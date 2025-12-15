Industri Makanan Salurkan 4.000 Karton Biskuit untuk Korban Bencana Banjir Sumatera

Ringkasan Berita: Perusahaan industri makanan Nabati menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dari Posko Bantuan Bencana di Lanud Halim ini, BNPB akan mendistribusikan bantuan secara berkala ke lokasi yang paling terdampak.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan makanan ringan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia (Nabati) menyalurkan bantuan kemanusiaan sebanyak 4.000 karton makanan siap saji kepada para korban bencana alam di Sumatera.



Bantuan kemanusiaan disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Posko Bantuan Bencana Sumatera di Masjid Jami’ Sirotur Nur, Komplek Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Dari Posko Bantuan Bencana di Lanud Halim ini, BNPB akan mendistribusikan bantuan secara berkala ke lokasi yang paling terdampak terlebih dahulu melalui jalur udara, terutama area pemukiman dan pengungsian yang terisolasi.

Penyerahan bantuan diwakili oleh Chandrataruna selaku Corporate Communication Manager kepada Nadhirah Seha Nur selaku Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB.



”Kami memilih BNPB sebagai mitra lembaga resmi dari Pemerintah yang benar-benar memahami kondisi, situasi, serta kebutuhan warga setempat yang terdampak. Dengan cara ini, kami percaya bantuan kemanusiaan ini dapat disalurkan secara cepat dan tepat,” ujar Chandrataruna.

Baca juga: Lumpur Mengeras Setinggi Pinggang Menghambat Proses Evakuasi Korban Bencana di Aceh

Melanjutkan komitmennya, Nabati akan memonitor dan menyalurkan bantuan kemanusiaan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan aktual serta melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan yang terkait.

Melalui inisiatif “Nabati Peduli Sesama”, Nabati berharap dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mempercepat proses pemulihan bagi masyarakat yang terdampak serta meningkatkan sinergi antara sektor swasta dan Pemerintah dalam penanganan bencana nasional.