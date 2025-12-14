Biro Klasifikasi Indonesia Gelar Workshop Eksekutif Bahas Keberlanjutan dan Risiko Global

Ringkasan Berita: Pelaksanaan workshop ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan di Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah perubahan global yang semakin cepat, kebutuhan akan pemimpin yang mampu mengelola transisi keberlanjutan menjadi semakin penting.

Menjawab tantangan tersebut, Neyen Consulting bersama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI menggelar Executive Workshop bertajuk “Navigating Sustainability, Risk, and Opportunity in a Changing World” di Jakarta.

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang klasifikasi kapal, inspeksi, sertifikasi dan jasa survei teknis.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Dukungan Bisnis BKI, R Agus Doddy Dwisagita mengatakan workshop ini untuk eksekutif C-level dan pengambil keputusan senior yang memegang peran strategis dalam organisasi.

"Melalui kegiatan ini, para peserta mendapatkan gambaran menyeluruh tentang risiko global, peluang bisnis, dan tuntutan keberlanjutan yang mempengaruhi arah perkembangan sektor industri di Indonesia," katanya.

Pengetahuan yang diperoleh tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga berdampak pada sektor publik melalui peningkatan tata kelola, efisiensi sumber daya, dan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Selain sesi pemaparan, peserta mengikuti diskusi interaktif dan pembahasan studi kasus yang mencerminkan tantangan nyata dunia bisnis saat ini. Pendekatan ini membantu para pemimpin organisasi memahami konteks lapangan dan menyusun respons strategis yang relevan bagi kebutuhan industri dan masyarakat luas.

Sebagai bagian dari pengayaan pengetahuan, tersedia sesi tatap muka opsional bersama Prof. Ricardo G. Barcelona. Sesi ini memberikan pandangan akademis sekaligus praktis untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai pengelolaan keberlanjutan di tengah dinamika perubahan global.

Pelaksanaan workshop ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi isu-isu keberlanjutan, ketidakpastian global, dan tuntutan perubahan industri.

Dengan penguatan kompetensi pemimpin perusahaan, diharapkan pengambilan keputusan strategis dapat lebih adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik, lingkungan, serta keberlanjutan jangka panjang.