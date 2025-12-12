Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer

Upah Minimum 2026 Tak Kunjung Diumumkan, Menaker Yassierli: Tunggu Saja

Hingga saat ini, pemerintah belum kunjung mengumumkannya. Padahal, UMP seharusnya diumumkan pada 21 November

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Endrapta I.P
Editor: Sanusi
zoom-in Upah Minimum 2026 Tak Kunjung Diumumkan, Menaker Yassierli: Tunggu Saja
Tribunnews.com/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
UMP 2026 - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli ketika ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (12/12/2025). Ia meminta publik untuk bersabar terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang hingga kini belum diumumkan. Dok: Endrapta Pramudhiaz 

Ringkasan Berita:
  • UMP seharusnya diumumkan pada 21 November karena sudah sesuai ketentuan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap bahwa bola penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ada di Kementerian Ketenagakerjaan

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta publik untuk bersabar terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang hingga kini belum diumumkan.

Hingga saat ini, pemerintah belum kunjung mengumumkannya. Padahal, UMP seharusnya diumumkan pada 21 November karena sudah sesuai ketentuan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021.

Hal itu karena proses penetapan UMP tahun ini memasuki fase transisi karena pemerintah tengah menyusun aturan baru yang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2023.

Baca juga: Pramono Anung Belum Pastikan UMP jadi Rp6 Juta, Ini Besaran UMP DKI Jakarta 5 Tahun Terakhir

"Tunggu saja. Kan sudah saya bilang UMP menunggu. Tunggu saja ya," kata Yassierli ketika ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap bahwa bola penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ada di Kementerian Ketenagakerjaan.

Rekomendasi Untuk Anda

"UMP masih nunggu," kata Airlangga ketika ditemui usai acara 16th Kompas 100 CEO Forum di ICE BSD Tangerang, Rabu (26/11/2025).

Airlangga menegaskan bahwa proses penetapan UMP 2026 berjalan lancar tanpa kendala. Seluruh pembahasan terkait regulasinya sudah diselesaikan.

"Aturannya semua sudah, pembahasannya sudah, tinggal nanti di Kemnaker,' ujarnya.

Sebagai informasi, formula baru UMP 2026 harus sesuai dengan amanat MK, yakni menggunakan pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas.

Pemerintah sedang menyusun konsep baru pengupahan bahwa kenaikan upah tidak lagi berbentuk satu angka yang berlaku secara nasional, tapi berbeda untuk setiap daerah menyesuaikan dengan kondisi daerah bersangkutan.

Skema ini dinilai penting untuk mengatasi disparitas upah minimum antarprovinsi dan antarkabupaten/kota yang selama ini cukup lebar.

Baca juga: Di Rapimnas KSPSI, Dasco Sampaikan Pesan Presiden Prabowo Terkait UMP 2026 Kepada Buruh

Pemerintah juga menginginkan aturan baru ini berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), bukan lagi Permenaker, agar kerangka penetapan upah lebih kuat dan komprehensif.

Sesuai putusan MK, proses penetapan UMP ke depan akan memberi ruang lebih besar kepada Dewan Pengupahan Provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada gubernur sebelum ditetapkan.

Kata Pengusaha 

Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung penuh proses kebijakan pengupahan yang saat ini tengah berjalan.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Super Skor

Ranking Malaysia Anjlok setelah Disanksi FIFA, Harimau Malaya Bakal di Bawah Timnas Indonesia

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Mennaker Yassierli
Upah Minimum Kota
Airlangga Hartarto
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi Digital, Indonesia Perkuat Investasi Nasional Lewat Danantara

Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi Digital, Indonesia Perkuat Investasi Nasional Lewat Danantara

Menko Airlangga Beberkan Komitmen Pendanaan JETP Indonesia Naik Jadi 21,4 Miliar Dolar AS 

Menko Airlangga Beberkan Komitmen Pendanaan JETP Indonesia Naik Jadi 21,4 Miliar Dolar AS 

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas