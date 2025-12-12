Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Hyundai Motor Group dan Michelin Sepakat Percepat Pengembangan Teknologi Ban Terbaru

Berbekal pencapaian-pencapaian yang telah diraih sebelumnya, Hyundai Motor Group dan Michelin akan memperkuat kepemimpinan di bidang teknologi.

KERJA SAMA STRATEGIS - Hyundai Motor Group menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) ketiga dengan Michelin untuk mempercepat inovasi teknologi ban yang akan memimpin industri mobilitas masa depan. 

TRIBUNNEWS.COM - Hyundai Motor Group telah menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) ketiga dengan Michelin untuk mempercepat inovasi teknologi ban yang akan memimpin industri mobilitas masa depan. Perjanjian ini melanjutkan kerja sama yang telah dibangun melalui MOU pada 2017 dan 2022. 

Dalam kerangka kerja sama terbaru yang berdurasi tiga tahun ini, kedua perusahaan akan berkolaborasi dalam:

  • Riset dan pengembangan (R&D) terhadap ban dengan hambatan putaran yang sangat rendah untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, serta ban berperforma tinggi untuk meningkatkan keamanan dan kendalian kendaraan.
  • Meningkatkan performa ban untuk mobil listrik premium yang membutuhkan teknologi ban terdepan untuk memastikan performa tinggi, keamanan, dan jarak tempuh yang lebih jauh.
  • Membangun sistem pengembangan ban virtual untuk penggunaan off-road.
  • Mengembangkan teknologi SmartGrip untuk meningkatkan performa dan efisiensi pengereman.

Baca juga: Hyundai Bangun Pabrik Sel Bahan Bakar Hidrogen Berkapasitas 30.000 Unit Per Tahun di Ulsan

Kerja sama ini bertujuan menanggapi kebutuhan yang terus berkembang dari mobil listrik dan kendaraan otonom, termasuk kapasitas daya yang tinggi, performa berkendara, dan keberlanjutan lingkungan. 

“Melalui fase ketiga kolaborasi teknologi dengan Michelin, kami ingin mencapai inovasi teknologi ban yang akan memimpin industri mobilitas masa depan,” ujar Yongsuk Shin, Vice President and Head of Genesis Engineering Design Center Hyundai Motor Group. “Berbekal keahlian khusus kedua perusahaan di bidang mobilitas dan teknologi ban, kami akan memaksimalkan penerapan solusi canggih di setiap proses pengembangan produk.” 

MOU yang ditandatangani pada 2017 telah berkontribusi pada pengembangan teknologi ban untuk Hyundai IONIQ 5. Sementara itu, perjanjian yang ditandatangani pada 2022 bertujuan mencapai kemajuan signifikan dalam prediksi keausan ban dan peningkatan performa pengereman.

Berdasarkan pencapaian ini, Hyundai Motor Group dan Michelin berencana untuk mempercepat inovasi teknologi dan menghadirkan teknologi ban terobosan baru untuk mobilitas masa depan.

Baca juga: Hyundai STARGAZER Cartenz dan Cartenz X Raih Pengakuan Global di Ajang The Drum Awards 2025

Hyundai Motor Group
teknologi ban
Teknologi Ban Michelin
