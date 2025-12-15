Menperin Agus Gumiwang Ungkap Kekuatan Mafia Impor di RI Luar Biasa Kuat

Ringkasan Berita: Pemerintah Meksiko berencana menerapkan tarif impor berupa bea masuk hingga 50 persen pada 2026.

Mereka menerapkan tarif tersebut untuk memperkuat industri lokal meskipun mendapat penentangan dari kelompok bisnis.

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bisa memproteksi produk dalam negeri.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti praktik mafia impor yang masih menjadi tantangan bagi industri dalam negeri.

Agus awalnya menyinggung kebijakan Pemerintah Meksiko yang berencana menerapkan tarif impor berupa bea masuk hingga 50 persen pada 2026 mendatang.

Mereka menerapkan tarif tersebut untuk memperkuat industri lokal meskipun mendapat penentangan dari kelompok bisnis.

Tarif itu untuk barang-barang tertentu seperti mobil, suku cadang mobil, tekstil, pakaian, plastik, dan baja dari negara-negara tanpa perjanjian perdagangan dengan Meksiko, termasuk China, India, Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia

Baca juga: Meksiko Terapkan Tarif Impor 50 Persen untuk Indonesia, Menko Airlangga Pastikan Tidak Ada Dampak

."Meksiko mengeluarkan sebuah kebijakan yang kalau kita tidak bisa mitigasi dengan baik, tentu pasti akan ada dampaknya bagi industri dalam negeri," katanya ketika memberi sambutan dalam acara Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Agus mengaku heran mengapa Indonesia terkesan masih ragu untuk mengambil langkah tegas dalam memproteksi industri dalam negeri, berbeda dengan negara-negara lain yang justru berani bersikap tegas.

"Indonesia terkesan malu-malu untuk melindungi industri dalam negerinya. Ini kan sangat disayangkan. Semua negara yang kita anggap paling liberal, justru dia memproteksi," ujarnya.

Ia bahkan mengaku kerap memikirkan hal tersebut hingga terbawa saat tidur di malam hari.

"Kita kok malu-malu untuk memproteksi? Saya gak tahu kenapa. Tapi kira-kira setiap malam saya tidur saya berpikir kenapa ya? Saya pikir kekuatan mafia import itu luar biasa. Itu yang menjadi tantangan bagi kita," ucap Agus.

Oleh karena itu, ia menyebut ada kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang bisa memproteksi produk dalam negeri.

Kebijakan TKDN pun disebut tidak melanggar aturan perdagangan internasional yang ditetapkan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

"[TKDN] melindungi industri dalam negeri dan juga pada gilirannya dia berhasil melindungi tenaga kerja dan juga mencetak tenaga kerja baru di tanah air," ucap Agus.

Terbaru, Agus baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 35 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Permenperin 35/2025 telah berlaku sejak 12 Desember 2025.