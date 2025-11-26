Festival JakMime 2025 Warnai Malam Kota Tua dengan Aksi Pantomim Mengagumkan

TRIBUNNEWS.COM - Jakarta Pantomime Festival (JakMime) 2025 resmi digelar pada 25 -26 November di Taman Fatahillah, Kota Tua, Jakarta.

Festival pantomim pertama di Indonesia ini berlangsung dimulai pada pukul 19.00 WIB. Meski begitu, Taman Fatahillah sudah diramaikan oleh para pengunjung yang memadati panggung JakMime Fest 2025 sejak sore.

Dari anak-anak hingga dewasa, baik bersama keluarga maupun teman-teman. Festival pantomim ternyata masih mendapat tempat di hati warga Jakarta.

Festival ini tak hanya dihadiri para pantomimer se-Indonesia. Asosiasi Seniman Pantomim Indonesia (ASPI) juga mengundang tamu istimewa. Yakni maestro pantomim asal Italia, Matteo Connini dan Fabrizio Merlo.

Dijadwalkan hari pertama acara akan berlangsung selama dua setengah jam. Dengan menampilkan berbagai kelompok pantomime.

Menariknya, perfomer pertama langsung menampilkan maestro pantomim Indonesia yang sekaligus inisiator acara, Septian Dwi Cahyo. Beliau akan menampilkan obituari yang ditujukan kepada para legenda pantomime.

Bertajuk “Fustomime”, JakMime Fest 2025 merupakan penggabungan beberapa unsur seni seperti musik, teater, multimedia, dan magic.

Inilah yang membuat festival Pantomim pertama ini spesial. Akan ada permainan cahaya dan music yang mengiringi para performer di atas panggung.

Adapun performer lain yang tampil pada hari pertama adalah Mime Kids, Rindu Cahaya dari Banjarmasin, serta Bli Kadek asal Bali. Selain itu, ada pula Bengkel Mime, Sena Didi Mime, Bojonegoro, Rujak, pantomime internasional, Stephanus Tjieproet, dan Billi SDC.

Total ada sembilan performer pada hari pertama. Selain itu, JakMime Fest 2025 juga akan dimeriahkan oleh penyanyi Rap terkemuka tanah air, Iwa K.

Harapannya, JakMime Fest 2025 berlangsung sukses dan para pengunjung dapat terhibur dengan penampilan yang dari para performer.