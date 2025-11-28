Udayana Fun Run 2025: Festival Lari Penuh Warna di Pantai Pandawa

TRIBUNNEWS.COM - Universitas Udayana akan menggelar acara lari santai bertajuk Udayana Fun Run 2025 pada 14 Desember 2025, bekerja sama dengan Tribun Booking sebagai platform ticketing. Kegiatan yang berlangsung pada pagi hari di Pantai Pandawa, Bali, ini diperkirakan akan diikuti ratusan peserta dari kalangan mahasiswa Universitas Udayana, komunitas lari, hingga masyarakat umum.

Acara ini menjadi ruang kebersamaan sekaligus ajang rekreasi sehat menjelang akhir tahun, dengan konsep fun run yang memadukan olahraga, hiburan, dan pengalaman festival outdoor di tepi pantai.

Beragam wahana dan aktivitas seru siap menyambut peserta, mulai dari Water Splash Zone, Color Splash, Fire Truck Shower, area permainan, kuliner, musik, hingga puluhan doorprize menarik. Suasana meriah yang berpadu dengan panorama Pantai Pandawa menjadikan acara ini sangat dinantikan, terutama bagi mahasiswa yang ingin menghabiskan akhir pekan sambil berolahraga ringan.

Pilihan Paket Tiket

1. Paket Umum

Crown Pack : Rp265.000

Coral Pack : Rp190.000

Couple Pack : Rp370.000

Family Pack : Rp1.035.000

2. Paket Komunitas (via Tribun Booking)

Coral Pack : Rp180.000

(setelah potongan voucher Rp10.000)

(setelah potongan voucher Rp10.000) Crown Pack : Rp250.000

(setelah potongan voucher Rp15.000)

3. Children Package: Rp100.000

Untuk peserta usia maksimal 15 tahun dan akan mendapat No BIB, pistol warna, medali, dan tiket masuk area acara.

4. Paket Komunitas Tambahan (minimal 10 peserta)

Akses melalui tautan khusus:

https://booking.tribunnews.com/olahraga/udayana-fun-run-2025-komunitas

Starter Pack — Rp70.000

Runner Pack — Rp150.000

Panitia menargetkan Udayana Fun Run 2025 menjadi salah satu fun run terbesar di Bali, melibatkan mahasiswa dari seluruh fakultas, komunitas olahraga, keluarga, hingga wisatawan domestik dan mancanegara.

Selain pengalaman lari santai, acara ini juga diharapkan menjadi ajang promosi gaya hidup sehat dan ruang interaksi antar-komunitas. Berbagai fasilitas telah dipersiapkan, mulai dari pos air minum, tim medis, marshall rute, hingga goodie bag sesuai kategori tiket.

Rekomendasi Untuk Anda

Dengan rangkaian kegiatan meriah dan lokasi yang ikonik, Udayana Fun Run 2025 diharapkan meninggalkan pengalaman berkesan bagi seluruh peserta serta menjadi agenda tahunan yang mempererat kebersamaan di lingkungan Universitas Udayana dan masyarakat Bali.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan berikut: https://booking.tribunnews.com/running/udayana-fun-run-2025

Informasi lebih lengkap tersedia di Instagram resmi panitia @udayanafunrun.