Menkop Jajaki Peluang Koperasi Merah Putih Bangun Perumahan Prajurit TNI

Ringkasan Berita: Kemenkop menjajaki peluang Koperasi Merah Putihterlibat dalam pembangunan perumahan prajurit TNI bekerja sama dengan Koperasi Baret Merah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi Ferry Juliantono membuka peluang Koperasi Merah Putihterlibat dalam pembangunan perumahan prajurit TNI bekerja sama dengan Koperasi Baret Merah.

Koperasi Baret Merah selama ini sudah menjalankan bisnis ini di lingkungan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

"Kopdes Merah Putih juga bisa melakukan pembangunan perumahan bagi para prajurit, yang terkait pembiayaannya akan didukung pembiayaan dari LPDB Koperasi," kata Ferry dikutip Minggu (14/12/2025).

Kerjasama ini dinilai akan memperkuat peran koperasi di lingkungan Kopassus dan menciptakan rantai pasok yang lebih efisien serta perluasan layanan ekonomi bagi prajurit dan masyarakat.

Selain itu, dapat tercipta peluang usaha yang lebih terstruktur antara koperasi di lingkungan Kopassus dan koperasi desa.

"Kolaborasi ini dapat menjadi model baru pemberdayaan ekonomi yang saling menguatkan, dari markas sampai ke desa," ujar Ferry.

Ke depan, Ferry menekankan pentingnya Kopdes Merah Putih masuk ke sektor produksi dan industri yang dapat dipasarkan melalui gerai-gerai Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, mulai dari sabun, sampo, kecap, sambal, hingga kebutuhan masyarakat lainnya.

"Terlebih lagi, gerai-gerai sembako Kopdes Merah Putih akan dikelola secara ritel modern," ucap Ferry.

Kopdes Merah Putih juga direncanakan mengelola SPBU Nelayan untuk memenuhi kebutuhan solar para nelayan di wilayah desa-desa pesisir hingga produksi dan pasca panen.