Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer

Menkop Jajaki Peluang Koperasi Merah Putih Bangun Perumahan Prajurit TNI

Kemenkop menjajaki peluang Koperasi Merah Putihterlibat dalam pembangunan perumahan prajurit TNI bekerja sama dengan Koperasi Baret Merah.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Endrapta I.P
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Menkop Jajaki Peluang Koperasi Merah Putih Bangun Perumahan Prajurit TNI
dok. TNI AD
DILENGKAPI TEMPAT IBADAH - Fasilitas perumahan prajurit Grup 2 Kopassus di Surakarta. 
Ringkasan Berita:
  • Kemenkop menjajaki peluang Koperasi Merah Putihterlibat dalam pembangunan perumahan prajurit TNI bekerja sama dengan Koperasi Baret Merah.
  • Kolaborasi ini dapat menjadi model baru pemberdayaan ekonomi yang saling menguatkan, dari markas sampai ke desa.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi Ferry Juliantono membuka peluang Koperasi Merah Putihterlibat dalam pembangunan perumahan prajurit TNI bekerja sama dengan Koperasi Baret Merah.

Koperasi Baret Merah selama ini sudah menjalankan bisnis ini di lingkungan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

"Kopdes Merah Putih juga bisa melakukan pembangunan perumahan bagi para prajurit, yang terkait pembiayaannya akan didukung pembiayaan dari LPDB Koperasi," kata Ferry dikutip Minggu (14/12/2025).

Kerjasama ini dinilai akan memperkuat peran koperasi di lingkungan Kopassus dan menciptakan rantai pasok yang lebih efisien serta perluasan layanan ekonomi bagi prajurit dan masyarakat.

Selain itu, dapat tercipta peluang usaha yang lebih terstruktur antara koperasi di lingkungan Kopassus dan koperasi desa.

"Kolaborasi ini dapat menjadi model baru pemberdayaan ekonomi yang saling menguatkan, dari markas sampai ke desa," ujar Ferry.

Baca juga: Koperasi Merah Putih Bakal Bangun PLTS Mini Berkapasitas di Bawah 1 MW

Rekomendasi Untuk Anda

Ke depan, Ferry menekankan pentingnya Kopdes Merah Putih masuk ke sektor produksi dan industri yang  dapat dipasarkan melalui gerai-gerai Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, mulai dari sabun, sampo, kecap, sambal, hingga kebutuhan masyarakat lainnya.

"Terlebih lagi, gerai-gerai sembako Kopdes Merah Putih akan dikelola secara ritel modern," ucap Ferry.

Kopdes Merah Putih juga direncanakan mengelola SPBU Nelayan untuk memenuhi kebutuhan solar para nelayan di wilayah desa-desa pesisir hingga produksi dan pasca panen.

 

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Perumahan Prajurit TNI
Koperasi Merah Putih
Ferry Juliantono
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Peletakan Batu Pertama, Menkop Yakin KKMP Pakansari Jadi Contoh Koperasi Kelurahan Modern Indonesia

Peletakan Batu Pertama, Menkop Yakin KKMP Pakansari Jadi Contoh Koperasi Kelurahan Modern Indonesia

Koperasi Merah Putih Bakal Bangun PLTS Mini Berkapasitas di Bawah 1 MW

Koperasi Merah Putih Bakal Bangun PLTS Mini Berkapasitas di Bawah 1 MW

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas