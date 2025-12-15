Literasi Digital dan Akses Modal Jadi Fokus Dorong UMKM Asahan Naik Kelas

Ringkasan Berita: Kegiatan bertujuan mendorong lahirnya wirausaha baru serta memperkuat kapasitas UMKM agar mampu naik kelas dan berdaya saing.

Akses pembiayaan dinilai menjadi kunci utama pengembangan UMKM, mulai dari peningkatan kualitas produk, perluasan pasar, hingga produktivitas usaha.

Pemerintah menyediakan berbagai skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi pelaku usaha mikro yang belum bankable.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya memperkuat daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah terus digencarkan melalui kolaborasi antara wakil rakyat dan sektor perbankan.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Nasril Bahar bersama Bank Mandiri Cabang Asahan dan Tanjung Balai, menyambangi masyarakat Nagori Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Kunjungan tersebut dirangkai dengan kegiatan Sosialisasi Pengembangan Literasi Digital sebagai langkah strategis membuka akses pembiayaan perbankan, mendorong lahirnya wirausaha baru, serta mempercepat pertumbuhan UMKM agar mampu naik kelas dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dalam kegiatan tersebut, Nasril Bahar menegaskan bahwa penguatan literasi digital dan pemahaman terhadap akses pembiayaan merupakan kunci utama bagi UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, DPR, dan perbankan sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi pelaku usaha mikro di daerah.

“Dengan pemaparan dari Bank Mandiri ini, kita ingin mendorong sektor UMKM agar bisa tumbuh dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional,” ujar Nasril di hadapan para pelaku UMKM, Senin(15/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa akses pembiayaan menjadi faktor penentu agar UMKM dapat naik kelas, mulai dari pengembangan produk, perluasan pasar, peningkatan kualitas, hingga peningkatan produktivitas usaha. Pemerintah, kata Nasril, telah menghadirkan berbagai skema pembiayaan inovatif seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) untuk menjangkau pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses ke layanan perbankan formal.

Nasril menambahkan, integrasi ekosistem pembiayaan mulai dari bantuan sosial hingga pembiayaan komersial perlu terus diperkuat agar UMKM dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sektor UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun demikian, masih banyak pelaku usaha mikro yang kesulitan mengakses pembiayaan perbankan karena terkendala persyaratan administrasi, keterbatasan agunan, hingga belum memiliki rekam jejak usaha yang terdokumentasi dengan baik. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah menghadirkan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebagai solusi konkret bagi pelaku usaha yang belum bankable.

Selain menyerap aspirasi masyarakat, Nasril Bahar juga menggali masukan terkait regulasi yang diperlukan agar sektor perbankan dapat semakin optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara pihak Bank Mandiri, pelaku UMKM, dan Nasril Bahar. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas berbagai tantangan, peluang, serta kemudahan dalam memperoleh akses permodalan dan pembiayaan usaha melalui BUMN Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).