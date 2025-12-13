Melalui Program Trade Indonesia, Atta Ul Karim Yakin Inklusi Keuangan Syariah di RI Meningkat

Ringkasan Berita: Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kemenko Perekonomian RI, Erdiriyo mengatakan pemanfaatan Keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah.

Pemanfaatan keuangan syariah di Indonesia sangat rendah, hanya 13 persen dari total yang ada. Jauh dibandingkan Pakistan yang sudah menjalankan keuangan syariah lebih tinggi.

Trade Indonesia merupakan program yang mengumpulkan para pengusaha, baik itu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk dipromosikan secara cuma-cuma.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kemenko Perekonomian RI, Erdiriyo mengatakan pemanfaatan Keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah.

Keterangan tersebut disampaikan Erdiriyo dalam acara Trade Indonesia 'Inklusi Keuangan Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil Go To Export' di Istana Al Barkat pada Jumat (12/12/2025).

Acara tersebut digagas oleh Kemenko Perekonomian dan ICE International Creatives Exchange (ICE).

Erdiriyo mengatakan Indonesia perlu menggandeng beberapa pihak potensial seperti ICE yang aktif dan dekat dengan pengusaha-pengusaha Pakistan.

"Pemanfaatan keuangan syariah di Indonesia sangat rendah, hanya 13 persen dari total yang ada. Jauh dibandingkan Pakistan yang sudah menjalankan keuangan syariah lebih tinggi," kata Erdiriyo.

Erdiriyo berharap dengan menggandeng ICE yang diketuai Atta Ul Karim sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan hal ini.

Erdiriyo juga menyinggung kunjungan Presiden Prabowo baru-baru ini ke Pakistan. Menurutnya ini bisa dijadikan sebagai momen untuk bergerak, karena jalannya sudah dibukakan oleh Presiden.

Banyak kerja sama atau kesepakatan yang ditanda tangani oleh Presiden Indonesia Prabowo dan PM Pakistan Shebaz Syarif. Salah satunya adalah di bidang ekonomi yang diwakili oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Jika kita bergerak, maka kita sudah selaras dengan kesepakatan yang baru saja ditandatangani. Instrumen yang ada di bawah juga pasti akan mengikuti untuk mendukung sepenuhnya kegiatan dagang antara Pakistan dan Indonesia." tutupnya.

Promosikan Pedagang

Atta menjelaskan bahwa programnya ini dikhususkan untuk masalah dagang. Sehingga tidak mencampuri program lainnya yang bukan dagang.

Atta menjelaskan bahwa Trade Indonesia merupakan program yang mengumpulkan para pengusaha baik itu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk dipromosikan secara cuma-cuma melalui sebuah wadah bernama tradeindonesia dengan tujuan market keluar negeri atau go Ekspor.

"Ini adalah program dari ICE yang kita buat untuk mewadahi sektor perdagangan. Khusus untuk dagang dan tidak mencampuri program ICE lainnya yang bukan dagang," kata Atta.

Acara ini juga dihadiri oleh Minister of Trade and Investment Pakistan, Naseem Rasheed, Ketua Komite Bilateral Pakistan dan Afghanistan KADIN, Mufti Hamka Hasan dan perwakilan dari BJB Syariah, PNM, Askrindo Syariah, Jamkrindo Syariah dan Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta.