Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Mangkuluhur ARTOTEL Perkenalkan Desain Baru Kamar Atelier, Siap Meriahkan Liburan Akhir Tahun!

Mangkuluhur ARTOTEL Suites merilis kembali Kamar Atelieri dengan desain klasik-modern & fasilitas premium

Tribun X Baca tanpa iklan
zoom-in Mangkuluhur ARTOTEL Perkenalkan Desain Baru Kamar Atelier, Siap Meriahkan Liburan Akhir Tahun!
Dok. ARTOTEL
KAMAR ATELIER BARU - Kamar Atelier yang telah selesai direnovasi kini menampilkan perpaduan desain klasik-modern yang lebih refined, menciptakan suasana hangat dan nyaman. Pembaruan ini juga disempurnakan dengan fasilitas premium untuk menghadirkan pengalaman menginap yang berkesan di pusat Jakarta. 

TRIBUNNEWS.COM - Menjelang pergantian tahun 2025, Mangkuluhur ARTOTEL Suites menghadirkan kembali Kamar Atelier dengan tampilan baru. Menggabungkan sentuhan klasik dan kenyamanan modern, kamar ini dirancang untuk memberikan pengalaman menginap yang lebih hangat dan berkesan bagi tamu bisnis maupun wisata.

Renovasi Kamar Atelier merupakan langkah strategis Mangkuluhur ARTOTEL Suites untuk memperkuat posisinya di pasar perhotelan Jakarta yang sangat kompetitif. Dengan desain yang fungsional sekaligus elegan, hotel ini menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pengalaman menginap premium.

Berada di jantung Kota Jakarta, Mangkuluhur ARTOTEL Suites memberikan akses mudah menuju pusat bisnis, area gaya hidup, serta berbagai destinasi hiburan, menjadikan Kamar Atelier sebagai pilihan yang tepat bagi tamu yang menginginkan kenyamanan sekaligus kepraktisan lokasi.

Tarif Kamar Atelier dimulai dari sekitar Rp2.700.000 net per malam, sudah termasuk sarapan untuk dua orang. Harga dapat berbeda tergantung periode pemesanan dan ketersediaan.

Fasilitas utama meliputi:

  • Smart LED TV dengan saluran lokal & internasional
  • Coffee & tea station
  • Meja kerja
  • Telepon
  • Brankas
  • Kamar mandi dengan bathtub & shower
  • Setrika & papan setrika 
ARTOTEL BATHROOM NEW

“Lebih dari sekadar fasilitas, renovasi ini memberikan nilai tambah dengan menciptakan suasana tenang di pusat kota Jakarta, sehingga tamu dapat beristirahat sekaligus bekerja dengan nyaman. Perpaduan desain yang abadi dengan fungsi modern menjadikan Kamar Atelier relevan untuk segala jenis kebutuhan, baik bisnis maupun liburan,” ujar Faisal Tranggono, General Manager Mangkuluhur ARTOTEL Suites.

Dengan dibukanya kembali Kamar Atelier, Mangkuluhur ARTOTEL Suites menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pengalaman menginap yang berkesan, di mana setiap detail mencerminkan keindahan, kenyamanan, dan keanggunan yang abadi.(*)

Baca juga: Mangkuluhur Artotel Suites Tawarkan Paket Menginap Istimewa untuk Keluarga dan Penikmat Konser

Rekomendasi Untuk Anda
Regional

Keluarga dan Tetangga Ragukan Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan: Banyak Kejanggalan

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, DPR: Alarm Keras Pemerintah Harus Bertindak Cepat

Nasional

Siapa di Balik Surat Bantuan Bencana Aceh ke PBB? Pengamat Ingatkan Bahaya Politisasi

Tags:
Artotel Mangkuluhur
liburan akhir tahun
Staycation Jakarta
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

5 Wisata Dekat Stasiun Tawang Semarang untuk Liburan Akhir Tahun Keluarga

5 Wisata Dekat Stasiun Tawang Semarang untuk Liburan Akhir Tahun Keluarga

Harga Tiket Masuk Taman Pintar Jogja Desember 2025 untuk Liburan Keluarga

Harga Tiket Masuk Taman Pintar Jogja Desember 2025 untuk Liburan Keluarga

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas