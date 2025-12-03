Kapal Api Goes to Campus UGM Buka Ruang bagi Mahasiswa untuk Temukan Semangat dan Wujudkan Mimpi

TRIBUNNEWS.COM - Melanjutkan perjalanan inspirasinya setelah Universitas Indonesia, “Kapal Api Goes to Campus: Seduh Inspirasi” kini hadir di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada 30 November 2025. Inisiatif ini menjadi ruang bagi sekitar 2.000 mahasiswa untuk saling berbagi inspirasi, refleksi, dan motivasi, termasuk dari figur publik yang dekat dengan dunia anak muda.

Di tengah tekanan akademik, kebingungan antara passion dan tuntutan masa depan, serta berbagai label negatif yang kerap disematkan kepada generasi muda, Kapal Api menyediakan ruang yang secara nyata memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk didengar dan ditemani dalam proses perjalanan mereka.

“Kapal Api terus memberi ruang bagi mahasiswa untuk menyeduh semangat dan inspirasi mereka. Inspirasi bisa datang dari percakapan sederhana maupun dari momen kecil di tengah kesibukan. Melalui rangkaian acara ini, Kapal Api ingin selalu menjadi bagian dari momen itu, sebagaimana kami terus hadir memberi inspirasi kepada setiap generasi,” ujar Wahyu Timothy, Brand Manager Kapal Api.

Mengusung tema “Turning Authenticity into Opportunity”, acara ini membuka ruang diskusi mengenai bagaimana keterbukaan dan keberanian generasi muda dapat membuka berbagai kesempatan bagi mereka. Dalam acara ini, empat “Peracik Inspirasi”, Jerome Polin, Kunto Aji, Fellexandro Ruby, dan Danang G. Sadewa, membawakan monolog serta talk show tentang perjalanan mereka menemukan arah, mengatasi keraguan, dan membangun mimpi melalui proses yang autentik.

“Kalau kita punya goal yang jelas, kita bisa maksa diri buat ngelakuin hal yang sebenarnya nggak kita mau, karena kita tahu itu penting buat mencapai ke goal itu. Kalau tujuannya cukup kuat, rasa nggak nyamannya bakal kalah sama keinginan kita untuk mencapai goal itu.” ujar Jerome Polin.

Salah satu highlight acara adalah Ruang Manifestasi, sebuah instalasi interaktif berbentuk ruang rekaman tempat mahasiswa membagikan mimpi dan tantangan mereka. Dari ratusan rekaman, satu peserta terpilih untuk naik ke panggung dan berdialog langsung dengan Peracik Inspirasi guna mempertajam mimpi dan langkah mereka ke depan.

Selain itu, Kapal Api juga menghadirkan Entertainment Experience Zone yang menyediakan berbagai aktivitas interaktif, permainan ringan, dan hadiah menarik. Kapal Api turut menggandeng beberapa komunitas lokal UGM agar kegiatan ini semakin relevan dan dekat dengan kehidupan kampus.

Dengan hadirnya “Seduh Inspirasi”, Kapal Api semakin menunjukkan komitmennya untuk selalu menjadi bagian kecil dari perjalanan mahasiswa menemani momen-momen reflektif, semangat baru, dan langkah kecil yang membawa mereka semakin dekat dengan mimpi yang ingin dicapai.