Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Frank & co. Kembali Persembahkan Trofi Berlian Alami untuk Musisi Legendaris di AMI Awards 2025

Frank & co. kembali hadir di AMI Awards 2025 dengan trofi emas bertabur berlian alami untuk menghargai dedikasi musisi legendaris Indonesia.

Tribun X Baca tanpa iklan
zoom-in Frank & co. Kembali Persembahkan Trofi Berlian Alami untuk Musisi Legendaris di AMI Awards 2025
Dok. Frank & co.
AMI AWARDS 2025 - Frank & co. kembali hadir di AMI Awards 2025 dengan trofi emas bertabur berlian alami untuk menghargai dedikasi musisi legendaris Indonesia. 

TRIBUNNEWS.COM – Frank & co. kembali menunjukkan dukungannya terhadap industri musik Tanah Air. Pada gelaran Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards ke-28, Rabu (19/11/2025), brand perhiasan berlian di bawah Central Mega Kencana (CMK) itu untuk ketiga kalinya mempersembahkan trofi emas berhiaskan natural diamond bagi para penerima Lifetime Achievement Awards.

Kolaborasi yang telah berjalan sejak 2023 ini menjadi bentuk penghargaan Frank & co. terhadap musisi-musisi Indonesia yang dinilai memiliki kontribusi besar dan warisan karya yang abadi.

Trofi Berlian untuk Para Legenda

Pada malam puncak AMI Awards ke-28 di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Frank & co. secara khusus merancang trofi berlapis emas 18 karat yang dihiasi 359 butir natural diamonds berkualitas F–VVS dengan total 1 carat.

Trofi eksklusif ini diberikan kepada tiga penerima Lifetime Achievement Awards 2025:

  • Jopie Item
  • James F. Sundah
  • Jan Djuhana

Desain trofi tetap mempertahankan detail kerah konduktor musik yang ikonik—melambangkan kepemimpinan, kejernihan visi, dan keunggulan karya yang menginspirasi lintas generasi.

Apresiasi Frank & co.

General Manager Frank & co., Rolly Soesanto, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini menjadi simbol keselarasan antara musik dan perhiasan.

“Seperti karya musik yang indah, setiap perhiasan Frank & co. dibuat dengan kreativitas, ketelitian, dan dedikasi. Musik menciptakan momen abadi—natural diamonds juga demikian,” ujarnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Rolly menambahkan bahwa Frank & co. melihat industri musik Indonesia berkembang sangat pesat dan penuh potensi, serta ingin turut menjadi bagian dari perjalanan para musisi melalui apresiasi yang bermakna dan berkelanjutan.

Perjalanan Kolaborasi Sejak 2023

  • AMI Awards 2023 (ke-26)
    Frank & co. mempersembahkan 9 trofi berlian untuk kategori Terbaik Terbaik dan Lifetime Achievement Award.
    Di antaranya: Diskoria, Laleilmanino, BCL, Aruma, Isyana Sarasvati, serta Adi Nugroho, H. Ukat S., dan Erros Djarot.
  • AMI Awards 2024 (ke-27)
    Frank & co. menghadirkan 7 trofi berlian.
    Penerima Lifetime Achievement Award: Addie MS, Ernie Djohan, dan Johannes Soerjoko.
    Trofi lainnya diberikan kepada Salma Salsabil dan Bernadya.

Dukungan Berkelanjutan untuk Musik Indonesia

Frank & co. menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perkembangan ekosistem musik Tanah Air. Melalui kolaborasi ini, Frank & co. berharap dapat menghadirkan ruang apresiasi yang semakin besar bagi musisi Indonesia di panggung nasional maupun internasional.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai koleksi Frank & co., masyarakat dapat mengunjungi situs resmi atau mengikuti Instagram resmi @franknco_id.

 

Baca juga: Buktikan Konsistensi, Frank & co. Raih ‘Brand of the Year’ 2025–2026 untuk Kelima Kalinya di WBA

Seleb

Fakta-Fakta Sidang Cerai Atalia Praratya-Ridwan Kamil, Lisa Mariana Unggah Permintaan Maaf

Regional

Jelang Pengumuman UMP 2026: KDM akan Temui Buruh, Pramono Segera Gelar Rapat Penetapan

Sport

Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Sabar/Reza vs Kim/Seo, Fajar/Fikri dan Jojo Wajib Menang

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
PT Central Mega Kencana (CMK)
AMI Awards 2025
penghargaan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Hyundai STARGAZER Cartenz dan Cartenz X Raih Pengakuan Global di Ajang The Drum Awards 2025

Hyundai STARGAZER Cartenz dan Cartenz X Raih Pengakuan Global di Ajang The Drum Awards 2025

Pemerintah Kota Semarang Toreh Prestasi, UKPBJ Raih Penghargaan Proaktif di Tingkat Nasional

Pemerintah Kota Semarang Toreh Prestasi, UKPBJ Raih Penghargaan Proaktif di Tingkat Nasional

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas