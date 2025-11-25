Telkom Raih Penghargaan Asia ESG Positive Impact 2025 lewat Program DigiUp

TRIBUNNEWS.COM - Komitmen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dalam keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat kembali mendapat pengakuan di tingkat regional. Setelah meraih Juara 1 pada Lestari Awards 2025 untuk kategori Relations to Local Communities, Telkom kini melangkah ke level Asia melalui ajang ESG Asia Positive Impact Awards 2025.

Ajang ini menilai berbagai inisiatif keberlanjutan perusahaan di Asia Tenggara, seiring meningkatnya perhatian terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang terus menunjukkan tren positif. Studi global WTW (2024) mengungkap bahwa 77 persen perusahaan di kawasan Asia Pasifik telah memasukkan metrik ESG dalam insentif eksekutif, naik 14 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya dan mempertegas bahwa keberlanjutan telah menjadi bagian penting dari strategi bisnis di kawasan tersebut.

Lestari Awards sendiri merupakan ajang apresiasi nasional terhadap pengelolaan program Sustainability & CSR yang diselenggarakan oleh Kompas Gramedia bersama EY sebagai assessment partner. Melalui program DigiUp, Telkom meraih Juara 1 kategori Relations to Local Communities, sehingga berhak melaju ke kompetisi tingkat Asia.

Pada ESG Asia Positive Impact Awards 2025, Telkom dievaluasi oleh panel ahli dari Global Business Council for Sustainable Development, EY, dan International Society for Sustainability Professionals, bersaing dengan kontender terbaik dari berbagai negara. Dalam kompetisi ini Telkom meraih penghargaan pemenang dalam kategori Relations to Local Communities.

Keberhasilan ini didukung oleh dampak signifikan dari program DigiUp, sebuah inisiatif peningkatan kompetensi digital untuk siswa SMA/SMK di seluruh Indonesia. Program tersebut memadukan pelatihan berstandar industri, sertifikasi kompetensi nasional, serta pembelajaran berbasis proyek. Dalam tiga tahun terakhir, DigiUp telah menjangkau 16.197 peserta, meluluskan 2.783 peserta bersertifikasi, dan membantu 993 alumni memasuki dunia kerja, termasuk dari daerah 3T.

Hasil evaluasi juga menunjukkan nilai Social Return on Investment (SROI) sebesar 1 : 2,11. Nilai ini menggambarkan bahwa setiap satu rupiah yang diinvestasikan Telkom dalam program DigiUp menghasilkan manfaat sosial senilai lebih dari dua rupiah bagi masyarakat. Angka tersebut tidak hanya mencerminkan efisiensi penggunaan dana, tetapi juga menunjukkan kedalaman dampak program baik melalui peningkatan kompetensi digital, peluang kerja baru, hingga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Tingginya nilai SROI ini mengindikasikan bahwa DigiUp memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan kuatnya pendekatan Creating Shared Value (CSV) Telkom dalam menghubungkan kebutuhan bisnis dengan kemajuan sosial serta memperkuat ekosistem talenta digital nasional.

Chief Executive Officer (CEO) Telin Malaysia Taufiq Hussien saat menerima penghargaan Juara 1 pada Lestari Awards 2025 kategori Relations to Local Communities yang berlangsung di Malaysia, beberapa waktu yang lalu.

“Penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga pengakuan bahwa upaya kami dalam menghadirkan dampak sosial yang terukur berada di jalur yang tepat. DigiUp kami rancang sebagai program yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem talenta digital Indonesia. Kami memastikan transformasi digital tidak berhenti pada inovasi teknologi, tetapi benar-benar menyentuh komunitas, membuka akses kesempatan, dan membangun kemandirian. Ke depan, Telkom akan terus memperluas kemitraan dan kolaborasi lintas sektor agar dampak sosial yang dihasilkan semakin inklusif, berkelanjutan, dan relevan bagi generasi muda di seluruh Indonesia,” ujar Senior General Manager Social Responsibility Telkom Indonesia Hery Susanto.

Pada kesempatan terpisah, VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto Ciptaning Andri juga turut menyampaikan, "Penghargaan ini merupakan bukti komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip ESG dan seluruh upaya Telkom untuk memberikan dampak yang positif tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi lingkungan, masyarakat, dan bagi para pemangku kepentingan."

Sebagai bagian dari pilar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), DigiUp turut mendukung pencapaian SDGs khususnya di aspek pendidikan berkualitas, kesempatan kerja, dan pengembangan talenta digital muda. Melalui capaian ini, Telkom menegaskan kembali perannya sebagai perusahaan digital yang tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi, tetapi juga pada kontribusi sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan sejalan dengan prinsip ESG.

