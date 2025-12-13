Promo Diskon Tiket Damri: Berlaku untuk Rute AKAP, Pembelian Tiket hingga 18 Desember 2025

Ringkasan Berita: Perum Damri memberikan promo berupa diskon tiket ke sejumlah rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

Promo ini berlaku untuk pembelian tiket melalui aplikasi Damri Apps

Promo berlaku untuk pembelian tiket hingga 18 Desember 2025.

TRIBUNNEWS.COM – Perusahaan Umum (Perum) Damri memberikan promo spesial kepada para pelanggan setianya menjelang libur akhir tahun 2025 ini.

Promo tersebut, berupa diskon atau potongan harga tiket untuk sejumlah rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang tersedia di Damri Apps.

“Mulai Desember ini kamu bisa menikmati harga spesial untuk pembelian tiket hingga 18 Desember 2025. Pesan lebih awal, perjalanan jadi lebih hemat dan tetap nyaman,” tulis @damriindonesia dalam sebuah caption di akun Instagram.

Damri sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang transportasi darat, khususnya angkutan penumpang dan barang menggunakan bus dan truk.

Perusahaan tersebut, melayani sejumlah rute seperti Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Lintas Negara, Angkutan Bandara, Angkutan Pariwisata, hingga Angkutan Logistik dan Perintis.

Untuk lebih lengkapnya, simak detail mengenai rute AKAP, syarat dan cara pembelian tiket Damri di bawah ini.

Rincian Diskon Tiket

1. Rute Jakarta-Surabaya

- Kelas layanan: Eksekutif

- Berlaku: Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu

- Tarif mulai dari Rp272.000 per orang

2. Rute Jakarta-Surabaya

- Kelas layanan: Bisnis

- Berlaku: Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu

- Tarif mulai dari Rp224.000 per orang

3. Rute Tangerang-Cilacap