Promo Indomaret, Alfamart, Superindo 16 Desember: Mie Instant Rp11.000/3pck, Deterjen Rp24.400

Indomaret menawarkan promo untuk produk seperti deterjen hingga mie instant. Alfamart dan Superindo menawarkan promo menarik.

Penulis: David AdiAdi
Editor: Bobby Wiratama
KATALOG PROMO TERBARU - Indomaret menawarkan promo untuk produk seperti mie instant hingga deterjen bubuk. Alfamart dan Superindo juga menawarkan promo menarik untuk pembelian 16 Desember 2025. Berikut rincian promonya. 

TRIBUNNEWS.COM – Berikut daftar produk yang masuk dalam katalog promo Indomaret, Alfamart, dan Superindo untuk hari Selasa, 16 Desember 2025.

Katalog promo Indomaret, Alfamart, dan Superindo kembali hadir memberikan diskon untuk berbagai produk kebutuhan mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga kebutuhan bayi.

Sejumlah produk kebutuhan sehari-hari bisa diperoleh dengan harga miring.

Dan berikut daftar produk yang masuk dalam katalog promo Alfamart, Indomaret, dan Superindo untuk hari Selasa, 16 Desember 2025

Indomaret

Promo Hemat Minggu Ini

- Frisian Flag Kental Manis Coklat/Putih 545g Rp 14.900

- Forvita Margarin 200g Rp 5.900

- Indomie Goreng Jumbo Ayam Panggang/Rendang 125g Rp 11.000/3pck

- Frisian Flag Chocolate/Full Cream 945ml Rp 18.400

- Pocari Sweat Minuman Isotonic 900ml Rp 12.900

- Indomaret Kacang Almond 65g Rp 15.900

- Chitato Lite Snack Kentang 110g Rp 17.900

- Piattos Snack Kentang 120g Rp 13.900

- Gadjah Kopi Tubruk 130g Rp 17.900

- Indomaret Pencuci Piring 800ml Rp 5.900

- Daia Deterjen Bubuk 1,5kg Rp 24.400

