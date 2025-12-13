Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Pimpinan Komisi XII DPR Beri Dukungan untuk Petugas Pemulihan Listrik Pasca-Bencana Sumatera

Sejumlah wilayah sudah kembali mendapat pasokan listrik, sementara beberapa titik lain masih menunggu penormalan penuh karena akses dan infrastruktur.

Penulis: Malvyandie Haryadi
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Pimpinan Komisi XII DPR Beri Dukungan untuk Petugas Pemulihan Listrik Pasca-Bencana Sumatera
dpr.go.id
PASOKAN LISTRIKI - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi. Pemulihan listrik di Aceh sendiri terus berjalan di tengah kondisi pascabencana yang masih dirasakan warga. 

Ringkasan Berita:
  • Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, memberi semangat kepada petugas yang memulihkan jaringan listrik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
  • Ia menekankan bahwa pemulihan bukan sekadar tugas teknis, melainkan bentuk pengabdian kepada sesama..
  • Pemulihan listrik berjalan bertahap. Sebagian wilayah sudah mendapat pasokan, namun beberapa titik masih menunggu normalisasi penuh.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyampaikan dukungan kepada para petugas yang berupaya memulihkan jaringan listrik di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemulihan listrik di Aceh sendiri terus berjalan di tengah kondisi pascabencana yang masih dirasakan warga.

Sejumlah wilayah sudah kembali mendapat pasokan, sementara beberapa titik lain masih menunggu penormalan penuh karena akses dan infrastruktur yang belum sepenuhnya stabil.

Di tengah proses bertahap ini, masyarakat menantikan pemulihan yang lebih merata seiring kerja teknis yang terus berlangsung di lapangan.

Baca juga: Soal Penanganan Listrik di Daerah Bencana, Prabowo: Tak Secepat yang Diharapkan

“Teman-teman yang sedang bekerja untuk melakukan pemulihan instalasi untuk pemenuhan kelistrikan di tiga provinsi tersebut, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Terus semangat, berjuang untuk rakyat,” ujar Bambang, Sabtu (13/12/2025).

Komisi XII DPR RI sendiri membidangi sektor energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi.

Sementara Bambang Haryadi adalah kader Partai Gerindra dan mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur IV, yang meliputi Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang.

Dalam lanjutan pernyataannya, Bambang menekankan bahwa upaya pemulihan ini bukan sekadar tugas teknis, tetapi bentuk pengabdian kepada sesama di tengah situasi yang menantang.

“Saya yakin kepada teman-teman petugas PLN, terus bersemangat apa pun yang terjadi, meninggalkan keluarga, jadikan Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat terang kembali,” tutupnya.

Warga Mengeluh ke Prabowo

Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (12/12/2025) saat datangi posko pengungsian di Aceh mendengarkan langsung keluhan warga yang masih kesulitan mendapatkan air bersih, listrik, hingga akses komunikasi.

Prabowo tiba di Aceh setelah menyelesaikan kunjungan kerja ke Rusia dan singgah di Medan.

Presiden kemudian meninjau posko pengungsian di Masjid Besar Al Abrar, Takengon, Aceh Tengah, pada Jumat (12/12/2025), usai melakukan peninjauan serupa di Aceh Tamiang.

Salah satu warga, Raodah, mengungkapkan kondisi sulit yang masih dialami para pengungsi. Ia menyebut kebutuhan paling mendesak saat ini adalah air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
DPR
listrik
Sumatera
Bambang Haryadi
Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

