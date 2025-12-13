Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Rincian Tarif Diskon Kapal Feri Periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Ini Cara Reservasinya

Pemerintah memberikan diskon untuk angkutan penyeberangan seperti Kapal Feri untuk periode Nataru

Penulis: David AdiAdi
Editor: Suci BangunDS
Instagram @asdp191
DISKON TIKET FERI - Potret Kapal Feri. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah merilis daftar lintasan dan tarif diskon kapal feri selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, berikut rinciannya. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah telah mengumumkan pemberian diskon tarif berbagai moda transportasi untuk periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Salah satu moda transportasi yang mendapat diskon yakni Kapal Feri.

Dalam hal ini, PT ASDP Indonesia Ferry telah merilis daftar lintas hingga harga tiket Kapal Feri selama periode Nataru.

“Nikmati diskon tarif penyeberangan di 7 rute selama periode keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026,” tulis @asdp191 dalam sebuah caption di Instagram.

Adapun besaran diskon bervariasi di tiap rute dan pembelian tiket mulai dibuka pada 21 Desember 2025.

Dan berikut rincian tarif diskon dan cara pembelian tiketnya.

Baca juga: Promo Diskon Tiket Damri: Berlaku untuk Rute AKAP, Pembelian Tiket hingga 18 Desember 2025

Daftar Lintas

Berikut daftar lintas yang mendapat tarif diskon Kapal Feri:

1. Merak-Bakauheni PP (Ekspress dan Reguler)

2. Ketapang-Gilimanuk PP

3. Lembar-Padangbai PP

4. Kayangan-Pototano PP

5. Tanjung Uban-Telaga Punggur PP

6. Ajibata-Ambarita PP

7. Sape-Labuan Bajo PP

Rincian Diskon Tarif Kapal Feri

Berikut tarif Kapal Feri setelah mendapat diskon:

Tribunnews
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
