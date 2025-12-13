Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Dorong Pemakaian Energi Bersih, Industri di Gresik Implementasikan Solar Panel

Pemakaian energi terbarukan seperti solar panel oleh sektor industri manufaktur makin meluas sebagai komitmen adopsi energi hijau.

Penulis: Choirul Arifin
Editor: Seno Tri Sulistiyono
(Ho/Campus League)
ENERGI BERSIH - Pemasangan solar panel modular di pabrik PT Aneka Rimba Indonusa di Gresik, Jawa Timur, berkapasitas 1.700 kWp dengan real-time monitoring system untuk pemantauan performa. 
Ringkasan Berita:
  • Pemakaian energi terbarukan seperti solar panel oleh sektor industri manufaktur makin meluas sebagai komitmen adopsi energi hijau.
  • Solar panel untuk sektor komersial seperti pabrik bersifat modular, sehingga dapat dipasang di rooftop, lahan kosong, maupun struktur bangunan lain tanpa mengganggu operasional. 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemakaian energi terbarukan seperti solar panel oleh sektor industri makin meluas sebagai komitmen adopsi energi hijau.

Selain lebih ramah lingkungan, pemakaian solar panel oleh industri juga menghemat biaya pemakaian energi, operasional pabrik juga lebih efisien dan ramah lingkungan.

Di Gresik, Jawa Timur, perusahaan manufaktur PT Aneka Rimba Indonusa bekerja sama dengan Modena Energy
mengimplementasikan sistem solar panel yang mendukung operasional pabrik dengan sumber energi terbarukan.

"Permintaan global terhadap praktik produksi berkelanjutan terus meningkat, dan industri perlu beralih dari sumber energi konvensional. Instalasi solar panel di pabrik Aneka Rimba Indonusa menjadi bukti bagaimana energi terbarukan dapat menghadirkan efisiensi sekaligus mendukung keberlanjutan jangka panjang," ungkap Gian Nanda Pratama, Head of Modena Energy dikutip Sabtu, 13 Desembee 2025.

Baca juga: Tak Hanya Ramah Lingkungan, Solar Panel Juga Bisa Menghemat Biaya Listrik Rumah Tangga

Menurut dia, langkah ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menyediakan solusi energi yang andal, hemat biaya, dan ramah lingkungan untuk berbagai kebutuhan sektor industri dan komersial.

Fasilitas solar panel yang dipasang di pabrik ini memiliki kapasitas di atas 1.700 kWp dengan real-time monitoring system yang memungkinkan pemantauan performa secara menyeluruh. Dari sisi lingkungan, penerapan sistem ini berpotensi mengurangi emisi karbon hingga 2.500 ton CO₂ per tahun, setara dengan menanam lebih dari 113.636 pohon atau menarik sekitar 543 mobil dari jalan raya.

Sebagai teknologi energi bersih, solar panel semakin relevan digunakan dalam aplikasi komersial seperti pabrik. Sistem ini bersifat modular, sehingga dapat dipasang di rooftop, lahan kosong, maupun struktur bangunan lain tanpa mengganggu operasional. Proses instalasinya relatif cepat, biaya listrik per kWh terus menurun, sehingga panel surya kini dipandang sebagai investasi jangka panjang.

Untuk skala industri, penghematan yang dihasilkan dapat mencapai ratusan juta rupiah per bulan, tergantung profil konsumsi energi masing-masing fasilitas. Kombinasi antara efisiensi biaya dan pengurangan emisi membuat solar panel menjadi solusi yang semakin kompetitif dibandingkan mengandalkan listrik konvensional saja.

“Bagi kami, beralih ke energi bersih bukan hanya keputusan operasional, tetapi bagian dari komitmen jangka panjang untuk menjalankan proses produksi yang lebih bertanggung jawab. Instalasi solar panel ini membantu kami meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi jejak karbon perusahaan," kata Atim Sugianto, Direktur Utama Aneka Rimba Indonusa.

Dia menilai Modena Energy partner yang tepat karena mampu menyediakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Selain menggarap sektor industri dan bisnis, Modena Energy juga menggarap kebutuhan solar panel untuk sektor residensial atau perumahan.

Untuk segmen komersial besar dan industri, paket kapasitasnya mulai dari 300 kWp dengan opsi pay-per-use model. Melalui skema ini, industri tidak perlu mengeluarkan investasi awal untuk pembangunan PLTS Atap karena hanya membayar berdasarkan energi listrik yang digunakan, sehingga lebih ringan dan fleksibel.

Sementara untuk segmen residential, kapasitas solar panel Modena Energy mulai dari 1.240 Wp (Hybrid) dan 2.480 Wp (On-Grid) dengan instalasi di rumah, kantor kecil, maupun properti komersial. Skema yang digunakan Direct Purchase (DP) dengan kemudahan bagi pelanggan dalam investasi sistem PLTS secara langsung.(tribunnews/fin)

 

Sumber: Tribunnews.com

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia

Solar Panel
energi
industri
Tribunnews
