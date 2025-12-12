Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer

Hingga November 2025, Pertambangan Emas Ini Telah Reklamasi 84,96 Hektare Lahan

Bumi Suksesindo memastikan kegiatan pertambangan di tujuh bukit operations berjalan selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Seno T.S
Editor: Sanusi
zoom-in Hingga November 2025, Pertambangan Emas Ini Telah Reklamasi 84,96 Hektare Lahan
Tribunnews.com/HO
REKLAMASI - Hingga November 2025, PT Bumi Suksesindo yang beroperasi di Banyuwangi, Jawa Timur, telah mereklamasi 84,96 hektare lahan yang berkembang menjadi habitat baru bagi berbagai satwa lokal di kawasan Tujuh Bukit. 
Ringkasan Berita:
  • Praktik penambangan yang berkelanjutan bukan hanya kewajiban, tetapi prinsip dasar dalam cara kami beroperasi.
  • Lahan reklamasi jadi habitat baru bagi berbagai satwa lokal di kawasan Tujuh Bukit.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bumi Suksesindo, anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), memastikan kegiatan pertambangan di tujuh bukit operations berjalan selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan perseroan adalah penerapan reklamasi progresif, yaitu penanaman kembali lahan segera setelah satu area selesai digunakan tanpa menunggu seluruh operasi tambang berakhir.

Baca juga: Dorong Tambang Berkelanjutan, Dewi Yustisiana Tekankan Reklamasi Jadi Prioritas dalam RKAB 2025

General Manager of Operations sekaligus Kepala Teknik Tambang PT Bumi Suksesindo, Roelly Franza, mengatakan, bagi perseroan praktik penambangan yang berkelanjutan bukan hanya kewajiban, tetapi prinsip dasar dalam cara kami beroperasi.

"Komitmen ini juga sejalan dengan arah keberlanjutan Merdeka Copper Gold yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama,” ujar Roelly dikutip Jumat (12/12/2025).

Hingga November 2025, perseroan yang beroperasi di Banyuwangi, Jawa Timur, telah mereklamasi 84,96 hektare lahan yang berkembang menjadi habitat baru bagi berbagai satwa lokal di kawasan Tujuh Bukit.

Selain itu, perusahaan juga rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman 66.666 pohon di area seluas 60 hektare di wilayah KPS Perhutani Banyuwangi Barat dan Selatan.

Baca juga: Firnando Ganinduto Tekankan Transparansi Reklamasi Tambang BUMN, Komisi VI DPR Siap Awasi

Rekomendasi Untuk Anda

Menurutnya, dalam pengelolaan air, perseroan yang mengoperasikan tambang emas menerapkan pendekatan konservasi yang memanfaatkan air hujan sebagai sumber utama kebutuhan operasional.

Ia menyebut, sistem penampungan dan pengolahan internal memungkinkan perusahaan mengurangi pengambilan air permukaan dan air tanah.

"Dengan berbagai program reklamasi, rehabilitasi, konservasi air, serta penerapan standar manajemen lingkungan internasional, kami berharap dapat terus memperkuat kontribusinya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Banyuwangi dan Indonesia," paparnya.

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Nasional

Kalender Jawa 18 Desember 2025, Makna Weton Kamis Wage & Malam Jumat Kliwon

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
PT Bumi Suksesindo (BSI)
PT Merdeka Copper Gold Tbk
reklamasi lahan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Komitmen Merdeka Copper Gold Terhadap Kelestarian Lingkungan Lewat Cara Ini

Komitmen Merdeka Copper Gold Terhadap Kelestarian Lingkungan Lewat Cara Ini

Kemilau Harga Emas dan Nikel Topang Kinerja Keuangan 2024 Grup Merdeka

Kemilau Harga Emas dan Nikel Topang Kinerja Keuangan 2024 Grup Merdeka

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas