Danantara dan Jordan Investment Fund Petakan Peluang Investasi Bersama

Peluang investasi yang dapat digarap bersama meliputi infrastruktur, pengembangan perkotaan, transportasi, transisi energi, hingga proyek digital.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Danantara Investment Management (DIM) dan Jordan Investment Fund (JIF) mulai memetakan peluang investasi strategis yang dapat digarap bersama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kedua lembaga.

Penandatanganan dilakukan oleh Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir dan CEO Jordan Investment Fund disaksikan Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani dan Menteri Investasi Yordania H.E. Dr. Tareq Abu Ghazaleh.

Peluang investasi yang dapat digarap bersama meliputi sejumlah sektor prioritas seperti infrastruktur, pengembangan perkotaan, transportasi, transisi energi, hingga proyek digital dan berbasis teknologi.

Perjanjian ini juga membuka ruang kerja sama yang lebih dalam dalam pengembangan proyek, penyusunan investasi, serta pertukaran pengetahuan antara kedua institusi kedaulatan tersebut.

"Danantara menyambut kesempatan untuk bekerja bersama Jordan Investment Fund dalam mengidentifikasi proyek-proyek strategis yang memberikan nilai jangka panjang dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi bersama," kata Rosan dikutip dari siaran pers pada Minggu (14/12/2025).

Ia menambahkan bahwa rekam jejak Yordania dalam menjaga iklim investasi yang stabil serta prioritas pembangunan nasional yang jelas menjadikannya mitra yang kuat untuk kerja sama.

“Kami melihat kolaborasi ini sebagai awal dari keterlibatan multi–fase yang lebih luas, di mana kedua negara dapat bekerja bersama–sama untuk membuka area pertumbuhan baru," ujar Rosan.

Adapun kedua institusi akan memulai proses terkoordinasi untuk mengevaluasi peluang investasi bernilai tinggi di berbagai sektor prioritas Yordania.

Ini mencakup identifikasi proyek pengembangan strategis, penyelarasan tujuan investasi, serta pelaksanaan studi kelayakan mendalam untuk memastikan bahwa setiap inisiatif membawa nilai ekonomi dan dampak pembangunan jangka panjang.

Selain eksplorasi proyek, MoU ini juga membuka jalan menuju kerja sama institusional yang lebih dalam.

Kedua sovereign funds akan saling bertukar keahlian dalam manajemen investasi, tata kelola, dan pengembangan proyek, serta memperkuat koordinasi operasional pada joint venture di masa depan.

“Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan berkembang menjadi kemitraan jangka panjang yang bermakna, yang mendukung ambisi pembangunan Yordania sekaligus menciptakan jalur nilai baru bagi Indonesia," ucap Rosan.

"Perjanjian ini bukan tujuan akhir, melainkan titik awal dari keterlibatan strategis yang lebih luas yang akan terus berkembang dalam skala dan signifikansinya dari waktu ke waktu,” sambungnya.

Sebelumnya, Raja Yordania Abdullah II telah menawarkan investasi gas di Yordania senilai 1 miliar dolar AS dan investasi jalan tol bernilai 300 juta dolar AS kepada Danantara.