Mangkuluhur ARTOTEL Perkenalkan Desain Baru Kamar Atelier, Siap Meriahkan Liburan Akhir Tahun!

TRIBUNNEWS.COM - Menjelang pergantian tahun 2025, Mangkuluhur ARTOTEL Suites menghadirkan kembali Kamar Atelier dengan tampilan baru. Menggabungkan sentuhan klasik dan kenyamanan modern, kamar ini dirancang untuk memberikan pengalaman menginap yang lebih hangat dan berkesan bagi tamu bisnis maupun wisata.

Renovasi Kamar Atelier merupakan langkah strategis Mangkuluhur ARTOTEL Suites untuk memperkuat posisinya di pasar perhotelan Jakarta yang sangat kompetitif. Dengan desain yang fungsional sekaligus elegan, hotel ini menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pengalaman menginap premium.

Berada di jantung Kota Jakarta, Mangkuluhur ARTOTEL Suites memberikan akses mudah menuju pusat bisnis, area gaya hidup, serta berbagai destinasi hiburan, menjadikan Kamar Atelier sebagai pilihan yang tepat bagi tamu yang menginginkan kenyamanan sekaligus kepraktisan lokasi.

Tarif Kamar Atelier dimulai dari sekitar Rp2.700.000 net per malam, sudah termasuk sarapan untuk dua orang. Harga dapat berbeda tergantung periode pemesanan dan ketersediaan.

Fasilitas utama meliputi:

Smart LED TV dengan saluran lokal & internasional

Coffee & tea station

Meja kerja

Telepon

Brankas

Kamar mandi dengan bathtub & shower

Setrika & papan setrika

“Lebih dari sekadar fasilitas, renovasi ini memberikan nilai tambah dengan menciptakan suasana tenang di pusat kota Jakarta, sehingga tamu dapat beristirahat sekaligus bekerja dengan nyaman. Perpaduan desain yang abadi dengan fungsi modern menjadikan Kamar Atelier relevan untuk segala jenis kebutuhan, baik bisnis maupun liburan,” ujar Faisal Tranggono, General Manager Mangkuluhur ARTOTEL Suites.

Dengan dibukanya kembali Kamar Atelier, Mangkuluhur ARTOTEL Suites menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pengalaman menginap yang berkesan, di mana setiap detail mencerminkan keindahan, kenyamanan, dan keanggunan yang abadi.(*)

