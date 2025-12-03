Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Manufacturing Indonesia Series 2025 Resmi Dibuka, Jadi Barometer Teknologi Industri Asia Tenggara

menghadirkan lebih dari 1.000 eksibitor dari 29 negara dan menjadi platform strategis percepatan transformasi industri nasional.

Editor: Content Writer
zoom-in Manufacturing Indonesia Series 2025 Resmi Dibuka, Jadi Barometer Teknologi Industri Asia Tenggara
Istimewa
MANUFACTURING INDONESIA SERIES 2025 - [KI-KA] Ferry Ardiwinata (Sales Director PT Kawan Lama Solution), Dedi Riyanto (Ketua Bidang Peningkatan Korporasi Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (GAMMA)), Lia Indriasari (Country Manager PT Pamerindo Indonesia), Meysia Stephannie (Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia), dan Ben Wong (Country General Manager PT Pamerindo Indonesia) berfoto bersama usai pembukaan Manufacturing Indonesia Series 2025. 

TRIBUNNEWS.COM – Pameran industri manufaktur terbesar di Indonesia, Manufacturing Indonesia Series 2025, resmi dibuka di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Rabu (3/12/2025). Memasuki tahun ke-36 penyelenggaraan, ajang ini kembali menjadi barometer perkembangan teknologi industri sekaligus ruang kolaborasi strategis bagi pelaku manufaktur nasional dan internasional.

Mengusung tema “Beyond Challenges: Empowering Indonesia’s Manufacturing Excellence & Resilience,” pameran tahun ini menghadirkan lebih dari 1.000 eksibitor dari 29 negara, menempati area pameran seluas 36.603 meter persegi. Berbagai pelaku kunci industri—mulai dari produsen bahan baku, penyedia otomasi, pengembang teknologi digital, hingga pakar lingkungan dan sertifikasi industri—berkumpul dalam satu arena.

Arah Baru Teknologi Manufaktur Indonesia

Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia, Meysia Stephannie, menegaskan bahwa Manufacturing Indonesia Series menjadi katalis penting dalam percepatan transformasi industri.

“Pameran ini kami rancang sebagai platform penguatan kinerja industri, mulai dari optimalisasi proses produksi hingga percepatan adopsi teknologi dan praktik berkelanjutan,” ujarnya.

Optimisme tersebut sejalan dengan kinerja sektor manufaktur yang tumbuh 5,58 persen (yoy) pada kuartal III-2025, dengan kontribusi 17,39 persen terhadap PDB nasional.

Dalam kerangka percepatan transformasi, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian terus mendorong implementasi Making Indonesia 4.0. Laporan National Lighthouse Industry 4.0 menunjukkan penerapan digitalisasi mampu menggenjot produktivitas hingga dua kali lipat, mempercepat produksi hingga 600 persen, dan menekan emisi karbon hingga 190 persen.

Teknologi Cerdas, SDM Kompeten, dan Ekosistem yang Terhubung

Sejumlah perusahaan menampilkan teknologi otomasi terbaru, termasuk Kawan Lama Solution yang memperkenalkan mesin Mazak dengan teknologi MAZATROL Smooth, memungkinkan pemantauan proses produksi real-time serta peningkatan presisi dan efisiensi.

Selain teknologi, pengembangan SDM juga menjadi sorotan. Pameran menghadirkan kompetisi seperti Forklift Hero Competition, Spinning Top Competition bersama IMDIA, hingga HSE Championship, serta berbagai pelatihan dan workshop di Kaizen Clinic, Robopark, dan Manufacturing Digital Hub.

Berbagai ruang khusus juga disediakan, termasuk Advanced Manufacturing Connect, INDOESTRI Area, dan Automotive Quality Management Hub, untuk memperkuat inovasi dan standar mutu industri otomotif.

Ajang ini berlangsung bersamaan dengan Machine Tool Indonesia, Tools & Hardware Indonesia, Industrial Automation Indonesia, dan Production Logistics Indonesia, menghadirkan lima pameran unggulan dalam satu atap. Penyelenggara menargetkan lonjakan pengunjung hingga 20 persen dibanding tahun lalu.

Dengan dukungan asosiasi industri seperti Kementerian Perindustrian, APTIKNAS, IMDIA, IWES, APINDO, dan GAMMA, Manufacturing Indonesia Series 2025 mempertegas posisinya sebagai ajang utama penguatan ekosistem manufaktur nasional.

Untuk informasi lengkap, kunjungi www.manufacturingindonesia.com.

Sumber: Tribunnews.com
