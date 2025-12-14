Pasca Banjir Bandang, 97,8 Persen Menara Seluler di Sumut Kembali Putih 

Ringkasan Berita: Hingga Sabtu, 13 Desember 2025, sebanyak 4.273 dari 4.368 menara BTS di Sumatera Utara atau 97,8 persen dari total menara seluler telah kembali beroperasi pasca diterjang banjir bandang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap akses komunikasi di wilayah terdampak banjir di Sumatra Utara (Sumut) hampir sepenuhnya pulih pasca hancur diterjang banjir bandang sejak akhir November 2025.

Hingga Sabtu, 13 Desember 2025, sebanyak 4.273 dari 4.368 menara BTS di Sumatera Utara atau 97,8 persen dari total menara seluler di wilayah ini telah kembali beroperasi.

Di sela menemui warga terdampak banjir di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Meutya mengatakan, pemulihan jaringan seluler menjadi kebutuhan mendesak dalam situasi bencana.

“Dengan pemulihan mencapai 97,8 persen, masyarakat Sumatra Utara dapat kembali memperoleh informasi penting dan menghubungi keluarga,” kata Meutya dikutip Minggu (14/12/2025).

Ia memastikan pemantauan layanan komunikasi di wilayah terdampak banjir akan terus dilakukan hingga kondisi benar-benar stabil.

Pihaknya sudah meminta seluruh operator telekomunikasi untuk mempercepat pemulihan dan memahami sulitnya kondisi medan yang dihadapi teknisi operator di lapangan.

"Kita lihat ada peningkatan yang baik, dari tanggal dua ke tiga, tiga ke empat, kita push lagi untuk terus semangat agar di satu dua hari ini bisa terus membaik khususnya Aceh," ucap Meutya ketika ditemui di Gandaria City, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

Sambil menunggu perbaikan menara BTS, pemerintah juga mengerahkan berbagai alternatif konektivitas, termasuk pemanfaatan Starlink dan satelit Satria-1.