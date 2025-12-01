Soundrenaline Sana Sini di Palembang: Festival Musik, Seni, Gaya Hidup yang Hubungkan Kreativitas

TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Soundrenaline kembali melanjutkan rangkaian tur Sana Sini ke berbagai kota di Indonesia, dan pada 6 Desember 2025 hadir di Palembang.

Soundrenaline Sana Sini di Palembang 2025 dihadirkan sebagai ajang untuk merayakan hubungan, kolaborasi, dan energi kreatif yang lahir dari perjalanan bersama, menggarisbawahi bahwa kemajuan tidak pernah tercipta secara individual, melainkan dari frekuensi yang kita bagi bersama dengan orang-orang di sekitar.

Tahun ini, Soundrenaline mengusung konsep yang imersif dengan pendekatan multititik di dalam komplek CGC One. Di Palembang, festival ini hadir di area outdoor CGC One, Citra Grand City dan Pinewoods Restaurant & Park, yang masing-masing akan disulap dalam atmosfer berbeda, namun terhubung dalam satu narasi besar. Perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain dirancang sebagai perjalanan yang mengalir, di mana pengunjung dapat menikmati pertunjukan besar, ruang kreatif, hingga area leisure yang menyatu dengan alam.

Pendekatan multititik ini juga diperkaya dengan format multi-platform yang membagi pengalaman ke dalam tiga ruang: The Stage, The Lab, dan The Space. The Stage menawarkan energi pertunjukan langsung dengan penampilan musisi nasional dan lokal. The Lab menjadi ruang eksperimen yang menghubungkan musik, diskusi, dan aktivitas komunitas. Sementara itu, The Space menghadirkan kurasi kreatif dari brand independen, seniman lokal, hingga kolaborasi live art yang memberi warna berbeda pada festival.

Dari sisi musik, Soundrenaline Sana Sini di Palembang menghadirkan daftar penampil lintas genre yang mempertemukan berbagai warna musik Indonesia saat ini. Di Connection Stage yang berlokasi di area outdoor CGC One, penonton dapat menyaksikan Ghea Indrawari, Bilal Indrajaya, hingga penampilan penuh energi dari The SIGIT.

Kolaborasi Dongker x Jason Ranti dipastikan menghadirkan suguhan unik yang memadukan musik, humor, dan spontanitas khas keduanya. Sejumlah nama seperti Semiotika, Alice Creek, Allenedrick, Los Garelloz, MaisonC, The Lantis, dan CSF juga turut meramaikan panggung dengan karakter musikal yang beragam.

Sementara itu, Progressive Stage hadir dengan pendekatan atmosferik yang lebih eksperimental. Summerlane dan Namoy Budaya akan tampil dengan repertoar yang merepresentasikan warna musik indie dan elektronik masa kini. Band-band seperti Overrage, Erazed, Vacant Days, Contrecoup, serta Defodio akan turut mengisi panggung dengan kombinasi musik rock, alternatif, dan pop eksperimental yang menambah keragaman lanskap suara di Pinewoods.

Tak hanya menjadi ruang untuk menonton, Soundrenaline Sana Sini di Palembang juga menghadirkan pengalaman kreatif yang mendorong interaksi. The Lab di Pinewoods Restaurant & Park menjadi pusat aktivitas musik dan komunitas, di mana pengunjung dapat menikmati sesi talkshow “Talkative” bersama Summerlane dan Namoy Budaya. Di ruang yang sama, terdapat pula listening corner, dinding arsip album, hingga aktivitas DIY yang mengajak pengunjung terlibat secara langsung.

The Space menjadi ruang yang menghidupkan kreativitas lokal Palembang. Deretan brand apparel independen, tenant F&B pilihan, serta program live sablon oleh Jama Jama menambah semarak festival dengan sentuhan lokal yang kuat. Salah satu aktivitas yang paling dinantikan adalah Pempek Ngampar bersama Dongker, sebuah perayaan kuliner khas Palembang yang diolah dalam format yang fun dan tak terduga.

Kehadiran live graffiti, dengan Jason Ranti sebagai figur utama dalam sesi takeover, memberikan nilai tambah yang signifikan pada aspek visual acara. Kontribusi ini menegaskan komitmen Soundrenaline dalam mendukung karya lintas medium, memperluas ruang kreatif yang tidak hanya terbatas pada musik.

Atmosfer festival diperluas hingga ke area danau yang dipenuhi instalasi seni. Pengunjung dapat menikmati karya visual dari Diskkomik, menikmati waktu santai di area leisure dengan beanbags dan hammock, hingga berpartisipasi dalam open mic “Nyanyi Bareng” bersama Moron Brothers. Pada malam hari, jalur LED yang mengelilingi area danau akan menciptakan pengalaman visual yang unik, menjadikan Pinewoods sebagai salah satu titik favorit untuk bersantai dan berfoto.

Rangkaian Soundrenaline Sana Sini 2025 tidak berhenti di Palembang. Setelah perayaan di kota ini, perjalanan Soundrenaline akan berlanjut menuju Jakarta yang akan menjadi penutup rangkaian tahun ini. Sebuah selebrasi besar telah dipersiapkan sebagai acara puncak.

Soundrenaline Sana Sini di Jakarta akan menjadi acara puncak dan penutup Soundrenaline di tahun 2025 pada tanggal 18-21 Desember 2025. Nikmati aksi Peter Bjorn & John, Isyana Sarasvati x Kasimyn, Pamungkas, Barasuara, The Panturas, White Shoes & The Couples Company, Bilal Indrajaya & The Gentlemen, Grrrl Gang, The Adams, dan banyak lagi.

Soundrenaline Sana Sini di Palembang 2025 akan berlangsung pada 6 Desember 2025, mulai pukul 14.00 hingga 23.00 WIB, di CGC One Citra Grand City serta Pinewoods Restaurant & Park. Dengan konsep multilokasi, ekspresi musikal lintas genre, dan rangkaian aktivitas kreatif, festival ini diharapkan menjadi salah satu momen penting bagi skena seni dan musik Palembang serta kota-kota sekitarnya.

Bagi pengunjung yang ingin menjadi bagian dari pengalaman unik ini, tiket sudah dapat diperoleh melalui situs dan kanal resmi Soundrenaline. Untuk informasi terbaru dan penjualan tiket, kunjungi https://soundrenaline.id dan Instagram resmi @soundrenaline.id.

