Tambang Ilegal Beroperasi di RI Disebut Dikendalikan Pemilik Modal Besar, Masyarakat Hanya Operator

Pemberantasan tambang ilegal bukan sekadar penertiban masyarakat pencari nafkah, melainkan perang terhadap struktur modal dan jaringan terorganisir.

Editor: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivitas pertambangan ilegal di Indonesia disebut dikendalikan pihak yang memiliki modal besar, bukan masyarakat kecil.

Ketua Satuan Tugas Pengendalian Kawasan Hutan (Satgas PKH) Halilintar, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengungkapkan, masyarakat hanya berperan sebagai operator lapangan dengan imbalan minim.

Apalagi, penggunaan alat berat dalam jumlah besar tidak mungkin dilakukan masyarakat kecil.

“Kalau bisa mengerahkan alat berat dalam jumlah begitu besar, pasti bukan rakyat. Rakyat cuma jadi operator. Pemodal inilah yang mendapat benefit sangat besar,” ujar Febriel dikutip dari Kontan, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, pemberantasan tambang ilegal bukan sekadar penertiban masyarakat pencari nafkah, melainkan perang terhadap struktur modal dan jaringan terorganisir.

Ia mencontohkan praktik di Bangka Belitung, di mana tambang timah tradisional yang dikelola warga hanya menghasilkan sekitar 6 kilogram–7 kilogram per hari. 

Sebaliknya, dengan alat berat, produksi bisa melonjak hingga sekitar 1 ton per hari.

Ia mengatakan, hasil tambang ilegal umumnya tidak dijual ke perusahaan negara seperti PT Timah Tbk dengan harga patokan, melainkan ke pengepul dengan harga lebih rendah, bahkan berpotensi diselundupkan ke luar negeri.

“Kalau dijual ke PT Timah harganya sekitar Rp 200.000-an, tapi ke pengepul, hasilnya lipat-lipat. Apalagi kalau diselundupkan keluar," kata Febriel.

Satgas Halilintar juga mengingatkan potensi penyusupan pemodal besar dalam skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. 

Modus yang diwaspadai adalah penggunaan nama masyarakat sebagai kedok, sementara modal dan operasional tetap dikuasai pemain lama.

“Pola-pola seperti ini jangan sampai nanti mereka hanya berpindah. Dari yang sekarang ilegal, masuk ke dalam yang namanya tambang rakyat,” ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi menyampaikan, rencana pemerintah menerbitkan regulasi pengelolaan mineral kritis dan strategis. Salah satu fokus pembahasan adalah penanganan lanjutan tambang ilegal.

Elen mengatakan, penyusunan aturan tersebut akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, hingga Kementerian Hukum. 

Sumber: Kontan
