Hingga Kuartal III 2025, Emiten Hashim Djojohadikusumo Kantongi Pendapatan Rp1,01 Triliun

Ringkasan Berita: Perseroan mampu mengontrol beban pokok pendapatan di angka Rp325,42 miliar.

Total aset WIFI melonjak sebesar 331,32 persen menjadi Rp 12,54 triliun pada 30 September 2025.

Koreksi saham WIFI saat ini adalah fenomena yang wajar dan jangka pendek.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Emiten teknologi yang terafiliasi dengan Hashim Djojohadikusumo, PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) bukukan pendapatan usaha bersih hingga kuartal III 2025 Rp 1,01 triliun, naik 100,99 persen dari sebelumnya Rp 504,95 miliar.

Merujuk data laporan keuangan WIFI yang disampaikan pada laman BEI, disebutkan perseroan mampu mengontrol beban pokok pendapatan di angka Rp325,42 miliar.

Segmen telekomunikasi melonjak menjadi dominan Rp739,44 miliar, menyumbang 72,77 persen dari total pendapatan (sebelum potongan harga).

Pendapatan dari segmen ini juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sisanya disumbang dari segmen periklanan Rp276,67 miliar atau setara 27,23 persen.

Dengan berbagai catatan ini, maka laba neto periode berjalan 30 September 2025, WIFI mengalami lonjakan hingga persen menjadi Rp330,18 miliar naik 108,13 persen dari periode sama tahun 2024 hanya Rp158,64 miliar.

Dari laba itu bisa di lihat bahwa laba neto periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk melonjak 71,03 persen ke Rp260,09 miliar dari hanya Rp152,07 miliar.

Untuk laba neto periode berjalan yang diatribusikan kepada non pengendali juga naik jadi Rp70,09 miliar dari hanya Rp6,56 miliar.

Dengan demikian maka laba per saham dasar WIFI periode ini mencapai Rp105,54 per lembar naik jauh jika dibandingkan periode tahun lalu yang hanya Rp64,54 per saham dasar.

Total aset WIFI melonjak sebesar 331,32% menjadi Rp 12,54 triliun pada 30 September 2025, naik signifikan dari periode 31 Desember 2024 yang hanya Rp2,907 triliun.

Penurunan harga saham menjadi sorotan

Direksi WIFI menekankan bahwa koreksi ini tidak boleh disalahartikan sebagai penurunan fundamental bisnis, melainkan sebagai penyesuaian pasar sementara akibat perubahan struktur modal yang mendukung fase ekspansi perusahaan yang sangat agresif.

Direktur WIFI, Shannedy Ong mengatakan, koreksi saham WIFI saat ini adalah fenomena yang wajar dan jangka pendek, karena perseroan sedang berada di 'fase menanam' yang sangat agresif.

"Kami telah mengamankan pendanaan besar, aset kami tumbuh 4 kali lipat, dan kami didukung mitra global sekelas NTT East. Wajar jika profitabilitas sedikit tertekan beban bunga sebelum 'panen raya' dari kapasitas jaringan baru ini dimulai. Kami meminta investor untuk fokus pada fundamental yang semakin kuat dan prospek jangka panjang perusahaan," paparnya dikutip Sabtu (13/12/2025).



