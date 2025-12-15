Industri Asuransi Salurkan Bantuan Rp1,194 Miliar untuk Korban Bencana Banjir Sumatera

Ringkasan Berita: Bantuan senilai Rp 1.194.000.000 ini difokuskan untuk mendukung tanggap bencana dan pemulihan di wilayah yang mengalami kerusakan parah.

Bantuan disalurkan melalui Save the Children, dengan sasaran pemukiman warga di desa yang terisolasi akibat terputusnya akses jalan, listrik, dan komunikasi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dukungan dunia usaha untuk para korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terus mengalir.

Kali ini bantuan datang dari industri di jasa keuangan. Sun Life Indonesia memberikan bantuan senilai 100.000 dolar Kanada atau sekitar Rp 1.194.000.000 untuk para keluarga korban di tiga provinsi terdampak.

Albertus Wiroyo, Presiden Direktur Sun Life Indonesia mengatakan, bantuan disalurkan melalui Save the Children untuk mendukung tanggap bencana dan pemulihan di wilayah yang mengalami kerusakan parah, termasuk desa yang terisolasi akibat terputusnya akses jalan, listrik, dan komunikasi.

Albertus Wiroyo mengatakan pihaknya menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana yang terjadi pada 26 November 2025 lalu tersebut kini tembus hingga 1.000 lebih korban jiwa dan puluhan ribu warga mengungsi dan kerusakan signifikan pada infrastruktur jalan dan jembatan, sekolah, fasilitas pemerintahan dan layanan publik serta tempat ibadah.

“Bencana ini meninggalkan dampak yang sangat berat bagi banyak keluarga di Sumatra. Sun Life Indonesia ingin memastikan bahwa kami hadir sebagai pendamping yang dapat dipercaya. Melalui dukungan yang disalurkan, Sun Life berharap dapat membantu mempercepat pemulihan masyarakat, sekaligus menguatkan kembali harapan mereka untuk bangkit," kata Albertus Wiroyo dikutip Senin, 15 Desember 2025.

Albertus menjelaskan, bantuan yang disalurkan difokuskan pada kebutuhan yang paling mendesak seperti penyediaan akses air bersih, termasuk portable water filters (air siap minum) dan water tank, hingga menggunakan transportasi udara seperti helikopter untuk mengangkut bantuan ke area yang masih terisolasi dan sulit dijangkau.

Kondisi geografis dan kerusakan infrastruktur membuat proses distribusi membutuhkan dukungan khusus untuk memastikan bantuan tiba pada masyarakat di wilayah terdampak.

Menurut Dessy Kurniwary Ukar, Chief Executive Officer Save the Children Indonesia, dukungan ini sangat berarti, terutama di fase awal respon bencana ketika kebutuhan dasar seperti air bersih, logistik, dan akses transportasi menjadi tantangan terbesar.

"Kontribusi ini memberi kami kemampuan untuk menjangkau wilayah yang paling terdampak dan memastikan keluarga yang kehilangan tempat tinggal atau akses kebutuhan pokok dapat menerima bantuan dengan lebih cepat dan aman,” ungkap Dessy.

Selain bantuan kemanusiaan, perusahaan asuransi ini juga memastikan bahwa seluruh nasabah yang terdampak akan mendapat kemudahan layanan, termasuk proses klaim oleh nasabah.

Mengutip data terbaru yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor (bansor) di tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, mencapai 1.016 jiwa.

Data tersebut disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari pada Minggu (14/12/2025) dan mencakup para korban di 3 provinsi terdampak di Sumatera.

Pos Pendamping Nasionnal atau Pospenas yang dipimpin oleh BNPB mencatat korban meninggal tertinggi terjadi di Provinsi Aceh dengan jumlah 424 jiwa.

Sedangkan Sumatra Utara mencapai 349 jiwa dan Sumatra Barat 243 jiwa. Dalam seminggu terakhir (8-13/12) korban meninggal dunia bertambah 66 jiwa, dengan rincian Provinsi Aceh 33 jiwa, Sumatra Utara 19 jiwa dan Sumatra Barat 14 jiwa.