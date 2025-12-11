Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
GBC Indonesia Luncurkan Logo Baru, Tegaskan Langkah Transformasi Bangunan Hijau

Green Building Council Indonesia (GBCI) memperkenalkan logo baru pada acara GREENSHIP Awards 2025

Editor: Content Writer
zoom-in GBC Indonesia Luncurkan Logo Baru, Tegaskan Langkah Transformasi Bangunan Hijau
GBC Indonesia
RESMIKAN LOGO BARU - GBCI meluncurkan logo dan identitas visual baru pada GREENSHIP Awards 2025 sebagai langkah memperkuat arah organisasi, menyesuaikan mandat yang berkembang, serta menegaskan komitmen mendukung pembangunan rendah karbon melalui gerakan bangunan hijau di Indonesia. 

TRIBUNNEWS.COM - Green Building Council Indonesia (GBCI) resmi memperkenalkan logo baru pada acara GREENSHIP Awards 2025. Peluncuran ini menjadi bagian dari upaya penguatan organisasi serta penyelarasan arah kerja GBCI di tingkat nasional, seiring meningkatnya peran sektor bangunan dalam menurunkan emisi dan mendukung target pembangunan rendah karbon Indonesia.

Selama 16 tahun berdiri, GBCI berperan sebagai lembaga non-profit yang mendorong penerapan bangunan hijau melalui sertifikasi, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor. Ruang lingkup kerja yang terus berkembang membuat organisasi perlu memperbarui identitas visualnya agar tetap relevan dengan kebutuhan industri dan publik. Identitas baru ini menandai fase GBCI yang lebih terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada dampak nyata.

Logo baru GBCI menjadi inti dari pembaruan tersebut. Elemen visual yang selama ini melekat, daun, tetesan embun, dan bangunan, tetap dipertahankan, namun kini dipadukan dalam bentuk lingkaran yang sederhana dan tegas.

Lingkaran tersebut menggambarkan kesatuan gerakan, inklusivitas, sekaligus representasi bumi sebagai simbol lingkungan yang menyeluruh. Desain ini mencerminkan cara kerja GBCI yang lebih cepat, fokus, dan adaptif terhadap tantangan perubahan iklim.

“GBCI memasuki tahap baru yang lebih relevan dengan kebutuhan Indonesia hari ini,” ujar Ignesjz Kemalawarta, Ketua Umum GBCI.

“Bangunan memegang peran penting dalam agenda iklim. Identitas visual baru ini mencerminkan kesiapan kami memperkuat dukungan pada praktisi, pemerintah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan rendah karbon," tambahnya. 

Dalam beberapa minggu ke depan, identitas baru ini akan diterapkan di seluruh kanal komunikasi dan program GBCI. Pembaruan ini menegaskan komitmen organisasi untuk membuat bangunan hijau lebih mudah diakses, lebih dipahami, dan lebih berdampak bagi masyarakat luas.

“Kami memperbarui identitas visual agar selaras dengan cara kami bekerja,” kata Wiza Hidayat, Direktur Komunikasi dan Kemitraan GBCI.

“GBCI membawa gabungan keahlian teknis, data, kolaborasi untuk membantu para pemangku kepentingan bergerak lebih cepat dan menghasilkan nilai baru, serta mewujudkan Indonesia Net Zero Emission target tahun 2060," jelasnya. 

Dengan identitas visual yang lebih modern dan terarah, GBCI memperkuat posisinya sebagai pemimpin gerakan bangunan hijau yang mendorong transformasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.(*)

Baca juga: Kolaborasi Sektor Bangunan Diperkuat di Annual Community Gathering GBCI 2025

