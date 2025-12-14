Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer
Banjir di Sumatera

Pasca Banjir Bandang, 97,8 Persen Menara Seluler di Sumut Kembali Putih 

Sebanyak 4.273 dari 4.368 menara BTS di Sumatera Utara atau 97,8 persen dari total menara seluler di wilayah ini telah kembali beroperasi.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Endrapta I.P
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Pasca Banjir Bandang, 97,8 Persen Menara Seluler di Sumut Kembali Putih 
/BNPB Indonesia
AKSES TRANSPORTASI DARAT PUTUS - Jembatan terputus akibat diterjang banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. 
Ringkasan Berita:
  • Hingga Sabtu, 13 Desember 2025, sebanyak 4.273 dari 4.368 menara BTS di Sumatera Utara atau 97,8 persen dari total menara seluler telah kembali beroperasi pasca diterjang banjir bandang.
  • Pemantauan layanan komunikasi di wilayah terdampak banjir akan terus dilakukan hingga kondisi benar-benar stabil.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap akses komunikasi di wilayah terdampak banjir di Sumatra Utara (Sumut) hampir sepenuhnya pulih pasca hancur diterjang banjir bandang sejak akhir November 2025.

Hingga Sabtu, 13 Desember 2025, sebanyak 4.273 dari 4.368 menara BTS di Sumatera Utara atau 97,8 persen dari total menara seluler di wilayah ini telah kembali beroperasi.

Di sela menemui warga terdampak banjir di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Meutya mengatakan, pemulihan jaringan seluler menjadi kebutuhan mendesak dalam situasi bencana.

“Dengan pemulihan mencapai 97,8 persen, masyarakat Sumatra Utara dapat kembali memperoleh informasi penting dan menghubungi keluarga,” kata Meutya dikutip Minggu (14/12/2025).

Ia memastikan pemantauan layanan komunikasi di wilayah terdampak banjir akan terus dilakukan hingga kondisi benar-benar stabil.

Pihaknya sudah meminta seluruh operator telekomunikasi untuk mempercepat pemulihan dan memahami sulitnya kondisi medan yang dihadapi teknisi operator di lapangan.

Baca juga: Banjir Aceh: 419 Orang Meninggal Dunia, 32 Lainnya Hilang, Jalan Nasional Putus

Rekomendasi Untuk Anda

"Kita lihat ada peningkatan yang baik, dari tanggal dua ke tiga, tiga ke empat, kita push lagi untuk terus semangat agar di satu dua hari ini bisa terus membaik khususnya Aceh," ucap Meutya ketika ditemui di Gandaria City, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

Sambil menunggu perbaikan menara BTS, pemerintah juga mengerahkan berbagai alternatif konektivitas, termasuk pemanfaatan Starlink dan satelit Satria-1. 

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
banjir bandang
menara telepon seluler
Menara BTS
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Banjir di Sumatera

PLN Hadapi Tantangan Maha Berat Pulihkan Jaringan Listrik di Aceh

PLN Hadapi Tantangan Maha Berat Pulihkan Jaringan Listrik di Aceh

Kemenhut Didesak Umumkan 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatera

Kemenhut Didesak Umumkan 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatera

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas