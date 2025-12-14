Manfaatkan AI, Emiten Teknologi Tawarkan Ekosistem Baru Produksi Film dan Iklan Digital

Ringkasan Berita: IRSX menegaskan langkah transformasinya sebagai perusahaan media dan teknologi berbasis AI.

Melalui pengembangan Folago AI dan Folago Pictures, perseroan memperkenalkan ekosistem baru produksi film, konten, dan iklan digital.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX) menggelar acara di CGV Grand Indonesiadengan menampilkan inovasi teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mampu memproduksi micro drama atau short vertical movie secara penuh berbasis AI, 12 Desember 2025.

Folago Global Nusantara adalah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak di bidang teknologi digital, dengan fokus pada transformasi berbasis kecerdasan buatan.

Perusahaan juga memperkenalkan solusi Smart Advertising yang memungkinkan satu konten video di media sosial menampilkan brand berbeda sesuai kebutuhan.

Model ini membuka peluang efisiensi dan monetisasi baru bagi brand di tengah tingginya konsumsi konten video pendek di platform seperti TikTok.

IRSX menegaskan langkah transformasinya sebagai perusahaan media dan teknologi berbasis AI. Melalui pengembangan Folago AI dan Folago Pictures, perseroan memperkenalkan ekosistem baru produksi film, konten, dan iklan digital berbasis AI.

Direktur Utama IRSX, Subioto Jingga, menjelaskan penerapan Folago AI telah melampaui tahap eksperimental dan mulai menunjukkan dampak komersial.

Rekomendasi Untuk Anda

Ia mencontohkan bagaimana pendekatan AI-driven content lewat AI Commerce Folago memungkinkan satu format short video TikTok dengan fitur keranjang kuning mencatatkan total GMV sekitar Rp 200 juta hanya dalam satu minggu, sekaligus menunjukkan potensi monetisasi yang lebih terukur bagi brand.

Baca juga: IDC 2025: Industri Sepakat, Newsroom Tetap Garda Terdepan di Tengah Gempuran Kecerdasan Buatan

“AI membuat bisnis media bisa diskalakan. Dengan Folago AI, kami membangun mesin produksi konten kualitas tinggi dan iklan yang efisien sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru dengan skalabilitas yang luar biasa,” ujar Direktur Utama Folago Global Nusantara Subioto Jingga.

Dalam kesempatan yang sama, Folago Pictures juga memperkenalkan trailer film vertical berdurasi pendek yang diproduksi sepenuhnya menggunakan AI sebagai bagian dari lini Micro Drama.

Baca juga: TSEL Gandeng OpenAI Perluas Pemanfaatan Kecerdasan Buatan di Sektor Korporasi

Format ini dirancang untuk konsumsi mobile dan distribusi cepat di media sosial, sejalan dengan perubahan perilaku audiens yang semakin menyukai konten singkat dan relevan.

Direktur Folago Pictures, Zhafran, memaparkan teknologi Folago AI memungkinkan proses produksi film dilakukan secara lintas negara tanpa kehadiran fisik artis di lokasi syuting.

Prosesnya cukup menggunakan foto tampak depan, samping, dan belakang, serta voice over, yang kemudian diproses sepenuhnya oleh AI. Metode ini memungkinkan produksi dilakukan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan pendekatan konvensional.

Subioto menambahkan dengan dukungan AI dan infrastruktur cloud, Folago kini memiliki kapasitas produksi sekitar 1.000 hingga 2.000 video berbasis AI setiap hari untuk kebutuhan brand, kampanye digital, hingga live commerce.