Cara Daftar Mudik Gratis Bus Nataru 2025/2026, Akses Laman Nusantara.kemenhub.go.id

Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman nusantara.kemenhub.go.id.

Ada 10 kota tujuan Mudik Gratis Bus Nataru 2025/2026.

TRIBUNNEWS.COM - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyelenggarakan program Mudik Gratis Bus untuk masa angkutan Natal 2025 dan tahun baru 2026.

Terdapat 10 kota tujuan mudik gratis bus yang meliputi Cilacap, Solo, Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Malang, Wonogiri, Madiun, dan Wonosobo.

Adapun jumlah kuota mudik gratis yang disediakan sebanyak 75 armada bus dengan target penumpang 3.090 orang.

Pendaftaran online Mudik Gratis Bus Nataru 2025/2026 dibuka mulai 12-21 Desember 2025.

Pendaftaran akan dibuka secara bertahap mulai pukul 08.00 WIB sampai kuota terpenuhi.

Selanjutnya, calon pemudik yang telah melakukan pendaftaran online wajib melakukan registrasi/validasi ulang di lokasi yang telah ditentukan.

Keberangkatan Mudik Gratis Bus Nataru 2025/2026 bakal dilakukan pada Selasa, 23 Desember 2025 pukul 19.00 WIB dari Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur.

Syarat dan Ketentuan Pendaftaran Penumpang Mudik Gratis Bus Nataru 2025/2026

Sebelum mendaftar, ketahui terlebih dahulu persyaratan dan ketentuan Mudik Gratis Bus Nataru 2025/2026 di bawah ini.

Pendaftaran hanya secara online; 1 akun peserta dapat mendaftarkan maksimal 3 anggota keluarga, dengan total 4 peserta dalam 1 akun; Peserta wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah pada saat mendaftar (KTP/KK); Peserta hanya bisa memilih 1 kota tujuan; Peserta hanya diberikan waktu H + 3 hari setelah tanggal pendaftaran, untuk melakukan registrasi/validasi ulang di posko yang telah ditentukan; Apabila lewat H + 3 peserta tidak melakukan validasi ulang, maka data peserta dianggap hangus, dan tidak bisa mendaftar ulang (NIK akan diblock oleh sistem); Peserta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat keberangkatan arus mudik; Peserta wajib datang minimal 1 jam sebelum jam keberangkatan.

Cara Daftar Mudik Gratis Bus Nataru 2025/2026

Mengutip akun Instagram @ditjen_hubdat, berikut ini tata cara daftar Mudik Gratis Bus Nataru 2025/2026 secara online:

Akses laman https://nusantara.kemenhub.go.id/; Klik menu Daftar Mudik Gratis; Pilih Mudik Gratis Angkutan Jalan; Pilih Penyelenggara Ditjen Perhubungan Darat; Klik ikon daftar (calon peserta akan diarahkan dihalaman "MitraDarat"); Setelah masuk ke aplikasi MitraDarat, klik Menu Mudik Gratis kemudian pilih titik keberangkatan, tujuan mudik, tanggal keberangkatan, dan lain-lain; Calon peserta mendapatkan e-ticket/kode booking hasil pendaftaran; Calon peserta wajib melakukan registrasi ulang (validasi) di Posko Registrasi.

Catatan: (Untuk pengguna baru wajib membuat user/akun MitraDarat dan untuk pengguna lama langsung masuk ke akun yang sudah ada)

Lokasi Registrasi Ulang Mudik Gratis Bus Nataru 2025/2026

Registrasi/validasi ulang pendaftaran Mudik Gratis Bus Nataru 2025/2026 dibuka mulai pukul 08.00-16.00 WIB.

Berikut lokasinya:

Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat

GOR Bulungan, Blok M, Jakarta Selatan

Informasi lebih lanjut mengenai Mudik Gratis Bus Nataru 2025/2026, kunjungi akun Instagram resmi @ditjen_hubdat.

