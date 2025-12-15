Bambang Haryo: Pembatasan Truk Sumbu Tiga Saat Nataru Berpotensi Ganggu Arus Logistik Nasional

Ringkasan Berita: Bambang Haryo Soekartono, menilai pembatasan truk sumbu tiga saat libur Nataru 2025/2026 berpotensi menghambat arus logistik di tengah percepatan penyelesaian program pembangunan akhir tahun.

Pemerintah seharusnya mengatur jalur distribusi, bukan melarang operasional, dengan mengarahkan logistik melalui Pantura Jawa yang terintegrasi pelabuhan dan kawasan industri.

Hambatan logistik dapat memicu demurrage, inflasi, dan melemahkan daya saing serta target pertumbuhan ekonomi nasional 6–8 persen.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai pembatasan operasional truk sumbu tiga tidak semestinya diberlakukan pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Pasalnya, periode akhir tahun merupakan fase krusial penyelesaian berbagai program pembangunan yang ditargetkan rampung pada 2025.

“Pada periode ini dibutuhkan percepatan pembangunan. Artinya, arus logistik tidak boleh terhambat,” ujar BHS.

Menurutnya, pemerintah memang memiliki kewenangan dalam pengaturan lalu lintas, namun kebijakan yang diambil seharusnya tidak membatasi distribusi logistik. Ia menegaskan, solusi yang dibutuhkan adalah pengaturan jalur distribusi, bukan pelarangan operasional angkutan logistik.

“Yang jelas, arus logistik tidak bisa dibatasi. Pemerintah harus mencari solusi agar distribusi tetap berjalan tanpa mengganggu arus lalu lintas lainnya,” katanya.

BHS menyarankan agar arus logistik selama periode Nataru diarahkan melalui jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa. Jalur tersebut dinilai paling ideal karena terintegrasi dengan pelabuhan-pelabuhan besar dan kawasan industri di wilayah utara Jawa. Selain itu, mayoritas distribusi logistik Indonesia juga menuju wilayah kepulauan di utara Jawa hingga ke luar negeri, seperti Singapura.

“Untuk angkutan laut, Indonesia berperan sebagai feeder menuju transshipment di Singapura sebagai hub. Karena itu, arus logistik ini tidak boleh terhambat,” ujarnya.

Sementara itu, jalur tengah, jalan tol, dan jalur selatan Jawa dapat diprioritaskan untuk kendaraan pribadi dan angkutan umum massal, sehingga tidak terjadi penumpukan lalu lintas.

Ia mengingatkan, terhambatnya distribusi logistik berpotensi menimbulkan risiko demurrage, yakni denda akibat keterlambatan pengiriman barang. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya logistik nasional dan membuat daya saing Indonesia kalah dibanding negara lain.

“Truk sumbu tiga justru mempercepat distribusi logistik ke daerah dan pelabuhan. Kapasitasnya besar, lebih efisien, dan lebih ekonomis, sementara jumlah kendaraannya tidak terlalu banyak. Karena itu, kebijakan pembatasan harus benar-benar dipertimbangkan saat Nataru,” tegasnya.

Lebih lanjut, BHS menilai kelancaran logistik menjadi kunci pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok pemerintah di kisaran 6–8 persen. Target tersebut, menurutnya, hanya bisa dicapai apabila arus logistik berjalan tanpa hambatan.

“Ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan dan Presiden Prabowo Subianto bahwa logistik tidak boleh terhambat, karena menjadi pemicu utama pertumbuhan ekonomi,” katanya.

BHS juga mengingatkan, jika angkutan logistik terhenti, risiko kelangkaan barang akan meningkat. Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga dan memicu inflasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Sebagai solusi, Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu menegaskan pentingnya peran Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri dalam mengatur lalu lintas secara komprehensif.

“Kemenhub dan Korlantas harus memastikan kendaraan pribadi dan angkutan umum tetap lancar, sementara logistik juga tetap bergerak. Kuncinya adalah pengaturan jalur, bukan pembatasan,” katanya.