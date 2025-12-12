Perusahaan Logistik Salurkan Bantuan Rp600 Juta ke Wilayah Terdampak Banjir Sumatera

Ringkasan Berita: Di Aceh, J&T Cargo telah menyalurkan dua tahap bantuan sejak 28 November, menjangkau hampir 200 keluarga terdampak.

Di Medan, sekitar 700 warga menerima makanan siap saji, air minum, dan kebutuhan pokok.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak akhir November 2025, berbagai wilayah di Sumatera mengalami hujan lebat berkepanjangan. Curah hujan ekstrem memicu banjir bandang dan tanah longsor, merendam sejumlah pemukiman, memutus akses jalan utama, sehingga ribuan warga terpaksa mengungsi.



Dalam situasi ini, perusahaan logistik J&T Cargo menyalurkan bantuan logistik senilai lebih dari Rp 600 juta ke sejumlah wilayah di Sumatera yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor sejak akhir November.

Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pokok bagi warga di Aceh, Medan, Padang, dan Tapanuli.

Di Aceh, J&T Cargo telah menyalurkan dua tahap bantuan sejak 28 November, menjangkau hampir 200 keluarga terdampak. Penyaluran dilakukan bersama pemerintah daerah dan aparat terkait.

Di Medan, sekitar 700 warga menerima makanan siap saji, air minum, dan kebutuhan pokok. J&T Cargo juga membuka layanan pengiriman gratis untuk donasi masyarakat menuju Aceh hingga 6 Desember, bekerja sama dengan Kodam I/Bukit Barisan.

Di Padang, distribusi bantuan berlangsung intensif selama empat hari sejak 29 November, menjangkau 280 keluarga. Tahap ketiga penyaluran kini tengah dipersiapkan untuk sekitar 600 warga.

Baca juga: Daftar Permintaan Bantuan dari Daerah Korban Banjir Aceh-Sumatra: Alat Berat hingga Susu Bayi

Sementara di Tapanuli, akses jalan yang belum sepenuhnya pulih membuat penyaluran bantuan dijadwalkan pada 10 Desember. J&T Cargo Area Rantau juga membuka penggalangan donasi masyarakat pada 4–7 Desember dengan layanan pengiriman gratis.

Rekomendasi Untuk Anda

Selain itu, J&T Cargo menyalurkan donasi Rp 200 juta melalui Perhimpunan Pengusaha Tiongkok di Indonesia. Dukungan juga datang dari pelanggan, termasuk M.GEE Footwear yang mendonasikan 9.300 pasang sepatu.

J&T Cargo menyatakan komitmennya untuk terus memantau kondisi di lapangan dan memperluas dukungan sesuai kebutuhan, dengan tujuan membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana.