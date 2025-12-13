Awarding Citra Pariwara 2025, Menekraf Dukung P3I Terus Nyalakan Api Kreativitas Industri Periklanan

Ringkasan Berita: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya memastikan bahwa pemerintah terus memperkuat dukungan agar mampu menjawab tantangan zaman dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

Subsektor periklanan mencatatkan capaian signifikan pada awal tahun 2025.

Pemerintah memberi perhatian khusus agar investasi, tenaga kerja, ekspor, hingga kontribusi terhadap PDB semakin meningkat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Bengkel Space di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pada Jumat (12/12/2025) malam tampak meriah. Adalah awarding Citra Pariwara yang menjari sumber utama kemeriahan tersebut.

Festival yang ke-38 dari insan periklanan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

Riefky tampil kasual dengan atasan flanel tartan dan celana hitam. Dia tampak menikmati malam awarding, berbincang-bincang dengan para jajaran dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) maupun insan periklanan lainnya.

Riefky sendiri mengapresiasi awarding Citra Pariwara yang digelar tahun ini. Dia juga memuji P3I yang secara konsisten menyalakan api semangat kreativitas anak bangsa, khususnya di dunia periklanan.

Dia pun memastikan bahwa pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap sektor ini agar mampu menjawab tantangan zaman dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

Adapun subsektor periklanan, dikatakan Riefky, mencatatkan capaian signifikan pada awal tahun 2025.

"Untuk semester pertama tahun ini, investasi di subsektor ekonomi kreatif, dan pada semester pertama, periklanan juga termasuk lima besar, yang investasinya cukup tinggi,” ujar Riefky selepas acara.

Pemerintah, dikatakan Riefky, memberi perhatian khusus agar investasi, tenaga kerja, ekspor, hingga kontribusi terhadap PDB semakin meningkat.

Di hadapan para pelaku industri periklanan dan pengurus P3I, Riefky menekankan pentingnya kolaborasi.

"Dengan kolaborasi yang baik, juga dinaungi oleh P3I, kita harapkan ini juga bisa terus berkembang mengikuti tantangan zaman,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Riefky juga menyinggung potensi talenta muda yang menurutnya luar biasa dalam awarding Citra Pariwara 38.

“Ada kategori Biji dan Daun Muda… yang (umur) 20-an, 30-an. Dan saya rasa Indonesia tidak akan kalah dalam sumber daya manusia dan kreativitasnya,” tuturnya.

Dukungan pemerintah disambut positif oleh jajaran P3I. Sekretaris Jenderal P3I Adi S Noegroho menyebut kehadiran Direktorat Periklanan di Kemenekraf sebagai tonggak baru bagi penguatan ekosistem industri.

“Baru tahun ini ada Direktorat Periklanan khusus di Kementerian Ekraf. Jadi ini sudah sebuah support sekali,” kata Adi.

Dia berharap pemerintah terus membuka ruang diskusi agar dukungan lanjutan dapat disiapkan.

Harapannya jelas, periklanan Indonesia bisa semakin maju.

"Secara kualitas, dan juga secara ekonomi kreatif, memberikan kontribusi terhadap negara, keuangan negara, ekonomi negara,” pungkasnya.