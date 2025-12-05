Amara Angelica Ungkap Perjuangan di Balik Setir Dunia Balap

Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Seno Tri Sulistiyono
PEMBALAP WANITA - Amara Angelica yang merupakan bagian dari Gazpoll Racing Team menjadi momok baru yang perlu dipertimbangkan di dunia balap. Amara mengakui bahwa dunia balap sudah menjadi passion bagi dirinya. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Nama Amara Angelica yang merupakan bagian dari Gazpoll Racing Team menjadi momok baru yang perlu dipertimbangkan di dunia balap.

Kepiawaiannya mulai dari mengemudikan kuda besi di berbagai lintasan juga mulai mencuri perhatian para Gen Z. Hal tersebut diakui Tomi Hadi dari Gazpoll Racing Team.

"Itu banyak cewek-cewek yang di Gen Z ini mulai tertarik dengan gaya balap ini. Kayaknya, wah cewek pembalap itu apa ya? Gagah jelita lah gitu loh," ucap Tomi dikutip Jumat (5/12/2025). 

Baca juga: Start ke-24, Finis Pertama, Pebalap Ramadhipa Berjaya di European Talent Cup Barcelona

Kendati demikian, bukan sekadar gaya yang menjadi perhatian Tomi kepada sosok Amara. Tomi pun mengaku kaget dengan nyali yang dimiliki Amara pada saat memegang setir di arena balap.

"Karena dia memang pintar, dia juga mau belajar dan mau dengerin orang. Dan keberaniannya kalau kita bilang nyalinya, ini cewek gila juga," ungkap Tomi.

Bahkan, keberanian Amara itu semakin menjadi saat bermain di ajang speed offroad. Tomi menceritakan bagaimana pengalaman seorang pembalap senior, TB Adi, yang sempat tegang saat mendampingi Amara.

"Waktu itu TB Adi ngeliat udah mau masuk lingkungan. 'Brake, brake. Mesti di gas, brake, brake, brake'. Tapi tetap berhasil juga waktu itu. Wah ini Tom nyalinya boleh juga nih Amara," beber Tomi.

Meski kerap kali diminta untuk menjaga emosinya, Tomi menilai secara keseluruhan sosok Amara punya potensi untuk kian bersinar.

"Tapi secara kemajuannya cukup pesatlah Amara ini," imbuhnya.

Sementara itu, Amara mengakui bahwa dunia balap sudah menjadi passion bagi dirinya. 

Amara pun mulai memacu adrenalinnya di dunia balap pada tahun 2021 hingga akhirnya bergabung dengan Gazpoll Racing Team.

Bahkan, Amara pernah dipercaya untuk menunggangi Jeep Cherokee untuk menjadi salah satu srikandi Gazpoll Racing Team pada ajang Kejurnas Speed Offroad 2025 Putaran 2.

Bagi Amara, ketakutan pada saat balapan memang tidak bisa dihindari. Terlebih bagi dirinya yang seorang perempuan yang harus berhadapan dengan kaum lelaki di dunia balap.

"Aku tahu kalau kebanyakan, semua lawan aku itu cowok. Tapir aku lanjut aja, aku coba. Dan mereka selalu mau kalahin aku, or like push me down. Tapi jangan give up and keep going. Karena kalau aku bisa, kalian juga bisa," ucap Amara.

 

