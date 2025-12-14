Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer

Biro Klasifikasi Indonesia Gelar Workshop Eksekutif Bahas Keberlanjutan dan Risiko Global

Workshop gambaran menyeluruh tentang risiko global, peluang bisnis, dan tuntutan keberlanjutan yang mempengaruhi arah sektor industri di Indonesia

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Sanusi
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Biro Klasifikasi Indonesia Gelar Workshop Eksekutif Bahas Keberlanjutan dan Risiko Global
(Ho/Campus League)
WORKSHOP - Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Dukungan Bisnis Biro Klasifikasi Indonesia R Agus Doddy Dwisagita di acara workshop bertajuk “Navigating Sustainability, Risk, and Opportunity in a Changing World” di Jakarta. 
Ringkasan Berita:
  • Pelaksanaan workshop ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan di Indonesia.
  • Melalui kegiatan ini, para peserta mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana risiko global, peluang bisnis, dan tuntutan keberlanjutan.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah perubahan global yang semakin cepat, kebutuhan akan pemimpin yang mampu mengelola transisi keberlanjutan menjadi semakin penting.

Menjawab tantangan tersebut, Neyen Consulting bersama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI menggelar Executive Workshop bertajuk “Navigating Sustainability, Risk, and Opportunity in a Changing World” di Jakarta.

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang klasifikasi kapal, inspeksi, sertifikasi dan jasa survei teknis.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Dukungan Bisnis BKI, R Agus Doddy Dwisagita mengatakan workshop ini untuk eksekutif C-level dan pengambil keputusan senior yang memegang peran strategis dalam organisasi.

"Melalui kegiatan ini, para peserta mendapatkan gambaran menyeluruh tentang risiko global, peluang bisnis, dan tuntutan keberlanjutan yang mempengaruhi arah perkembangan sektor industri di Indonesia," katanya.

Pengetahuan yang diperoleh tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga berdampak pada sektor publik melalui peningkatan tata kelola, efisiensi sumber daya, dan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Rekomendasi Untuk Anda

Selain sesi pemaparan, peserta mengikuti diskusi interaktif dan pembahasan studi kasus yang mencerminkan tantangan nyata dunia bisnis saat ini. Pendekatan ini membantu para pemimpin organisasi memahami konteks lapangan dan menyusun respons strategis yang relevan bagi kebutuhan industri dan masyarakat luas.

Baca juga: Menkop Jajaki Peluang Koperasi Merah Putih Bangun Perumahan Prajurit TNI

Sebagai bagian dari pengayaan pengetahuan, tersedia sesi tatap muka opsional bersama Prof. Ricardo G. Barcelona. Sesi ini memberikan pandangan akademis sekaligus praktis untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai pengelolaan keberlanjutan di tengah dinamika perubahan global.

Pelaksanaan workshop ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi isu-isu keberlanjutan, ketidakpastian global, dan tuntutan perubahan industri.

Dengan penguatan kompetensi pemimpin perusahaan, diharapkan pengambilan keputusan strategis dapat lebih adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik, lingkungan, serta keberlanjutan jangka panjang.

 

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Biro Klasifikasi Indonesia
risiko global
sektor industri
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Dorong Daya Saing SDM Kawasan Industri, HKI Gandeng Dua Kementerian

Dorong Daya Saing SDM Kawasan Industri, HKI Gandeng Dua Kementerian

Solusi Digitalisasi Pengadaan di Sektor Aviasi dan Pariwisata lewat PaDi UMKM

Solusi Digitalisasi Pengadaan di Sektor Aviasi dan Pariwisata lewat PaDi UMKM

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas