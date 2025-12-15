Pefindo Berikan Peringkat idA+ untuk Emiten TINS, Ini Kata Manajemen

Ringkasan Berita: Pefindo menyebutkan fundamental TINS masih menunjukkan ketahanan, terutama dari sisi pasar dan struktur modal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idA+ untuk emiten atau perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Timah Tbk (TINS).

Dalam laporan resminya, Pefindo menyebutkan bahwa fundamental TINS masih menunjukkan ketahanan, terutama dari sisi pasar dan struktur modal.

Namun demikian, peringkat tersebut juga dibatasi oleh sejumlah faktor eksternal yang masih membayangi kinerja perseroan seperti penambangan timah ilegal, serta volatilitas harga dan cuaca buruk.

Pefindo menilai peringkat TINS berpeluang naik apabila perusahaan mampu menunjukkan peningkatan kinerja operasional secara berkelanjutan, yang mencakup, peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, dan kemampuan menghasilkan EBITDA yang kuat.

Selain itu, kenaikan peringkat juga dapat didukung oleh penguatan tata kelola industri timah sehingga menciptakan kondisi operasional yang lebih stabil.

Sebaliknya, peringkat dapat diturunkan jika TINS mencatatkan tingkat utang yang jauh lebih tinggi dari proyeksi tanpa diimbangi perbaikan kinerja bisnis.

Penurunan juga berpotensi terjadi apabila fluktuasi harga timah global melemahkan pendapatan dan profitabilitas perusahaan secara signifikan.

"Perseroan terus berupaya memperkuat fundamental bisnis melalui peningkatan produktivitas, efisiensi operasional dan memperkuat kinerja operasional dan menjaga profil keuangan yang sehat,” ujar Corporate Secretary PT Timah, Rendi Kurniawan dikutip Senin (15/12/2025).

Terkait risiko eksternal, kata Rendi, perseroan akan terus meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menghadapi tantangan industri, termasuk upaya penanganan penambangan ilegal yang melibatkan banyak pihak.

“Kami terus berkolaborasi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan tata kelola pertimahan yang lebih baik dan berkelanjutan. Ini menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas operasional dan kepercayaan stakeholders,” papar Rendi.

"Perusahaan terus menerapkan langkah strategis agar dapat tumbuh secara berkelanjutan di tengah tantangan global,” tambahnya.