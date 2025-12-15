Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
RI Ingin Teken Perjanjian Dagang dengan Meksiko demi Cegah Tarif Impor 50 Persen

Senat Meksiko telah menyetujui kenaikan tarif 50 persen tahun depan untuk impor dari China dan beberapa negara Asia demi memperkuat industri lokal.

Penulis: Endrapta I.P
Editor: Choirul Arifin
RI Ingin Teken Perjanjian Dagang dengan Meksiko demi Cegah Tarif Impor 50 Persen
Tribunnews/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
PERJANJIAN DAGANG DENGAN MEKSIKO - Menteri Perdagangan Budi Santoso ketika ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (15/12/2025). Pemerintah Indonesia ingin segera memiliki perjanjian dagang dengan Meksiko agar menghindari ancaman tarif impor hingga 50 persen yang akan diberlakukan negara tersebut.  

Ringkasan Berita:
  • Pemerintah Indonesia ingin segera memiliki perjanjian dagang dengan Meksiko demi menghindari pemberlakuan tarif impor hingga 50 persen yang akan diberlakukan negara tersebut.
  • Senat Meksiko telah menyetujui kenaikan tarif hingga 50 persen tahun depan untuk impor dari China dan beberapa negara Asia lainnya demi memperkuat industri lokal.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia ingin segera memiliki perjanjian dagang dengan Meksiko demi menghindari pemberlakuan tarif impor hingga 50 persen yang akan diberlakukan negara tersebut.

Senat Meksiko Rabu (10/12/2025) lalu telah menyetujui kenaikan tarif hingga 50 persen tahun depan untuk impor dari China dan beberapa negara Asia lainnya demi memperkuat industri lokal.

Tapi persetujuan Senat Meksiko ini mendapat tentangan dari kalangan pebisnis.

Tarif ini akan berlaku untuk impor barang-barang tertentu seperti mobil, suku cadang mobil, tekstil, pakaian, plastik, dan baja dari negara-negara tanpa perjanjian perdagangan dengan Meksiko, termasuk China, India, Korea Selatan, Thailand dan Indonesia.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap pendekatan yang ditempuh Indonesia untuk menghindari tarif tersebut adalah melalui perjanjian dagang bilateral.

"Kami pendekatannya dengan perjanjian dagang biar enggak dikenakan," kata Menteri Perdagangan Budi Santoso Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Pembahasan perjanjian dagang Indonesia-Meksiko sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Namun rencana penerapan tarif impor tinggi ini membuat pemerintah ingin mempercepat proses perundingan.

Skema kerja sama yang ditawarkan Indonesia kepada Meksiko adalah Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serupa dengan perjanjian yang baru saja diresmikan Indonesia dengan Peru.

"Kalau kami sih menyampaikan CEPA seperti Peru. Jadi, kami bisa duplikasi dengan itu," ujar Budi.

Pemerintah Indonesia akan segera menjadwalkan kembali pertemuan dengan pihak Meksiko untuk melanjutkan pembahasan perjanjian dagang ini.

Sebelumnya, Budi pernah mengatakan Indonesia tengah mendorong Meksiko untuk menyepakati perjanjian perdagangan bilateral.

Baca juga: Meksiko Terapkan Tarif Impor 50 Persen untuk Indonesia, Menko Airlangga Pastikan Tidak Ada Dampak

Budi menjelaskan, dari seluruh anggota The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), hanya Meksiko dan Inggris yang belum memiliki perjanjian dagang dengan Indonesia.

"Semua negara anggota CPTPP kan sudah punya perjanjian [perdagangan bersama Indonesia] kecuali Inggris sama Meksiko," kata Budi dalam acara Rapimnas 2025 Kadin Indonesia di Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

Menurut Budi, respon Pemerintah Meksiko sejauh ini sangat positif. Budi mengusulkan agar kerja sama ini dijalin melalui perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau CEPA seperti yang diterapkan Indonesia bersama Tunisia.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
perjanjian dagang
Meksiko
tarif impor
Tribunnews
Video Pilihan
