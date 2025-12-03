Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Kapal Api Goes to Campus UGM Buka Ruang bagi Mahasiswa untuk Temukan Semangat dan Wujudkan Mimpi

Kapal Api “Seduh Inspirasi” hadir di UGM, jadi ruang mahasiswa menyeduh semangat, berbagi mimpi, dan belajar dari perjalanan autentik para inspirator.

Tribun X Baca tanpa iklan
zoom-in Kapal Api Goes to Campus UGM Buka Ruang bagi Mahasiswa untuk Temukan Semangat dan Wujudkan Mimpi
Tribunnews.com
SEDUH INSPIRASI - Jerome Polin berbagi inspirasi di acara Seduh Inspirasi Kapal Api Goes to Campus UGM, Sabtu (30/11/2025). Acara ini menghadirkan ruang bagi 2.000 mahasiswa untuk menyuarakan mimpi, refleksi, dan tantangan mereka melalui diskusi bertema Turning Authenticity into Opportunity, bersama Peracik Inspirasi seperti Jerome Polin, Kunto Aji, Fellexandro Ruby, dan Danang G. Sadewa. 

TRIBUNNEWS.COM - Melanjutkan perjalanan inspirasinya setelah Universitas Indonesia, “Kapal Api Goes to Campus: Seduh Inspirasi” kini hadir di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada 30 November 2025. Inisiatif ini menjadi ruang bagi sekitar 2.000 mahasiswa untuk saling berbagi inspirasi, refleksi, dan motivasi, termasuk dari figur publik yang dekat dengan dunia anak muda.

Di tengah tekanan akademik, kebingungan antara passion dan tuntutan masa depan, serta berbagai label negatif yang kerap disematkan kepada generasi muda, Kapal Api menyediakan ruang yang secara nyata memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk didengar dan ditemani dalam proses perjalanan mereka.

“Kapal Api terus memberi ruang bagi mahasiswa untuk menyeduh semangat dan inspirasi mereka. Inspirasi bisa datang dari percakapan sederhana maupun dari momen kecil di tengah kesibukan. Melalui rangkaian acara ini, Kapal Api ingin selalu menjadi bagian dari momen itu, sebagaimana kami terus hadir memberi inspirasi kepada setiap generasi,” ujar Wahyu Timothy, Brand Manager Kapal Api.

Mengusung tema “Turning Authenticity into Opportunity”, acara ini membuka ruang diskusi mengenai bagaimana keterbukaan dan keberanian generasi muda dapat membuka berbagai kesempatan bagi mereka. Dalam acara ini, empat “Peracik Inspirasi”, Jerome Polin, Kunto Aji, Fellexandro Ruby, dan Danang G. Sadewa, membawakan monolog serta talk show tentang perjalanan mereka menemukan arah, mengatasi keraguan, dan membangun mimpi melalui proses yang autentik. 

“Kalau kita punya goal yang jelas, kita bisa maksa diri buat ngelakuin hal yang sebenarnya nggak kita mau, karena kita tahu itu penting buat mencapai ke goal itu. Kalau tujuannya cukup kuat, rasa nggak nyamannya bakal kalah sama keinginan kita untuk mencapai goal itu.” ujar Jerome Polin.

Salah satu highlight acara adalah Ruang Manifestasi, sebuah instalasi interaktif berbentuk ruang rekaman tempat mahasiswa membagikan mimpi dan tantangan mereka. Dari ratusan rekaman, satu peserta terpilih untuk naik ke panggung dan berdialog langsung dengan Peracik Inspirasi guna mempertajam mimpi dan langkah mereka ke depan.

Selain itu, Kapal Api juga menghadirkan Entertainment Experience Zone yang menyediakan berbagai aktivitas interaktif, permainan ringan, dan hadiah menarik. Kapal Api turut menggandeng beberapa komunitas lokal UGM agar kegiatan ini semakin relevan dan dekat dengan kehidupan kampus.

Rekomendasi Untuk Anda

Dengan hadirnya “Seduh Inspirasi”, Kapal Api semakin menunjukkan komitmennya untuk selalu menjadi bagian kecil dari perjalanan mahasiswa menemani momen-momen reflektif, semangat baru, dan langkah kecil yang membawa mereka semakin dekat dengan mimpi yang ingin dicapai.

Seleb

Fakta-Fakta Sidang Cerai Atalia Praratya-Ridwan Kamil, Lisa Mariana Unggah Permintaan Maaf

Regional

UMP 2026 Diumumkan Paling Lambat 24 Desember, Ini Simulasi di 38 Provinsi Jika Kenaikan 4 Persen

Regional

Jelang Pengumuman UMP 2026: KDM akan Temui Buruh, Pramono Segera Gelar Rapat Penetapan

Tags:
Kapal Api
Seduh Inspirasi
Goes To Campus
UGM
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Rektor UGM Bicara Ijazah Jokowi Lagi, Ahmad Khozinudin: Ada yang Janggal, Tidak Percaya Diri

Rektor UGM Bicara Ijazah Jokowi Lagi, Ahmad Khozinudin: Ada yang Janggal, Tidak Percaya Diri

9 Poin Penegasan Rektor UGM Terkait Ijazah Jokowi, Soal IPK hingga Foto Diri Berkacamata

9 Poin Penegasan Rektor UGM Terkait Ijazah Jokowi, Soal IPK hingga Foto Diri Berkacamata

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas