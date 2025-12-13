Syarat dan Cara Daftar Mudik Gratis Kemenhub Periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
Kementerian Perhubungan resmi membuka program Mudik Gratis periode Nataru ke 10 kota tujuan di Pulau Jawa.
Penulis: David AdiAdi
Editor: Endra Kurniawan
Ringkasan Berita:
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan membuka program Mudik Gratis periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
- Ada 10 kota tujuan dalam program Mudik Gratis Nataru kali ini
- Pendaftaran Mudik Gratis dilakukan secara online mulai 12 hingga 21 Desember 2025.
TRIBUNNEWS.COM – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia membuka program Mudik Gratis pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Program Mudik Gratis ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan.
Tak hanya itu, program Mudik Gratis ini juga berlaku untuk pengiriman sepeda motor para pemudik.
Nantinya keberangkatan Mudik Gratis Nataru dilaksanakan dari Terminal Pulogebang Jakarta pada tanggal 23 Desember 2025.
Sedangkan untuk pengangkutan sepeda motor dengan truk dilakukan dari Terminal yang sama pada tanggal 22 Desember 2025
Lantas, apa saja syarat dan bagaimana cara mendaftar Mudik Gratis periode Nataru kali ini?
Kota Tujuan
Berikut kota tujuan Mudik Gratis periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026:
- Cilacap
- Purwokerto
- Semarang
- Wonosobo
- Yogyakarta
- Solo
- Wonogiri
- Madiun
- Malang
- Surabaya.
Untuk pengiriman sepeda motor pemudik hanya dilakukan ke tujuan Solo dan Yogyakarta.
Syarat Pendaftaran
Berikut ketentuan untuk bisa mendaftar program Mudik Gratis Kemenhub periode Nataru:
*) Untuk penumpang
- Pendaftaran Mudik Gratis dilakukan secara online melalui situs Nusantara Kemenhub
- Peserta yang belum memiliki akun, harus membuat akun untuk mendaftar
- Peserta wajib memiliki identitas diri seperti KTP untuk mendaftar
- Peserta hanya dapat memilih satu kota tujuan
- Satu akun peserta dapat untuk mendaftarkan 3 anggota keluarga
- Peserta wajib melakukan registrasi ulang di posko yang sudah ditentukan maksimal 3 hari setelah pendaftaran online.
- Posko registrasi ulang berada di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat atau GOR Bulungan, Blok M, Jakarta Selatan mulai pukul 08:00 sampai dengan 16:00 WIB
- Peserta wajib datang 1 jam sebelum keberangkatan.
*) Untuk sepeda motor
- Pendaftaran dilakukan secara online
- Peserta dapat mendaftarkan sepeda motor untuk dikirim ke kota tujuan apabila sudah terdaftar sebagai penumpang Mudik Gratis Kemenhub
- Peserta yang telah terdaftar mudik dengan sepeda motor wajib membawa kelengkapan surat kendaraan pada saat penyerahan sepeda motor
- Peserta wajib menunjukkan tiket penyerahan sepeda motor dan membawa surat-surat kelengkapan untuk mengambil sepeda motor di kota tujuan.
Cara Daftar
Berikut langkah-langkah mendaftar Mudik Gratis Kemenhub periode Nataru:
- Buka situs Nusantara Kemenhub atau dapat diakses di sini
- Pilih menu “Daftar Mudik Gratis”
- Kemudian pilih “Mudik Gratis Angkutan Jalan”
- Pilih Penyelenggara “Ditjen Perhubungan Darat”
- Klik ikon Daftar (Peserta akan diarahkan ke halaman “Mitra Darat”
- Setelah masuk ke situs Mitra Darat, Anda dapat mengisi titik keberangkatan, kota tujuan, waktu keberangkatan
- Jika berhasil maka Anda akan mendapat kode booking/e-ticket
- Peserta wajib melakukan registrasi ulang di posko yang sudah ditentukan.
(Tribunnews.com/David Adi)
