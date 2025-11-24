Frank & co. Kembali Persembahkan Trofi Berlian Alami untuk Musisi Legendaris di AMI Awards 2025

TRIBUNNEWS.COM – Frank & co. kembali menunjukkan dukungannya terhadap industri musik Tanah Air. Pada gelaran Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards ke-28, Rabu (19/11/2025), brand perhiasan berlian di bawah Central Mega Kencana (CMK) itu untuk ketiga kalinya mempersembahkan trofi emas berhiaskan natural diamond bagi para penerima Lifetime Achievement Awards.

Kolaborasi yang telah berjalan sejak 2023 ini menjadi bentuk penghargaan Frank & co. terhadap musisi-musisi Indonesia yang dinilai memiliki kontribusi besar dan warisan karya yang abadi.

Trofi Berlian untuk Para Legenda

Pada malam puncak AMI Awards ke-28 di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Frank & co. secara khusus merancang trofi berlapis emas 18 karat yang dihiasi 359 butir natural diamonds berkualitas F–VVS dengan total 1 carat.

Trofi eksklusif ini diberikan kepada tiga penerima Lifetime Achievement Awards 2025:

Jopie Item

James F. Sundah

Jan Djuhana

Desain trofi tetap mempertahankan detail kerah konduktor musik yang ikonik—melambangkan kepemimpinan, kejernihan visi, dan keunggulan karya yang menginspirasi lintas generasi.

Apresiasi Frank & co.

General Manager Frank & co., Rolly Soesanto, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini menjadi simbol keselarasan antara musik dan perhiasan.

“Seperti karya musik yang indah, setiap perhiasan Frank & co. dibuat dengan kreativitas, ketelitian, dan dedikasi. Musik menciptakan momen abadi—natural diamonds juga demikian,” ujarnya.

Rolly menambahkan bahwa Frank & co. melihat industri musik Indonesia berkembang sangat pesat dan penuh potensi, serta ingin turut menjadi bagian dari perjalanan para musisi melalui apresiasi yang bermakna dan berkelanjutan.

Perjalanan Kolaborasi Sejak 2023

AMI Awards 2023 (ke-26)

Frank & co. mempersembahkan 9 trofi berlian untuk kategori Terbaik Terbaik dan Lifetime Achievement Award.

Di antaranya: Diskoria, Laleilmanino, BCL, Aruma, Isyana Sarasvati, serta Adi Nugroho, H. Ukat S., dan Erros Djarot.

Frank & co. menghadirkan 7 trofi berlian.

Penerima Lifetime Achievement Award: Addie MS, Ernie Djohan, dan Johannes Soerjoko.

Trofi lainnya diberikan kepada Salma Salsabil dan Bernadya.

Dukungan Berkelanjutan untuk Musik Indonesia

Frank & co. menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perkembangan ekosistem musik Tanah Air. Melalui kolaborasi ini, Frank & co. berharap dapat menghadirkan ruang apresiasi yang semakin besar bagi musisi Indonesia di panggung nasional maupun internasional.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai koleksi Frank & co., masyarakat dapat mengunjungi situs resmi atau mengikuti Instagram resmi @franknco_id.

