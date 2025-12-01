Telkom Siapkan Program Komprehensif Dukung Digitalisasi Pembelajaran Nasional

TRIBUNNEWS.COM — Sebagai penggerak transformasi digital, termasuk pada sektor pendidikan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berkomitmen untuk mendukung penuh Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, pada Senin, 17 November 2025. Tidak hanya dengan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi berupa akses internet maupun perangkat, Telkom juga turut menghadirkan berbagai solusi digital untuk pendidikan agar proses belajar mengajar dapat lebih mudah dilakukan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa digitalisasi pembelajaran merupakan langkah strategis dalam percepatan transformasi pendidikan nasional. Menurutnya, program ini mampu menjadi solusi atas berbagai tantangan kualitas pembelajaran di Indonesia.

Baca juga: Telkom Raih Penghargaan Asia ESG Positive Impact 2025 lewat Program DigiUp

EVP Telkom Regional II, Edie Kurniawan, saat dikonfirmasi seusai acara peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, turut menambahkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi program yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo tersebut. Terlebih, digitalisasi pada dunia pendidikan memiliki kontribusi yang sangat krusial untuk membawa kemajuan bagi negara Indonesia.

“Kami meyakini bahwa dengan adanya digitalisasi, pendidikan Indonesia dapat membuat suatu lompatan yang jauh hingga mampu sejajar dengan negara maju lainnya,” terang Edie.

“Yang pasti kami akan terus mendukung Program Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas yang tadi sudah resmi diluncurkan oleh Bapak Presiden kita yang hebat dan mantab,” pungkas Edie Kurniawan sambil tersenyum.

Komitmen Telkom untuk membangun pendidikan Indonesia telah dilakukan sejak lama melalui berbagai program seperti Internet Goes to School, Bagimu Guru Kupersembahkan, Indonesia Digital Learning, My Teacher My Hero, Broadband Learning Center, Pustaka Digital, Employee Volunteer Program, dan lainnya.

Diharapkan dengan adanya berbagai dukungan ini dan optimalisasi #DigitalUntukSemua, siswa-siswi penerus bangsa dapat memperoleh pendidikan yang setara.

Baca juga: Telkom Akses Luncurkan Digital Lensa Invoice Berbasis RPA, Percepat Administrasi Proyek