Malaysia Airlines Hadirkan Penerbangan Ketiga dalam Sehari di Rute Surabaya-Kuala Lumpur

Pencapaian ini menegaskan komitmen Malaysia Airlines dalam meningkatkan konektivitas, memenuhi permintaan perjalanan yang terus meningkat.

zoom-in Malaysia Airlines Hadirkan Penerbangan Ketiga dalam Sehari di Rute Surabaya-Kuala Lumpur
Istimewa
JADWAL PENERBANGAN - Malaysia Airlines meluncurkan layanan ketiga dalam satu hari pada rute Surabaya - Kuala Lumpur, yang menandai pertama kalinya maskapai mengoperasikan tiga penerbangan dalam satu hari dari Jawa Timur. 

TRIBUNNEWS.COM - Malaysia Airlines mencatat sejarah di Indonesia melalui peluncuran layanan ketiga dalam satu hari pada rute Surabaya - Kuala Lumpur, yang menandai pertama kalinya maskapai mengoperasikan tiga penerbangan dalam satu hari* dari Jawa Timur. 

Pencapaian ini menegaskan komitmen Malaysia Airlines dalam meningkatkan konektivitas, memenuhi permintaan perjalanan yang terus meningkat, serta memberikan lebih banyak pilihan dan kenyamanan bagi para penumpang.

Penerbangan perdana MH7274 dari Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya (SUB) menuju Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KUL) pada 12 Desember 2025 menandai peluncuran frekuensi tambahan ini, yang berangkat pukul 15.50 waktu setempat dengan acara pelepasan sederhana namun meriah.

Untuk merayakan kesempatan ini, para penumpang menerima souvenir khusus serta mengikuti prosesi pemotongan kue. Sebelumnya, penerbangan MH7275 telah tiba di SUB pukul 14.50 waktu setempat dan para penumpang disambut dengan bunga mawar.

penumpang disambut dengan bunga mawar

Dersenish Aresandiran, Chief Commercial Officer Airline Business dari Malaysia Aviation Group (MAG) mengatakan, “Penambahan layanan ketiga dalam satu hari pada rute Surabaya - Kuala Lumpur merupakan tonggak penting bagi Malaysia Airlines di Indonesia. Ekspansi ini memperkuat peran Kuala Lumpur sebagai gerbang menuju Asia dan destinasi lain di dunia, memberikan lebih banyak akses bagi para wisatawan dari Jawa Timur menuju jaringan global kami. Dengan meningkatnya permintaan dari pasar ini, kami terus berfokus menghadirkan konektivitas yang mudah, layanan yang andal, dan pengalaman perjalanan yang nyaman melalui Malaysian Hospitality.”

Layanan terbaru ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam segmen seperti pebisnis, wisatawan, perjalanan keluarga dan teman, hingga perjalanan religi. Dengan tambahan frekuensi ini, penumpang dari Surabaya akan menikmati koneksi penerbangan yang lebih optimal melalui Kuala Lumpur, sehingga dapat mengakses jaringan luas Malaysia Airlines di kawasan ASEAN, Asia Utara, Asia Selatan, Timur Tengah, serta destinasi jarak jauh lainnya.

malaysia airlines 12122025 2

Ekspansi ini merupakan bagian dari strategi Malaysia Airlines untuk memperkuat konektivitas intra ASEAN, mendorong pertumbuhan pariwisata dan perdagangan, serta memperkokoh Kuala Lumpur sebagai hub transit regional unggulan. Frekuensi tambahan ini juga mencerminkan fokus maskapai dalam memberikan pengalaman perjalanan yang andal, nyaman, dan berkesan melalui Malaysian Hospitality.

Rencanakan perjalanan Anda sekarang dan nikmati penawaran eksklusif dengan mengunjungi www.malaysiaairlines.com atau mengunduh aplikasi Malaysia Airlines.

*Berlaku pada hari hari tertentu, Jumat dan Minggu. Lihat jadwal penerbangan berikut.

lihat fotoJadwal penerbangan
Jadwal penerbangan

Tags:
Malaysia Airlines
Jadwal Penerbangan
Surabaya
