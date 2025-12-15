Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer

Menperin Agus Gumiwang Ungkap Kekuatan Mafia Impor di RI Luar Biasa Kuat

Kebijakan TKDN disebut tidak melanggar aturan perdagangan internasional yang ditetapkan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Endrapta I.P
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Menperin Agus Gumiwang Ungkap Kekuatan Mafia Impor di RI Luar Biasa Kuat
(Ho/Campus League)
MAFIA IMPOR - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita ketika memberi sambutan dalam acara Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025). Ia menyoroti praktik mafia impor yang masih menjadi bagi industri dalam negeri. 

Ringkasan Berita:
  • Pemerintah Meksiko berencana menerapkan tarif impor berupa bea masuk hingga 50 persen pada 2026.
  • Mereka menerapkan tarif tersebut untuk memperkuat industri lokal meskipun mendapat penentangan dari kelompok bisnis.
  • Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bisa memproteksi produk dalam negeri.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti praktik mafia impor yang masih menjadi tantangan bagi industri dalam negeri.

Agus awalnya menyinggung kebijakan Pemerintah Meksiko yang berencana menerapkan tarif impor berupa bea masuk hingga 50 persen pada 2026 mendatang. 

Mereka menerapkan tarif tersebut untuk memperkuat industri lokal meskipun mendapat penentangan dari kelompok bisnis.

Tarif itu untuk barang-barang tertentu seperti mobil, suku cadang mobil, tekstil, pakaian, plastik, dan baja dari negara-negara tanpa perjanjian perdagangan dengan Meksiko, termasuk China, India, Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia

Baca juga: Meksiko Terapkan Tarif Impor 50 Persen untuk Indonesia, Menko Airlangga Pastikan Tidak Ada Dampak

."Meksiko mengeluarkan sebuah kebijakan yang kalau kita tidak bisa mitigasi dengan baik, tentu pasti akan ada dampaknya bagi industri dalam negeri," katanya ketika memberi sambutan dalam acara Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Agus mengaku heran mengapa Indonesia terkesan masih ragu untuk mengambil langkah tegas dalam memproteksi industri dalam negeri, berbeda dengan negara-negara lain yang justru berani bersikap tegas.

"Indonesia terkesan malu-malu untuk melindungi industri dalam negerinya. Ini kan sangat disayangkan. Semua negara yang kita anggap paling liberal, justru dia memproteksi," ujarnya.

Ia bahkan mengaku kerap memikirkan hal tersebut hingga terbawa saat tidur di malam hari.

"Kita kok malu-malu untuk memproteksi? Saya gak tahu kenapa. Tapi kira-kira setiap malam saya tidur saya berpikir kenapa ya? Saya pikir kekuatan mafia import itu luar biasa. Itu yang menjadi tantangan bagi kita," ucap Agus.

Oleh karena itu, ia menyebut ada kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang bisa memproteksi produk dalam negeri.

Kebijakan TKDN pun disebut tidak melanggar aturan perdagangan internasional yang ditetapkan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

"[TKDN] melindungi industri dalam negeri dan juga pada gilirannya dia berhasil melindungi tenaga kerja dan juga mencetak tenaga kerja baru di tanah air," ucap Agus.

Terbaru, Agus baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 35 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Permenperin 35/2025 telah berlaku sejak 12 Desember 2025.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Nasional

Jadi Saksi, Jurnalis Ini Akui Liput Langsung Saat Hakim Perintahkan KPK Hadirkan Bobby Nasution

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Agus Gumiwang
mafia
impor
industri
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Ditjen Bea Cukai dan Peruri Jamin Pasokan Pita Cukai 2026 ke Industri Hasil Tembakau

Ditjen Bea Cukai dan Peruri Jamin Pasokan Pita Cukai 2026 ke Industri Hasil Tembakau

Dorong Pemakaian Energi Bersih, Industri di Gresik Implementasikan Solar Panel

Dorong Pemakaian Energi Bersih, Industri di Gresik Implementasikan Solar Panel

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas