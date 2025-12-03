New Zealand Genjot Wisata Alam Bebas, Ini Jadwal Event Lari Marathon di 2026

Ringkasan Berita: New Zealand kini menggenjot arus kunjungan wisatawan asing dari berbagai negara termasuk dari Asia dan Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - New Zealand kini menggenjot arus kunjungan wisatawan asing dari berbagai negara termasuk dari Asia dan Indonesia.

Mereka saat ini tengah mengkampanyekan pengalaman baru berwisata di alam bebas New Zealand melalui aktivitas lari, jalan kaki, mendaki hingga bersepeda di kawasan pantai hingga pegunungan eksotis di negara tersebut.

Strategi ini dijalankan seiring dengan tren meningkatnya minat wisatawan global pada destinasi wisata alam dan kebugaran yang mengedepankan pengalaman personal kepada turis yang datang.

Berdasar data Tourism New Zealand, Badan Promosi Pariwisata, di seluruh Aotearoa Selandia Baru, spot wisata alam yang dijual ke turis asing, mereka memiliki lebih dari 1.555 jalur untuk jelajah wisata jalan kaki dan pendakian, 11 Great Walks yang ikonik, dan 23 Great Rides.

Spot wisata alam ini melintasi beragam medan seperti garis pantai dan hutan yang masih alami, lembah vulkanik hingga pendakian ke puncak pegunungan Alpen.

Saat ini wisatawan internasional semakin mencari destinasi yang menawarkan pengalaman aktif, bermakna dan berbasis kesehatan holistik yang memadukan tantangan dengan pemulihan:



Menurut data Amex 2025, sebanyak 60 persen wisatawan merencanakan perjalanan seputar hiburan atau olahraga - termasuk lari, berjalan kaki dan bersepeda.

Sementara, berdasar temuan Travel Weekly 2025, sebanyak 70 persen Milenial & Gen Z menilai aktivitas pelesiran yang diisi dengan kegiatan mendaki gunung, bersepeda dan berjalan kaki sama pentingnya dengan destinasi wisata lainnya.

Jadwal Lomba Lari Marathon Tahun Depan

Di Selandia Baru, berbagai kegiatan lomba lari diselenggarakan rutin sepanjang tahun di periode tertentu.

Misalnya kegiatan Hawke’s Bay Marathon yang dijadwalkan digelar pada 16 Mei 2026 dipusatkan di kawasan kuliner dan anggur Selandia Baru yang terkenal.

Event ini menantang pelari melintasi kebun anggur, jalur pesisir, dan jalan pedesaan di rute lari yang sebagian besar datar dengan pemandangan alam dengan berbagai pilihan jarak mulai dari Full Marathon sampai Kids Dash.

Puncak acara lari ini adalah di Elephant Hill Estate & Winery dengan Finish Line Festival.

Event lari lainnya adalah Race Tekapo | 19 September 2026 yang digelar di kawasan Danau Tekapo. Lomba lari ini menawarkan pemandangan indah danau dan gunung, jalur pegunungan Alpen yang unik, serta akses ke destinasi ternama International Dark Sky Reserve.

Di event ini ada tujuh pilihan jarak lari, sehingga fleksibel buat setiap pecinta olahraga lari. Di event ini pelari bisa berendam di kolam air panas lokal atau menjelajahi puncak bersalju.

Event lainnya yang biasanya ramai peserta adalah First Light Marathon - Tairāwhiti Gisborne yang dijadwalkan digelar di Januari 2027.