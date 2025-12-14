Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer

Danantara dan Jordan Investment Fund Petakan Peluang Investasi Bersama

Peluang investasi yang dapat digarap bersama meliputi infrastruktur, pengembangan perkotaan, transportasi, transisi energi, hingga proyek digital.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Endrapta I.P
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Danantara dan Jordan Investment Fund Petakan Peluang Investasi Bersama
(Ho/Campus League)
MOU KERJASAMA INVESTASI - Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Danantara Investment Management (DIM) dan Jordan Investment Fund (JIF) untuk menjalani investasi bersama di bidang infrastruktur, pengembangan perkotaan, transportasi, transisi energi, hingga proyek digital dan berbasis teknologi. 

Ringkasan Berita:
  • Danantara Investment Management (DIM) dan Jordan Investment Fund (JIF) mulai memetakan peluang investasi strategis yang dapat digarap bersama.
  • Peluang investasi yang dapat digarap bersama meliputi infrastruktur, pengembangan perkotaan, transportasi, transisi energi, hingga proyek digital.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Danantara Investment Management (DIM) dan Jordan Investment Fund (JIF) mulai memetakan peluang investasi strategis yang dapat digarap bersama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kedua lembaga.

Penandatanganan dilakukan oleh Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir dan CEO Jordan Investment Fund disaksikan Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani dan Menteri Investasi Yordania H.E. Dr. Tareq Abu Ghazaleh.

Peluang investasi yang dapat digarap bersama meliputi sejumlah sektor prioritas seperti infrastruktur, pengembangan perkotaan, transportasi, transisi energi, hingga proyek digital dan berbasis teknologi.

Perjanjian ini juga membuka ruang kerja sama yang lebih dalam dalam pengembangan proyek, penyusunan investasi, serta pertukaran pengetahuan antara kedua institusi kedaulatan tersebut.

"Danantara menyambut kesempatan untuk bekerja bersama Jordan Investment Fund dalam mengidentifikasi proyek-proyek strategis yang memberikan nilai jangka panjang dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi bersama," kata Rosan dikutip dari siaran pers pada Minggu (14/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Ia menambahkan bahwa rekam jejak Yordania dalam menjaga iklim investasi yang stabil serta prioritas  pembangunan nasional yang jelas menjadikannya mitra yang kuat untuk kerja sama.

“Kami melihat kolaborasi ini sebagai awal dari keterlibatan multi–fase yang lebih luas, di mana kedua negara dapat bekerja bersama–sama untuk membuka area pertumbuhan baru," ujar Rosan.

Adapun kedua institusi akan memulai proses terkoordinasi untuk mengevaluasi peluang investasi bernilai tinggi di berbagai sektor prioritas Yordania.

Baca juga: Investasi Danantara Diharapkan Geliatkan Angkutan Damri Perintis di Wilayah 3T  

Ini mencakup identifikasi proyek pengembangan strategis, penyelarasan tujuan investasi, serta pelaksanaan studi kelayakan mendalam untuk memastikan bahwa setiap inisiatif membawa nilai ekonomi dan dampak pembangunan jangka panjang.

Selain eksplorasi proyek, MoU ini juga membuka jalan menuju kerja sama institusional yang lebih dalam.

Kedua sovereign funds akan saling bertukar keahlian dalam manajemen investasi, tata kelola, dan pengembangan proyek, serta memperkuat koordinasi operasional pada joint venture di masa depan.

Baca juga: Investasi Danantara Rp 130 Triliun di Sektor Perumahan, BP Tapera: Dialokasikan untuk KUR

“Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan berkembang menjadi kemitraan jangka panjang yang bermakna, yang mendukung ambisi pembangunan Yordania sekaligus menciptakan jalur nilai baru bagi Indonesia," ucap Rosan.

"Perjanjian ini bukan tujuan akhir, melainkan titik awal dari keterlibatan strategis yang lebih luas yang akan terus berkembang dalam skala dan signifikansinya dari waktu ke waktu,” sambungnya.

Sebelumnya, Raja Yordania Abdullah II telah menawarkan investasi gas di Yordania senilai 1 miliar dolar AS dan investasi jalan tol bernilai 300 juta dolar AS kepada Danantara.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Super Skor

Ranking Malaysia Anjlok setelah Disanksi FIFA, Harimau Malaya Bakal di Bawah Timnas Indonesia

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Danantara
Jordan Investment Fund
investasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Indonesia Day di Tokyo: Babak Baru Kolaborasi Investasi Indonesia–Jepang

Indonesia Day di Tokyo: Babak Baru Kolaborasi Investasi Indonesia–Jepang

Dari Jakarta ke New York: Jonas Pratama dan Pengenalan Kembali Nilai Indonesia ke Pasar Modal Global

Dari Jakarta ke New York: Jonas Pratama dan Pengenalan Kembali Nilai Indonesia ke Pasar Modal Global

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas