuk dua orang, serta sarapan untuk dua orang pada 31 Desember 2025. Tamu yang ingin memperpanjang masa menginap juga dapat menikmati harga spesial dengan melakukan reservasi melalui Wanderlust App atau menghubungi Mangkuluhur ARTOTEL Suites di 021 526 8833.

Masih dalam rangka menyemarakkan akhir tahun, Beranda All Day Dining turut menyiapkan paket santap sepuasnya khusus pada 31 Desember 2025. Mulai pukul 19.00, para tamu dapat menikmati beragam sajian istimewa seperti salmon en croute, beef carving, seafood on ice, hidangan khas Nusantara, hingga pilihan live cooking. Paket ini ditawarkan dengan harga Rp888.000 net per orang untuk pemesanan early bird hingga 1 Desember 2025 dan Rp988.000 net per orang untuk pemesanan setelah tanggal tersebut.

Untuk merayakan pergantian tahun, Mangkuluhur ARTOTEL Suites juga mempersembahkan tema Wanderer Years Ahead: The Roaring 20s melalui rangkaian Jazzy Night. Acara ini akan dimeriahkan oleh penampilan Harry Toledo and Turbulence of Soul bersama vokalis Masrah, yang membawakan berbagai musik jazzy sepanjang malam. Kemeriahan semakin lengkap dengan berbagai aktivitas menarik seperti face painting, 360 camera booth, dan tarot reading yang berlangsung beriringan dengan Festive Dinner, menciptakan malam pergantian tahun yang penuh warna dan tak terlupakan.

Sebagai pelengkap, program Perks & Perks juga dihadirkan untuk memberikan kesempatan bagi para tamu mendapatkan merchandise eksklusif Artotel Goods. Koleksi ini menampilkan desain hasil kolaborasi dengan seniman kontemporer ternama Indonesia, Eddie Hara. Merchandise dapat diperoleh melalui pemesanan langsung ke 021 526 8833 atau melalui aplikasi Wanderlust App, memberikan nilai tambah dalam pengalaman menginap.

Director of Marketing Communications Artotel Group, Yulia Maria, menyampaikan bahwa rangkaian acara ini dirancang untuk memberikan pengalaman akhir tahun yang lebih bermakna.

“Melalui program Semarak Akhir Tahun, kami ingin menghadirkan pengalaman bagi tamu kami yang tidak hanya merayakan pisah sambut tahun 2025-2026 namun dibalut dengan ragam budaya Indonesia di daerah setiap hotel kami berada. Kami berharap para tamu kami dapat mengakhiri tahun 2025 dengan suka cita dan penuh inspirasi untuk menyambut tahun yang baru,” ujarnya.

“Lebih dari sekadar perayaan, rangkaian kegiatan ini juga merupakan bentuk apresiasi kami kepada tamu yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan Artotel Wanderlust sepanjang tahun,” sambungnya.

General Manager Mangkuluhur ARTOTEL Suites, Faisal Tranggono, menambahkan bahwa program tahun ini dirancang untuk memadukan kenyamanan dan kemeriahan.

"Kami ingin para tamu merasakan kenyamanan sekaligus kemeriahan malam pergantian tahun. Melalui paket Snooze & Stay yang sudah termasuk Festive Feast dan juga program entertainment jazzy di Wanderer Years Ahead, kami menghadirkan pengalaman lengkap yang memadukan relaksasi dan perayaan,” ungkapnya.

Artotel Wanderlust sendiri merupakan loyalty program dari Artotel Group yang telah diluncurkan sejak 2022. Para member dapat menikmati berbagai keuntungan, mulai dari diskon kamar 10 persen, diskon F&B 5–15%, hingga Birthday Reward berupa diskon 50% untuk menginap.

Member yang aktif bertransaksi juga berkesempatan meningkatkan tier ke Silver, Gold, hingga Black dengan beragam keuntungan tambahan seperti free room upgrade, gratis late check-out, hingga VIP treatment. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Artotel Wanderlust di Google Play Store atau App Store.

