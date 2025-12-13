Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer
promo

Promo Diskon Tiket Damri: Berlaku untuk Rute AKAP, Pembelian Tiket hingga 18 Desember 2025

Damri memberikan promo berupa diskon tiket untuk sejumlah rute Antar Kota Antar Provinsi hingga 18 Desember 2025.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: David AdiAdi
Editor: Suci BangunDS
zoom-in Promo Diskon Tiket Damri: Berlaku untuk Rute AKAP, Pembelian Tiket hingga 18 Desember 2025
Dok. Damri Indonesia
DISKON TIKET DAMRI - Perum Damri memberikan promo berupa diskon untuk pembelian tiket dengan rute AKAP. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian tiket di Damri Apps hingga 18 Desember 2025. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM – Perusahaan Umum (Perum) Damri memberikan promo spesial kepada para pelanggan setianya menjelang libur akhir tahun 2025 ini.

Promo tersebut, berupa diskon atau potongan harga tiket untuk sejumlah rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang tersedia di Damri Apps.

“Mulai Desember ini kamu bisa menikmati harga spesial untuk pembelian tiket hingga 18 Desember 2025. Pesan lebih awal, perjalanan jadi lebih hemat dan tetap nyaman,” tulis @damriindonesia dalam sebuah caption di akun Instagram.

Damri sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang transportasi darat, khususnya angkutan penumpang dan barang menggunakan bus dan truk.

Perusahaan tersebut, melayani sejumlah rute seperti Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Lintas Negara, Angkutan Bandara, Angkutan Pariwisata, hingga Angkutan Logistik dan Perintis.

Untuk lebih lengkapnya, simak detail mengenai rute AKAP, syarat dan cara pembelian tiket Damri di bawah ini.

Baca juga: Daftar Ruas Tol Trans Jawa yang Dapat Diskon hingga 20 Persen Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Rincian Diskon Tiket

Rekomendasi Untuk Anda

1. Rute Jakarta-Surabaya

- Kelas layanan: Eksekutif

- Berlaku: Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu

- Tarif mulai dari Rp272.000 per orang

2. Rute Jakarta-Surabaya

- Kelas layanan: Bisnis

- Berlaku: Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu

- Tarif mulai dari Rp224.000 per orang

3. Rute Tangerang-Cilacap

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Sport

Megawati Kembali ke Liga Voli Korea, Megatron Ingin Reuni dengan Red Sparks

Seleb

Tetangga Ungkap Hubungan Rumah Tangga RK dengan Atalia Praratya sebelum Adanya Gugatan Cerai

Halaman 1/4
1234
Tags:
Damri
Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)
libur akhir tahun 2025
diskon
Promo
Meaningful
Evergreen
Jakarta
Surabaya
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas