Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Telco Update

Telkom Raih Penghargaan Asia ESG Positive Impact 2025 lewat Program DigiUp

Telkom meraih Asia ESG Positive Impact 2025 berkat program DigiUp yang berdampak besar pada peningkatan talenta digital.

Tribun X Baca tanpa iklan
zoom-in Telkom Raih Penghargaan Asia ESG Positive Impact 2025 lewat Program DigiUp
Istimewa
Manager Small Medium Enterprise (SME) Service II Khoirina Fajar saat memberikan paparan pada acara workshop bertajuk “GO DIGITAL, GROW FASTER” di Bandung, pada Kamis (16/10). 

TRIBUNNEWS.COM - Komitmen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dalam keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat kembali mendapat pengakuan di tingkat regional. Setelah meraih Juara 1 pada Lestari Awards 2025 untuk kategori Relations to Local Communities, Telkom kini melangkah ke level Asia melalui ajang ESG Asia Positive Impact Awards 2025.

Ajang ini menilai berbagai inisiatif keberlanjutan perusahaan di Asia Tenggara, seiring meningkatnya perhatian terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang terus menunjukkan tren positif. Studi global WTW (2024) mengungkap bahwa 77 persen perusahaan di kawasan Asia Pasifik telah memasukkan metrik ESG dalam insentif eksekutif, naik 14 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya dan mempertegas bahwa keberlanjutan telah menjadi bagian penting dari strategi bisnis di kawasan tersebut.

Lestari Awards sendiri merupakan ajang apresiasi nasional terhadap pengelolaan program Sustainability & CSR yang diselenggarakan oleh Kompas Gramedia bersama EY sebagai assessment partner. Melalui program DigiUp, Telkom meraih Juara 1 kategori Relations to Local Communities, sehingga berhak melaju ke kompetisi tingkat Asia.

Pada ESG Asia Positive Impact Awards 2025, Telkom dievaluasi oleh panel ahli dari Global Business Council for Sustainable Development, EY, dan International Society for Sustainability Professionals, bersaing dengan kontender terbaik dari berbagai negara. Dalam kompetisi ini Telkom meraih penghargaan pemenang dalam kategori Relations to Local Communities.

Baca juga: Inovasi Aplikasi Cegah Stunting dari Telkom Berhasil Raih IDX Channel Award 2025

Keberhasilan ini didukung oleh dampak signifikan dari program DigiUp, sebuah inisiatif peningkatan kompetensi digital untuk siswa SMA/SMK di seluruh Indonesia. Program tersebut memadukan pelatihan berstandar industri, sertifikasi kompetensi nasional, serta pembelajaran berbasis proyek. Dalam tiga tahun terakhir, DigiUp telah menjangkau 16.197 peserta, meluluskan 2.783 peserta bersertifikasi, dan membantu 993 alumni memasuki dunia kerja, termasuk dari daerah 3T.

Hasil evaluasi juga menunjukkan nilai Social Return on Investment (SROI) sebesar 1 : 2,11. Nilai ini menggambarkan bahwa setiap satu rupiah yang diinvestasikan Telkom dalam program DigiUp menghasilkan manfaat sosial senilai lebih dari dua rupiah bagi masyarakat. Angka tersebut tidak hanya mencerminkan efisiensi penggunaan dana, tetapi juga menunjukkan kedalaman dampak program baik melalui peningkatan kompetensi digital, peluang kerja baru, hingga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Tingginya nilai SROI ini mengindikasikan bahwa DigiUp memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan kuatnya pendekatan Creating Shared Value (CSV) Telkom dalam menghubungkan kebutuhan bisnis dengan kemajuan sosial serta memperkuat ekosistem talenta digital nasional.

Chief Executive Officer (CEO) Telin Malaysia Taufiq Hussien saat menerima penghargaan Juara 1 pada Lestari Awards 2025 kategori Relations to Local Communities yang berlangsung di Malaysia, beberapa waktu yang lalu.
Chief Executive Officer (CEO) Telin Malaysia Taufiq Hussien saat menerima penghargaan Juara 1 pada Lestari Awards 2025 kategori Relations to Local Communities yang berlangsung di Malaysia, beberapa waktu yang lalu.
Rekomendasi Untuk Anda

“Penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga pengakuan bahwa upaya kami dalam menghadirkan dampak sosial yang terukur berada di jalur yang tepat. DigiUp kami rancang sebagai program yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem talenta digital Indonesia. Kami memastikan transformasi digital tidak berhenti pada inovasi teknologi, tetapi benar-benar menyentuh komunitas, membuka akses kesempatan, dan membangun kemandirian. Ke depan, Telkom akan terus memperluas kemitraan dan kolaborasi lintas sektor agar dampak sosial yang dihasilkan semakin inklusif, berkelanjutan, dan relevan bagi generasi muda di seluruh Indonesia,” ujar Senior General Manager Social Responsibility Telkom Indonesia Hery Susanto.

Pada kesempatan terpisah, VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto Ciptaning Andri juga turut menyampaikan, "Penghargaan ini merupakan bukti komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip ESG dan seluruh upaya Telkom untuk memberikan dampak yang positif tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi lingkungan, masyarakat, dan bagi para pemangku kepentingan."

Sebagai bagian dari pilar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), DigiUp turut mendukung pencapaian SDGs khususnya di aspek pendidikan berkualitas, kesempatan kerja, dan pengembangan talenta digital muda. Melalui capaian ini, Telkom menegaskan kembali perannya sebagai perusahaan digital yang tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi, tetapi juga pada kontribusi sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan sejalan dengan prinsip ESG.

Baca juga: Telkom Raih Dua Penghargaan Terbaik di Ajang Anugerah Media Humas 2025

Regional

Jelang Pengumuman UMP 2026: KDM akan Temui Buruh, Pramono Segera Gelar Rapat Penetapan

Bisnis

Anggota Komisi VI DPR Dorong Modernisasi Pabrik Gula untuk Tingkatkan Produktivitas Petani

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Tags:
Telkom
penghargaan
Asia ESG Positive Impact 2025
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Telco Update

OCA AI Assistant Perkuat Interaksi Pelaku Usaha dengan Pelanggan

OCA AI Assistant Perkuat Interaksi Pelaku Usaha dengan Pelanggan

Sebanyak 42 Inovator Siap Ramaikan Bumi Berseru Fest 2025

Sebanyak 42 Inovator Siap Ramaikan Bumi Berseru Fest 2025

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas