Promo Indomaret, Alfamart, Alfamidi Minyak Goreng 13-18 Desember: Mulai Rp30.000/2L, Diskon Rp7.700
Promo minyak goreng di Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi 13-18 Desember 2025. Mulai Rp30.000/2L kemasan pouch, potongan harga hingga Rp7.700.
Penulis: Isti Prasetya
Editor: Wahyu Gilang Putranto
TRIBUNNEWS.COM - Tiga retail besar yakni Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi memberikan promo spesial untuk para pelanggan.
Produk minyak goreng kerap menjadi incaran para pelanggan lantaran rutin dijadikan promo mingguan baik di Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi.
Yakni promo hemat minggu ini minyak goreng hemat dengan periode waktu tertentu.
Promo ini menawarkan berbagai merk minyak goreng dan harga di berbagai daerah.
Di Indomaret Promo Hemat Minggu Ini periode 11-17 Desember 2025 menawarkan minyak goreng 2L pouch merk Harumas hemat Rp7.700 dari harga awal Rp37.700 jadi Rp30.000.
Sementara, Alfamart Minyak Goreng Hemat periode 12-18 Desember 2025 terdapat produk menarik minyak goreng kemasan 1,5L merk Tropical dari harga awal Rp31.700 jadi Rp28.300.
Alfamidi juga memberikan promo khusus produk minyak goreng melalui promo JSM periode 12-14 Desember 2025 menawarkan minyak goreng 2L pouch merk Fortune hemat Rp7.000 dari harga awal Rp44.900, jadi Rp37.900.
Simak daftar produk diskon dalam katalog promo mingguan Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi pada pekan ini.
Indomaret Hemat Minggu Ini Minyak Goreng Periode 11-17 Desember 2025
Wilayah Jawa dan Bali
SUNCO Minyak Goreng 2L pouch (Jawa & Bali) — harga awal Rp42.700 jadi Rp40.700, hemat Rp2.000.
Harga awal Rp42.700 jadi Rp37.900, hemat Rp4.800. Harga setelah tebus murah dengan syarat belanja Rp75.000.
BIMOLI Minyak Goreng 2L pouch (Jawa, Bali, Sumatera kec. Batam, Manado TTE) — harga awal Rp39.500 jadi Rp38.700, hemat Rp800.
TROPICAL Minyak Goreng 2L botol Jawa, Bali, Sumbagsel, (Lampung, Bangka, Palembang, Jambi, Bengkulu) — harga awal Rp41.400 jadi Rp40.900, hemat Rp500.
FILMA Minyak Goreng 2L pouch (Nasional kec. Batam) — harga awal Rp42.500 jadi Rp39.900, hemat Rp2.600.
SANIA Minyak Goreng 2L pouch (Jawa, Bali, Lampung) — harga awal Rp40.100 jadi Rp38.300, hemat Rp1.800.
