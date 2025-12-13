Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Promo JSM Alfamart Alfamidi Indomaret 13 Desember: Susu Bayi 2 Box Hemat Rp28.100, Gula Rp16.500/Kg

Simak promo JSM Alfamart, Alfamidi, Indomaret 13 Desember 2025. Gula premium Rp16.500/Kg, beras 5Kg Rp89.900, dan susu bayi 2 box hemat Rp28.100.

Penulis: Isti Prasetya
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Promo JSM Alfamart Alfamidi Indomaret 13 Desember: Susu Bayi 2 Box Hemat Rp28.100, Gula Rp16.500/Kg
Instagram @indomaret
KATALOG PROMO - Simak promo JSM Alfamart, Alfamidi, Indomaret 13 Desember 2025. Gula premium Rp16.500/Kg, beras 5Kg Rp89.900, dan susu bayi 2 box hemat Rp28.100. 

TRIBUNNEWS.COM - Tiga retail besar yakni Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret menghadirkan promo spesial untuk para pelanggan.

Berbagai promo tersedia, termasuk promo mingguan, promo akhir pekan Jumat Sabtu Minggu (JSM) hingga harga diskon untuk para pelanggan yang terdaftar sebagai member.

Namun, promo ini terkadang memiliki syarat dan ketentuan untuk mendapatkan harga terbaik.

Selain itu, tidak semua wilayah cabang retail menawarkan promo yang sama sehingga pelanggan perlu menyimak katalog promo dengan teliti.

Simak daftar produk diskon dalam katalog promo JSM Alfamart, promo 4 Hari Indomaret, dan Superindo pada pekan ini.

Di Alfamart menyajikan promo dengan produk menarik, yakni Beras Pulen Wangi 5kg hemat Rp4.600, harga awal Rp94.500 menjadi Rp89.900.

Sementara Indomaret Gula Pasir 1 kg harga awal Rp17.200 jadi Rp16.500.

Alfamidi menawarkan susu formula Bebelac 2 pcs hemat Rp28.100 dari harga awal Rp358.400 jadi Rp330.300.

*barang kebutuhan pokok akan dicetak miring dan tebal

Alfamart Promo JSM Periode 12-14 Desember 2025

CAMAR Minyak Goreng Pouch 2L, harga awal Rp41.900.
Khusus Member: harga awal Rp41.900, jadi Rp36.900, (hemat Rp5.000).
Wilayah Palembang, Bali, Lombok, Sulawesi: Rp37.500.
Wilayah Sulawesi: Rp38.200.
Wilayah Batam: Rp33.400.

Non Member: harga awal Rp41.900, jadi Rp37.400, (hemat Rp4.500).
Wilayah Palembang, Bali, Lombok, Sulawesi: Rp38.000.
Wilayah Kalimantan: Rp38.700.
Wilayah Batam: Rp33.900.

ALFAMART Minyak Goreng Pouch 2L – harga awal Rp40.500, jadi Rp37.300, (hemat Rp3.900).
Wilayah Luar Jawa Rp38.300.

SOVIA Minyak Goreng Pouch 2L, harga awal Rp40.200, jadi Rp37.900, (hemat Rp2.300).
Wilayah Palembang, Medan, Jambi, Pekanbaru: 39.400.
Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Lombok: Rp39.600.
Wilayah Batam: Rp35.300.

SANIA Minyak Goreng Pouch 2L, harga awal Rp40.600, jadi Rp38.400, (hemat Rp2.200).
Wilayah Sumatera (kecuali Lampungm Kalimantan, Sulawesi, Lombok: Rp39.900.
Wilayah Batam: Rp35.800.

Filma Minyak Goreng Pouch 2L, harga awal Rp44.000, jadi Rp39.500, (hemat Rp4.500).
Wilayah Batam: Rp35.600

Tags:
PROMO JSM
Alfamart
Alfamidi
Indomaret
