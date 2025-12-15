10 Promo Makanan Spesial HUT ke-130 Bank BRI: Beli 2 Roti’O Cuma Rp13.000, Diskon 50 Persen Wingstop

TRIBUNNEWS.COM – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-130, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau Bank BRI memberikan promo spesial kepada para nasabahnya.

Promo tersebut berupa potongan harga atau diskon makanan dan minuman, hingga cashback untuk pembelian produk tertentu.

Adapun promo ini akan berlaku mulai 15 hingga 31 Desember 2025.

Bank BRI sendiri merupakan salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia yang fokus melayani masyarakat, terutama UMKM dan segmen mikro, dengan jaringan luas (kantor, ATM, Agen BRILink) serta beragam produk perbankan untuk individu maupun korporasi.

Bank plat merah ini akan genap berusia 130 tahun pada 16 Desember 2025.

Lantas, apa saja promo makanan spesial HUT ke-130 Bank BRI?

Baca juga: Promo Diskon Tiket Damri: Berlaku untuk Rute AKAP, Pembelian Tiket hingga 18 Desember 2025

Daftar promo

Dikutip dari laman resmi Bank BRI, berikut kumpulan promo makanan spesial HUT ke-130 Bank BRI:

1. Roti’O

Rekomendasi Untuk Anda

Dalam rangka HUT BRI, Roti’O memberikan promo untuk pembelian 2 Roti’O seharga Rp13.000.

“Nikmati 2 Roti’O hanya Rp13.000 untuk pembelian tanggal 16 dan 17 Desember 2025,” tulis @rotio.indonesia dalam sebuah caption di Instagram.

Syarat dan ketentuan:

- Berlaku pembelian langsung ke outlet

- Berlaku semua Outlet (kec. Bandara dan Rest Area)

- Berlaku pembayaran menggunakan Kartu Debit/Kartu Kredit Bank BRI

- Berlaku 1x transaksi/akun

- Kuota berlaku 16 kuota/outlet.