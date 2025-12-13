Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Libur Nataru 2025/2026, Jasa Marga Beri Diskon Tarif Tol 20 Persen di Trans Jawa dan Sumatra

Dalam periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, Jasa Marga memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk semua golongan kendaraan.

Ringkasan Berita:
  • Jasa Marga memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk semua golongan kendaraan periode libur Natal dan Tahun Baru.
  • Selain ruas tol yang dikelola Jasa Marga, beberapa ruas tol di bawah operator lain juga menerapkan diskon,
  • Termasuk ruas Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera yang berlaku tanggal 22-31 Desember 2025.

 

TRIBUNNEWS.COM - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, jutaan masyarakat Indonesia mulai bersiap melakukan perjalanan menuju kampung halaman, destinasi wisata, atau sekedar menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerabat.

Momen liburan akhir tahun selalu identik dengan peningkatan mobilitas yang signifikan di jalan tol utama, khususnya di jalur-jalur strategis seperti Trans Jawa, Trans Sumatera dan Manado-Bitung.

Setiap tahunnya, lonjakan arus kendaraan ini menghadirkan tantangan tersendiri, baik dari sisi keselamatan, waktu tempuh, maupun biaya perjalanan.

Oleh karena itu, Jasa Marga kembali menghadirkan langkah untuk meringankan beban perjalanan masyarakat.

Dalam periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, Jasa Marga memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk semua golongan kendaraan.

Mengutip dari Instagram @official.jasamarga, diskon ini berlaku di berbagai ruas tol yang dikelola Jasa Marga Group, antara lain Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Tol Layang MBZ, Semarang-Batang, Semarang ABC, Solo-Ngawi, Gempol-Pasuruan, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Pemalang-Batang, Belmera, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, hingga Manado-Bitung.

Tidak hanya ruas tol yang dikelola Jasa Marga, beberapa ruas tol yang berada di bawah operator lain ikut menerapkan diskon, meski sebagian hanya berlaku sebesar 10 persen dan untuk perjalanan satu arah tertentu.

Periode Berlaku Diskon

Ruas Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera (Diskon 20 persen):

  • Desember 2025: Berlaku pada tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31.
  • Januari 2026: Berlaku pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10.

Ruas Tol Manado - Bitung (Diskon 20 persen):

Baca juga: Tarif Tol Jakarta-Semarang Selama Diskon Nataru 2025, Gol 1 Jadi Rp 345.850

  • Berlaku mulai 22 Desember 2025 Pukul 00.00 WITA s.d. 10 Januari 2026 Pukul 24.00 WITA.

Ruas Tol yang Dikelola Jasa Marga Group (Diskon 20 Persen)

  • Jalan Tol Jakarta-Cikampek
  • Jalan Tol Layang MBZ
  • Jalan Tol Semarang-Batang
  • Jalan Tol Semarang ABC
  • Jalan Tol Solo - Ngawi
  • Jalan Tol Gempol-Pasuruan
  • Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar
  • Jalan Tol Pemalang-Batang
  • Jalan Tol Belmera
  • Jalan Tol Medan-Kualanamu - Tebing Tinggi (MKTT)
  • Jalan Tol Manado - Bitung

Ruas Tol yang Dikelola Non Jasa Marga Group

Beberapa ruas tol Non Jasa Marga Group juga memberlakukan diskon, di antaranya:

  • Jalan Tol Cipali
  • Jalan Tol Kanci Pejagan
  • Jalan Tol Pejagan Pemalang
  • Jalan Tol Pemalang-Batang
  • Jalan Tol Medan-Binjai
  • Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat
  • Jalan Tol Indrapura- Kisaran

Khusus untuk Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Jalan Tol Kanci-Pejagan, Pemalang-Batang, Medan-Binjai  diskon tarifnya adalah 10 persen dan hanya berlaku satu arah.

Rincian Tarif Kumulatif Trans Jawa (GT Cikampek Utama – GT Kalikangkung)

Rute ini berlaku untuk penggunaan pembayaran uang elektronik.

Periode Puncak I (22 Desember Pukul 00.00 WIB s.d. 23 Desember Pukul 24.00 WIB)

Dari Cikampek Utama Menuju Kalikangkung (Tarif Normal Rp 413.500):

  • Golongan I: Rp 345.850
  • Golongan II & III: Rp 582.000
  • Golongan IV & V: Rp 702.950

Dari Kalikangkung Menuju Cikampek Utama (Tarif Normal Rp 434.500):

  • Golongan I: Rp 377.700
  • Golongan II & III: Rp 582.000
  • Golongan IV & V: Rp 767.100

Periode Puncak II (31 Desember Pukul 00.00 WIB s.d. Pukul 24.00 WIB)

Dari Cikampek Utama Menuju Kalikangkung (Tarif Normal Rp 413.500):

  • Golongan I: Rp 355.600
  • Golongan II & III: Rp 588.900
  • Golongan IV & V: Rp 722.500

Dari Kalikangkung Menuju Cikampek Utama (Tarif Normal Rp 434.500):

  • Golongan I: Rp 367.950
  • Golongan II & III: Rp 587.350
  • Golongan IV & V: Rp 747.550

*Tarif kumulatif setelah diskon 20 persen untuk kendaraan golongan I.

Rincian Tarif Kumulatif Trans Sumatera

Rute ini berlaku untuk penggunaan pembayaran uang elektronik.

A. Ruas GT Kisaran – GT Pangkalan Brandan (Tarif Normal Rp 263.500)

Periode 22 Desember Pukul 00.00 WIB s.d. 23 Desember Pukul 24.00 WIB

Dari Kisaran Menuju Pangkalan Brandan:

  • Golongan I: Rp 237.300
  • Golongan II & III: Rp 352.900
  • Golongan IV & V: Rp 477.000

Dari Pangkalan Brandan Menuju Kisaran:

  • Golongan I: Rp 234.550
  • Golongan II & III: Rp 352.900
  • Golongan IV & V: Rp 471.500

Periode 31 Desember Pukul 00.00 WIB s.d. Pukul 24.00 WIB

Dari Kisaran Menuju Pangkalan Brandan:

  • Golongan I: Rp 234.550
  • Golongan II & III: Rp 352.900
  • Golongan IV & V: Rp 471.500

Dari Pangkalan Brandan Menuju Kisaran:

  • Golongan I: Rp 237.300
  • Golongan II & III: Rp 357.000
  • Golongan IV & V: Rp 477.000 

B. Ruas GT Sinaksak/Simpang Parei – GT Pangkalan Brandan (Tarif Normal Rp 221.000)

Periode 22 Desember Pukul 00.00 WIB s.d. 23 Desember Pukul 24.00 WIB

Dari Sinaksak/Simpang Parei Menuju Pangkalan Brandan:

  • Golongan I: Rp 198.400
  • Golongan II & III: Rp 299.300
  • Golongan IV & V: Rp 360.600

Dari Pangkalan Brandan Menuju Sinaksak/Simpang Parei:

  • Golongan I: Rp 195.650
  • Golongan II & III: Rp 299.300
  • Golongan IV & V:  Rp360.600

Periode 31 Desember Pukul 00.00 WIB s.d. Pukul 24.00 WIB

Dari Sinaksak/Simpang Parei Menuju Pangkalan Brandan:

  • Golongan I: Rp 195.650
  • Golongan II & III: Rp 299.300
  • Golongan IV & V: Rp3 60.600

Dari Pangkalan Brandan Menuju Sinaksak/Simpang Parei:

  • Golongan I: Rp 198.400
  • Golongan II & III: Rp 299.300
  • Golongan IV & V: Rp 360.600 

Rincian Tarif Tol Manado – Bitung (Tarif Setelah Diskon 20 persen) 

Berlaku mulai 22 Desember 2025 Pukul 00.00 WITA s.d. 10 Januari 2026 Pukul 24.00 WITA. 

Tarif ini adalah harga setelah diskon.

Dari GT Airmadidi

  • Tujuan Manado: Gol. I: Rp10.800; Gol. II & III: Rp16.400; Gol. IV & V: Rp21.600
  • Tujuan Kauditan: Gol. I: Rp20.400; Gol. II & III: Rp30.400; Gol. IV & V: Rp40.800
  • Tujuan Danowudu: Gol. I: Rp26.000; Gol. II & III: Rp39.200; Gol. IV & V: Rp52.000
  • Tujuan Bitung: Gol. I: Rp39.200; Gol. II & III: Rp59.200; Gol. IV & V: Rp78.800

Dari GT Manado

  • Tujuan Kauditan: Gol. I: Rp9.600; Gol. II & III: Rp14.000; Gol. IV & V: Rp18.800
  • Tujuan Airmadidi: Gol. I: Rp15.200; Gol. II & III: Rp22.800; Gol. IV & V: Rp30.400
  • Tujuan Danowudu: Gol. I: Rp10.800; Gol. II & III: Rp16.400; Gol. IV & V: Rp21.600
  • Tujuan Bitung: Gol. I: Rp28.400; Gol. II & III: Rp42.800; Gol. IV & V: Rp56.800

Dari GT Kauditan

  • Tujuan Airmadidi: Gol. I: Rp9.600; Gol. II & III: Rp14.000; Gol. IV & V: Rp18.800
  • Tujuan Manado: Gol. I: Rp20.400; Gol. II & III: Rp30.400; Gol. IV & V: Rp40.800
  • Tujuan Bitung: Gol. I: Rp18.800; Gol. II & III: Rp28.000; Gol. IV & V: Rp38.000

Dari GT Danowudu

  • Tujuan Manado: Gol. I: Rp5.600; Gol. II & III: Rp8.800; Gol. IV & V: Rp11.600
  • Tujuan Airmadidi: Gol. I: Rp15.200; Gol. II & III: Rp22.800; Gol. IV & V: Rp30.400
  • Tujuan Bitung: Gol. I: Rp13.200; Gol. II & III: Rp20.000; Gol. IV & V: Rp26.400

Dari GT Bitung

  • Tujuan Danowudu: Gol. I: Rp13.200; Gol. II & III: Rp20.000; Gol. IV & V: Rp26.400
  • Tujuan Kauditan: Gol. I: Rp19.200; Gol. II & III: Rp28.800; Gol. IV & V: Rp38.400
  • Tujuan Airmadidi: Gol. I: Rp28.400; Gol. II & III: Rp42.800; Gol. IV & V: Rp56.800
  • Tujuan Manado: Gol. I: Rp39.200; Gol. II & III: Rp59.200; Gol. IV & V: Rp78.800

