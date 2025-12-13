Asosiasi Semen Indonesia Usul Larangan Beroperasinya Truk Sumbu 3 Saat Nataru Maksimal 5 Hari

Ringkasan Berita: Asosiasi Semen Indonesia meminta pemerintah tidak melarang operasional truk sumbu 3 saat Nataru 2025/2026 atau membatasinya maksimal lima hari.

Larangan terlalu lama dinilai mengganggu distribusi, menaikkan biaya logistik, menekan kinerja industri, dan berisiko menghambat proyek infrastruktur.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Semen Indonesia (ASI) berharap pemerintah tidak memberlakukan pelarangan operasional truk sumbu tiga saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kalaupun kebijakan tersebut diterapkan, ASI meminta agar durasinya dibatasi maksimal lima hari.

Ketua ASI Lilik Unggul Raharjo mengatakan, pelarangan truk sumbu tiga berpotensi besar mengganggu distribusi semen ke masyarakat. Pasalnya, lebih dari 80 persen distribusi semen nasional masih mengandalkan kendaraan sumbu tiga.

“Jika pelarangan diberlakukan, stok semen di pasar akan menipis dan mengganggu konsumsi masyarakat serta proyek-proyek, baik swasta maupun pemerintah,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).

Baca juga: Asosiasi: Pembatasan Truk ODOL yang Parsial Picu Lonjakan Biaya Logistik

Ia menjelaskan, keterlambatan pengiriman semen ke lokasi proyek akan berdampak langsung pada keterlambatan pembangunan, termasuk proyek infrastruktur pemerintah. Kondisi ini dinilai dapat menghambat percepatan pembangunan nasional.

Rekomendasi Untuk Anda

“Dampaknya bukan hanya ke industri, tetapi juga ke ekonomi secara luas, seperti hilangnya potensi penerimaan pajak, tertundanya investasi, berkurangnya penyerapan tenaga kerja, hingga melemahnya daya saing nasional,” kata Lilik.

Selain itu, pelarangan truk sumbu tiga juga berpotensi menaikkan biaya logistik secara signifikan. ASI memperkirakan kenaikan biaya distribusi bisa mencapai 50–60 persen apabila pengangkutan dialihkan ke truk sumbu dua.

Sebagai perbandingan, satu unit truk sumbu tiga mampu mengangkut hingga 30 ton semen, sedangkan truk sumbu dua hanya sekitar 16 ton. Artinya, untuk volume yang sama, industri membutuhkan lebih banyak armada.

“Konsekuensinya, perusahaan harus berinvestasi besar untuk penambahan armada dan sopir. Selain itu, waktu angkut juga akan semakin panjang,” jelasnya.

Penambahan jumlah armada juga berdampak pada proses pemuatan di pabrik semen. Dengan truk sumbu tiga, pemuatan bisa mencapai 1.000 truk per hari secara lebih efisien. Namun, jika menggunakan lebih banyak truk berkapasitas kecil, proses pemuatan akan lebih lama dan pengiriman ke konsumen pun terhambat.

Lilik menegaskan, pengalaman pelarangan truk sumbu tiga selama 16 hari pada Lebaran 2025 menjadi pelajaran penting. Saat itu, kinerja industri semen turun sekitar 25–30 persen, baik dari sisi produksi maupun distribusi.

Menurutnya, pelarangan yang terlalu lama akan mengurangi jumlah hari kerja efektif secara signifikan, sehingga aktivitas logistik hanya menyisakan waktu terbatas dalam satu bulan berjalan.

Dari sisi distributor, pembatasan tersebut juga menimbulkan bottleneck logistik akibat keterbatasan pengiriman. Akumulasi stok di gudang menyebabkan biaya penyimpanan meningkat serta berisiko terjadinya penuaan material.

Khusus untuk semen curah, gangguan distribusi bahkan berpotensi menghentikan operasional pabrik pelanggan karena keterbatasan kapasitas silo sebagai buffer logistik.