Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Udayana Fun Run 2025: Festival Lari Penuh Warna di Pantai Pandawa

Dengan rangkaian kegiatan meriah dan lokasi yang ikonik, Udayana Fun Run 2025 diharapkan meninggalkan pengalaman berkesan bagi seluruh peserta.

Tribun X Baca tanpa iklan
zoom-in Udayana Fun Run 2025: Festival Lari Penuh Warna di Pantai Pandawa
Istimewa
FUN RUN - Universitas Udayana akan menggelar acara lari santai bertajuk Udayana Fun Run 2025 pada 14 Desember 2025, bekerja sama dengan Tribun Booking sebagai platform ticketing. 

TRIBUNNEWS.COM - Universitas Udayana akan menggelar acara lari santai bertajuk Udayana Fun Run 2025 pada 14 Desember 2025, bekerja sama dengan Tribun Booking sebagai platform ticketing. Kegiatan yang berlangsung pada pagi hari di Pantai Pandawa, Bali, ini diperkirakan akan diikuti ratusan peserta dari kalangan mahasiswa Universitas Udayana, komunitas lari, hingga masyarakat umum.

Acara ini menjadi ruang kebersamaan sekaligus ajang rekreasi sehat menjelang akhir tahun, dengan konsep fun run yang memadukan olahraga, hiburan, dan pengalaman festival outdoor di tepi pantai.

Beragam wahana dan aktivitas seru siap menyambut peserta, mulai dari Water Splash Zone, Color Splash, Fire Truck Shower, area permainan, kuliner, musik, hingga puluhan doorprize menarik. Suasana meriah yang berpadu dengan panorama Pantai Pandawa menjadikan acara ini sangat dinantikan, terutama bagi mahasiswa yang ingin menghabiskan akhir pekan sambil berolahraga ringan.

Pilihan Paket Tiket

1. Paket Umum

  • Crown Pack : Rp265.000
  • Coral Pack : Rp190.000
  • Couple Pack : Rp370.000
  • Family Pack : Rp1.035.000

2. Paket Komunitas (via Tribun Booking)

  • Coral Pack : Rp180.000
    (setelah potongan voucher Rp10.000)
  • Crown Pack : Rp250.000
    (setelah potongan voucher Rp15.000)

3. Children Package: Rp100.000

Untuk peserta usia maksimal 15 tahun dan akan mendapat No BIB, pistol warna, medali, dan tiket masuk area acara.

4. Paket Komunitas Tambahan (minimal 10 peserta)

Akses melalui tautan khusus:
https://booking.tribunnews.com/olahraga/udayana-fun-run-2025-komunitas

  • Starter Pack — Rp70.000
  • Runner Pack — Rp150.000 

Panitia menargetkan Udayana Fun Run 2025 menjadi salah satu fun run terbesar di Bali, melibatkan mahasiswa dari seluruh fakultas, komunitas olahraga, keluarga, hingga wisatawan domestik dan mancanegara.

Selain pengalaman lari santai, acara ini juga diharapkan menjadi ajang promosi gaya hidup sehat dan ruang interaksi antar-komunitas. Berbagai fasilitas telah dipersiapkan, mulai dari pos air minum, tim medis, marshall rute, hingga goodie bag sesuai kategori tiket.

Rekomendasi Untuk Anda

Dengan rangkaian kegiatan meriah dan lokasi yang ikonik, Udayana Fun Run 2025 diharapkan meninggalkan pengalaman berkesan bagi seluruh peserta serta menjadi agenda tahunan yang mempererat kebersamaan di lingkungan Universitas Udayana dan masyarakat Bali.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan berikut: https://booking.tribunnews.com/running/udayana-fun-run-2025

Informasi lebih lengkap tersedia di Instagram resmi panitia @udayanafunrun.

Regional

UMP 2026 Diumumkan Paling Lambat 24 Desember, Ini Simulasi di 38 Provinsi Jika Kenaikan 4 Persen

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, DPR: Alarm Keras Pemerintah Harus Bertindak Cepat

Nasional

Siapa di Balik Surat Bantuan Bencana Aceh ke PBB? Pengamat Ingatkan Bahaya Politisasi

Tags:
Fun Run
Universitas Udayana
pantai pandawa
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Lari Fun Run Ultra 58KM bersama Komunitas Sobat Tektok: Tugu Kujang To Tugu Monas

Lari Fun Run Ultra 58KM bersama Komunitas Sobat Tektok: Tugu Kujang To Tugu Monas

3.000 Pelari Meriahkan wondr ITS Run 2025, BNI Dorong Ekonomi Lokal dan Gaya Hidup Sehat Digital

3.000 Pelari Meriahkan wondr ITS Run 2025, BNI Dorong Ekonomi Lokal dan Gaya Hidup Sehat Digital

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas