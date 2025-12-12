Upah Minimum 2026 Tak Kunjung Diumumkan, Menaker Yassierli: Tunggu Saja

Ringkasan Berita: UMP seharusnya diumumkan pada 21 November karena sudah sesuai ketentuan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta publik untuk bersabar terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang hingga kini belum diumumkan.

Hingga saat ini, pemerintah belum kunjung mengumumkannya. Padahal, UMP seharusnya diumumkan pada 21 November karena sudah sesuai ketentuan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021.

Hal itu karena proses penetapan UMP tahun ini memasuki fase transisi karena pemerintah tengah menyusun aturan baru yang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2023.

"Tunggu saja. Kan sudah saya bilang UMP menunggu. Tunggu saja ya," kata Yassierli ketika ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap bahwa bola penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ada di Kementerian Ketenagakerjaan.

"UMP masih nunggu," kata Airlangga ketika ditemui usai acara 16th Kompas 100 CEO Forum di ICE BSD Tangerang, Rabu (26/11/2025).

Airlangga menegaskan bahwa proses penetapan UMP 2026 berjalan lancar tanpa kendala. Seluruh pembahasan terkait regulasinya sudah diselesaikan.

"Aturannya semua sudah, pembahasannya sudah, tinggal nanti di Kemnaker,' ujarnya.

Sebagai informasi, formula baru UMP 2026 harus sesuai dengan amanat MK, yakni menggunakan pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas.

Pemerintah sedang menyusun konsep baru pengupahan bahwa kenaikan upah tidak lagi berbentuk satu angka yang berlaku secara nasional, tapi berbeda untuk setiap daerah menyesuaikan dengan kondisi daerah bersangkutan.

Skema ini dinilai penting untuk mengatasi disparitas upah minimum antarprovinsi dan antarkabupaten/kota yang selama ini cukup lebar.

Pemerintah juga menginginkan aturan baru ini berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), bukan lagi Permenaker, agar kerangka penetapan upah lebih kuat dan komprehensif.

Sesuai putusan MK, proses penetapan UMP ke depan akan memberi ruang lebih besar kepada Dewan Pengupahan Provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada gubernur sebelum ditetapkan.

