Tutup Kegiatan Pelajar Anti Tawuran 2025, Gubernur Banten Apresiasi Yonif 203 Arya Kemuning

Gubernur Andra Soni menyampaikan apresiasi khusus kepada jajaran Yonif 203/AK yang telah memberikan pembinaan disiplin,

APRESIASI YONIF 203/AK - Gubernur Andra Soni menyampaikan apresiasi khusus kepada jajaran Yonif 203/AK yang telah memberikan pembinaan disiplin, karakter, dan wawasan kebangsaan kepada para pelajar dari berbagai sekolah di Kota Tangerang. 

TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Banten Andra Soni resmi menutup rangkaian kegiatan Pembinaan Profil Pelajar Pancasila dan Deklarasi Pelajar Anti Tawuran yang digelar di Markas Batalyon Infanteri 203/Arya Kemuning (Yonif 203/AK), Selasa (25/11/2025). Program ini menjadi komitmen Pemprov Banten dalam memperkuat karakter pelajar agar memiliki identitas positif dan menjauhi tindakan kekerasan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Andra Soni menyampaikan apresiasi khusus kepada jajaran Yonif 203/AK yang telah memberikan pembinaan disiplin, karakter, dan wawasan kebangsaan kepada para pelajar dari berbagai sekolah di Kota Tangerang.

Menurutnya, remaja sering terpengaruh oleh dinamika kelompok yang dapat memunculkan perilaku agresif. Karena itu, penting membangun norma kelompok yang sehat agar potensi tawuran bisa dicegah sejak dini.

“Solusi terbaik untuk mencegah tawuran adalah mengubah norma kelompok dan membangun identitas kolektif yang positif. Lewat kegiatan bersama, event, festival, dan olahraga, hubungan antar sekolah menjadi semakin kuat dan permusuhan bisa hilang,” ujarnya.

Baca juga: Gubernur Banten: MRT Lebak Bulus–Serpong Dorong Ekonomi dan Bangun Peradaban Baru di Jabodetabek

Ajak Pelajar Bijak Bermedia Sosial

Gubernur Andra juga mengingatkan bahaya provokasi dan perundungan yang kerap berawal dari media sosial. Ia meminta pelajar untuk lebih bijak dalam menggunakan platform digital agar tidak terjebak konflik yang merugikan masa depan.

“Hari ini kalian mendeklarasikan bahwa pelajar Kota Tangerang berani mengatakan tidak untuk tawuran, tidak untuk kekerasan, tidak untuk bullying, dan iya untuk masa depan,” tegasnya.

Ia menilai pembinaan yang dilakukan Yonif 203/AK terbukti memberikan dampak positif, mulai dari peningkatan kedisiplinan, literasi digital, hingga penguatan organisasi pelajar sebagai ruang pengembangan diri.

“Dua kali saya memimpin apel hari ini, dan kedisiplinan kalian luar biasa. Sikap tegap, semangat, dan kesiapan menunjukkan bahwa nilai-nilai kedisiplinan sudah benar-benar masuk ke diri kalian,” kata Andra.

Gubernur menegaskan Pemprov Banten akan terus memperkuat pendidikan karakter dan literasi digital di sekolah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung terlaksananya program ini.

“Hormati guru, sayangi teman. InsyaAllah kalian akan menjadi generasi pintar, berkarakter, dan berguna di masa depan,” ucapnya saat menutup kegiatan.

Di sisi lain, Komandan Yonif 203/AK, Letkol Inf I Gede Mahendra Subrata, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung pembinaan karakter pelajar, mulai dari disiplin, hormat kepada orang tua, guru, hingga sesama pelajar.

“Prinsip utama yang kami tekankan adalah pembentukan karakter: hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, hormat kepada sesama. Hal-hal teknis kami berikan langsung di lapangan dan para peserta merasakan sendiri proses pembinaannya sejak awal hingga kembali,” jelasnya.

 

Regional

Jelang Pengumuman UMP 2026: KDM akan Temui Buruh, Pramono Segera Gelar Rapat Penetapan

Tribunners

Merawat Seni Budaya untuk Kekuatan dan Masa Depan Indonesia

Sport

Jadwal BWF WTF 2025 Hari Ini: Sabar/Reza vs Kim/Seo, Fajar/Fikri dan Jojo Wajib Menang

Gubernur Banten Andra Soni
tawuran
Pemprov Banten
