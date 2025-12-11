Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Eloi Coco Gandeng IFF Luncurkan Edible Fragrances, Buka Era Baru Kreativitas Wewangian Indonesia

PT. Eloi Coco Industries berkolaborasi dengan IFF menghadirkan edible fragrances, pertama di Indonesia

Editor: Content Writer
INOVASI EDIBLE FRAGRANCES - PT. Eloi Coco Industries berkolaborasi dengan International Flavors & Fragrances (IFF) menghadirkan pengalaman multisensori melalui teknologi edible fragrances untuk pertama kalinya di Indonesia. 

TRIBUNNEWS.COM - PT. Eloi Coco Industries kembali mencuri perhatian industri wewangian nasional melalui kolaborasi eksklusif dengan International Flavors & Fragrances (IFF), perusahaan fragrance global yang dikenal sebagai pelopor teknologi aroma. Digelar di Jakarta, acara ini menghadirkan maestro parfum dunia dan membuka pengalaman multisensori baru bagi para pelaku industri parfum Indonesia.

Kolaborasi ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya para klien dan undangan dapat merasakan langsung edible fragrances, inovasi mutakhir yang menggabungkan teknologi aroma dengan sensasi rasa. Terobosan ini dinilai dapat membuka peluang baru bagi industri parfum Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk-produk kreatif dan berorientasi pengalaman (experience-driven products).

Acara ini turut menghadirkan tiga figur penting dari IFF: Ann Wang sebagai ahli industri wewangian global; Mathieu Vannier yang berperan strategis dalam bidang komersial wewangian Asia Timur; serta Aram Boyadjian, pemimpin regional yang berpengaruh di dunia fine fragrance. Ketiganya membagikan wawasan mengenai tren parfum, teknologi aroma yang tengah berkembang, serta arah masa depan industri fragrance global.

Dari Indonesia, hadir pula dua tokoh yang memiliki peran penting dalam peta industri parfum lokal, yakni Prita Anggriana dan Robin Nugraha. Keduanya memberikan pandangan mendalam mengenai pertumbuhan pasar parfum Indonesia yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

PT. Eloi Coco Industries diwakili oleh Direktur Sacheev Dodani dan Project Manager Azka Aulia, yang selama ini mendampingi pelanggan dalam proses pengembangan produk. Para pengamat menilai acara ini sebagai langkah strategis yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pasar potensial bagi inovasi wewangian kelas dunia. Pengalaman interaktif yang dihadirkan juga membuka perspektif baru bagi para klien, sekaligus menginspirasi mereka untuk menciptakan produk yang unik, elegan, dan selaras dengan tren global.

“Kolaborasi ini bukan hanya tentang menghadirkan teknologi terbaru seperti edible fragrances, tetapi tentang memperluas cara kita memaknai aroma sebagai bagian dari pengalaman manusia,” ujar Sacheev Dodani, Direktur PT. Eloi Coco Industries. “

Kami percaya bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kreativitas wewangian di Asia, dan melalui kerja sama dengan IFF, kami ingin membuka ruang inovasi yang lebih luas bagi brand dan pelaku industri lokal," tambahnya. 

Melalui kolaborasi ini, PT. Eloi Coco Industries dan IFF menegaskan komitmen mereka untuk terus mendorong batas kreativitas, menghadirkan inovasi berkelas global, serta memperkaya pengalaman para pecinta wewangian di Indonesia.(*)

Baca juga: Eloi Coco dan Karya Aroma Sejahtera Hadirkan Tren Wewangian Terbaru untuk 2026

Tags:
Eloi Coco
parfum
parfum lokal
jenis parfum
