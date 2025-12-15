Modernisasi Galangan Kapal Dipacu untuk Dukung Industri Logistik

Ringkasan Berita: Kemandirian industri perkapalan nasional terus didorong untuk mendukung sistem logistik nasional yang efisien dan berkelanjutan.

Kapasitas nasional industri galangan kapal Indonesia saat ini mampu menangani hingga 36.000 dock space per tahun untuk reparasi kapal dan 900 dock space untuk pembangunan kapal baru.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemandirian industri perkapalan nasional terus didorong untuk mendukung sistem logistik nasional yang efisien dan berkelanjutan.

Mengutip data Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), ekosistem industri perkapalan nasional kini berada pada fase penguatan kapasitas dan modernisasi.

Saat ini terdapat 265 perusahaan anggota yang terdiri atas galangan kapal dan industri penunjang. Kapasitas nasional galangan kapal Indonesia saat ini mampu menangani hingga 36.000 dock space per tahun untuk reparasi kapal dan 900 dock space untuk pembangunan kapal baru.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, industri perkapalan merupakan elemen fundamental dalam mendorong distribusi nasional yang kuat, modern dan berdaulat.

"Penguatan industri perkapalan adalah prasyarat bagi terciptanya sistem logistik nasional yang efisien. Kita membutuhkan armada yang dibangun oleh bangsa sendiri, dengan rantai pasok yang semakin mandiri," kata Menteri Agus.

"Pemerintah berkomitmen memastikan industri galangan dan komponen nasional mampu memenuhi kebutuhan kapal untuk sektor pangan, energi, konektivitas, hingga industri strategis lainnya," lanjutnya.

Sejalan dengan arahan tersebut, penguatan kemandirian industri perkapalan diwujudkan melalui berbagai langkah teknis di tingkat sektor.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Setia Diarta menyampaikan, kapasitas galangan nasional terus tumbuh dan menjadi fondasi penting bagi sistem logistik nasional.

"Industri perkapalan merupakan fondasi penting bagi sistem logistik nasional. Kita memiliki kapasitas galangan yang terus tumbuh, dan kemandirian industri ini adalah langkah nyata menuju peningkatan efisiensi logistik dan daya saing ekonomi nasional," terang Setia.

Ketua Umum DPP IPERINDO Anita Puji Utami menyebut, dengan ratusan galangan dan industri penunjang, pelaku usaha dinilai semakin siap memenuhi kebutuhan pembangunan dan peremajaan armada nasional.

"Galangan-galangan nasional semakin siap menjawab kebutuhan pembangunan armada di sektor strategis, baik untuk kementerian, lembaga, BUMN, maupun industri," ucap Anita.

Anita menambahkan, penguatan industri perkapalan membutuhkan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, khususnya terkait akses pembiayaan jangka panjang, kepastian regulasi, serta peningkatan TKDN. Menurutnya, peluang pasar industri perkapalan nasional masih sangat besar.

"Konsistensi kebijakan akan menentukan apakah galangan dan industri komponen nasional dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ungkap Anita.